Россия стирает с лица земли ещё один украинский город: поезда на ржавых рельсах и сожжённая диспетчерская — видео

Орихов / © ТСН

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Оккупанты разрушают Орехов авиабомбами, артиллерией и дронами. На этом участке противник усиливает давление, пытаясь закрепиться на окраинах города, чтобы затем штурмовать его. Многотонные бомбы падают прямо в сердце Орехова — на железнодорожную станцию, которая стоит пустынкой с 2022 года.

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады, обороняющей город, сняли на видео станцию в настоящее время — пустые цистерны и заброшенные вагоны.

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Съемочной группе корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка удалось найти последнюю руководительницу станции и пообщаться с ней.

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Разрушенная диспетчерская и пустые вагоны: что происходит на станции «Ореховская»

Железнодорожная станция Орехов: когда-то здесь кипела жизнь, а теперь — руины и пустошь, а в небе постоянно летают дроны.

Вот как выглядит станция сейчас — разбитая снаружи, разрушенная и сожженная изнутри. Опрокинутые столы и стопки бумаг на земле. Противник постоянно наносит удары по станции управляемыми авиабомбами, артиллерией и дронами.

То, что не сгорело в 2022 году, оккупанты сожгли в 2026 году, когда усилили наступление на этом участке. Станция Орехов-Узловой: когда-то здесь кипела оживленная жизнь. В Запорожье, Токмак и Мариуполь ежедневно отправлялось до двух десятков товарных поездов и около пяти пассажирских.

Орихов / © ТСН

Людмила Левченко, последняя начальница станции «Ореховская»: «Участок Пологи — Запорожье. Ездили на работу и обратно. Были студенты. Пенсионеры ездили за хлебом в Запорожье туда и обратно».

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Жизнь здесь окончательно замерла 24 мая. Последние сотрудники станции вместе с семьями были эвакуированы из города. Вокзал и станция опустели.

Людмила Левченко, последняя начальница станции «Ореховская»: «До апреля мы собирались на станции. Мы были как маньяки, смотрели, не разбито ли что-нибудь. Вот этот осколок прилетел в диспетчерскую».

Большую часть вагонов и поездов успели вывезти, однако не все. Так они и стоят уже на ржавых рельсах — безмолвные, израненные осколками от бомб и одинокие.

Военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «Это уже история. Неизвестно, когда жизнь вернётся в прежнее русло. Железнодорожные составы, которые остались, просто стоят».

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Рабочий жилет на столе и воспоминания о мирном вокзале

Вот диспетчерская — отсюда управляли всеми поездами, которые проходили через Орехов-Узловой. Людмила Левченко впервые с 2022 года увидела своё рабочее место. Она пристально смотрит на видео на телефоне, которое сняли военные 65-й ОМБр на станции.

Людмила Левченко: «Мнеснятся эти кнопки — я тогда была дежурной на станции».

На столе в диспетчерской лежит рабочий жилет. Такие носили все сотрудники станции, которые работали на улице на путях. Создается впечатление, что его только что сняли и забыли на столе. Бывшая директор станции с трудом сдерживает слёзы, глядя на свои вещи.

Людмила Левченко, последняя начальница станции «Ореховская»: «Узнаю . Этот трафарет делал сортировщик, который погиб последним. Это моя жилетка».

Сейчас она работает на другой узловой станции недалеко от Запорожья, но родной Орехов снится ей каждый день, как и мирная жизнь, по которой Людмила Викторовна скучает. Женщина верит, что когда-нибудь вернётся в свой город, на свою работу, на вокзал.

Но сейчас оккупанты всё ближе подбираются к городу. И всё больше разрушений терпит станция Орехов-Узловой, которая ещё есть на картах, но в реальности уже уничтожена. Орехов держится на плечах солдат и офицеров, которые не дают противнику проникнуть в жилой район.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПУТИН ОТКЛОНИЛ МИРНЫЙ ПЛАН! 65 МИЛЛИОНОВ за генерала СБУ! Освобождено 800 км² | ТСН 17:00 13 ноября

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