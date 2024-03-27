Россия стянула новую технику и изменила тактику наступления: воины ВСУ рассказали, что происходит возле Авдеевки

Россияне стянули новую партию БМП-3 на Авдеевское направление. Только изготовленные боевые машины пехоты, которые россияне в усиленном режиме штампуют на "Курганмашзаводе", бойцы 47-й бригады — мастерски палят.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Новые БМП-3, которые россияне изготовляли в круглосуточном режиме, рота ударных БПЛА 47 бригады прицельно поражает на Авдеевском направлении. Добивают вражескую броню с помощью ПТРК "Стугна".

Гранатометчику Николаю 49 лет и полгода он в армии. Столько же его бригада обороняет Авдеевское направление. Говорит, сейчас, чтобы сдерживать вражеские штурмы нужны люди и оружие.

Воин ВСУ Николай

Если раньше вражеские войска количественно давили на позиции наших защитников, то сейчас после захвата Авдеевки изменили тактику.

"Они сначала минометным обстрелам идут, забрасывают КАБами, потом идет разведка небольшими группами до 10 человек и потом идет основная группа на штурм", - говорит военный ВСУ "Лютый".

Командир группы "Лютый" с редким именем Людвиг носит военную форму с начала полномасштабного вторжения. Мужчина с венгерскими корнями стремится жить в свободной Украине освобожденной от россиян. Свой крайний бой, который произошел несколько дней назад, называет самым тяжелым за два года войны.

"Нас осталось на позиции 4 человека. В это время лезли кацапы, лезло гораздо больше, чем нас было. Поддержкой миномета нашего удалось отбиться от врага", - говорит он.

Уничтожение российской техники

Как у линии фронта учат новобранцев

В перерывах между боевыми выходами воины проводят обучение новобранцев, которые пополнили ряды подразделений 47 бригады. Отрабатывают тактику ведения боя, проверяют навыки сноровки с оружием.

Ориентирование на местности, медицина и инженерная подготовка - все это ребята осваивают вплотную к линии фронта, чтобы командиры были уверены в их подготовке и профессионализме. Допускать ошибки здесь можно, но за отжим. Потому что на поле боя каждая мелкая ошибка может стоить жизни и бойцы должны это помнить.

Несмотря на то, что большинство новобранцев прошли базовые общие курсы бойца, эти навыки и знания надо дополнять тактикой современной войны. Чтобы перехитрить российского врага на поле боя.

Полтавчанин Николай свой боевой опыт получал во время обороны Авдеевки. Новобранцам говорит - после подобной подготовки вплотную к линии фронта будет легче во время штурмов и активной обороны.

Уничтожение российской техники

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: И дополнительная броня им не помогает! Новенькие БМП с российского конвейера лезут прямо под удар ВСУ

Напомним, как американская зенитно-ракетная установка Avenger прикрывает небо Донбасса.

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