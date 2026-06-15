Россия терроризирует областной центр Украины: кровавые двойные удары, много погибших и обстрел музея (фото, видео)

Россия постоянно обстреливает Харьков

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Российская оккупационная армия совершила очередное кровавое военное преступление в Харькове. Враг вновь применил против мирного города свою самую подлую тактику «двойного удара» (double tap) — преднамеренную охоту на тех, кто спасает жизни других.

Сначала захватчики запустили по жилым кварталам ударные беспилотники, а когда на место прилетов для тушения пожара и разбора завалов прибыли бойцы ГСЧС и экстренные службы, туда прицельно прилетели тяжелые баллистические ракеты. В результате теракта пять человек погибли на месте, еще пятеро находятся в критическом состоянии в реанимации, а среди раненых гражданских оказался младенец, которому исполнился всего месяц.

На месте трагедии работала корреспондент ТСН Юлия Бойко.

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Нападение на музей в Харькове

Российские террористы начали массированный обстрел Харькова ещё вечером в воскресенье. Первый мощный удар пришёлся на Киевский район города — вражеский снаряд попал прямо в здание художественного музея. На территории учреждения вспыхнул масштабный пожар, который угрожал полностью уничтожить уникальное украинское культурное наследие. Во время этой первой атаки ранения получили шесть человек, среди которых был ребенок.

Однако эта ночь стала для харьковчан гораздо тяжелее и кровавее. Россияне атаковали город скоординированными волнами: сначала запустили рои дронов-камикадзе «Шахед», а затем, когда город сотрясался от взрывов, выпустили тяжелую баллистику. Местные жители прятались в коридорах и подвалах, пытаясь спастись от взрывных волн.

Имена погибших героев и прицельный расстрел в лесополосе

По предварительным данным военных, оккупанты выпустили по Харькову четыре баллистические ракеты типа «Искандер». При этом одну из ракет россияне намеренно оснастили кассетными боевыми зарядами, которые обеспечивают максимальную площадь поражения живых людей осколками.

Этот жестокий обстрел унес жизни пяти мужчин. Четверо из них — те, кто каждый день без оружия в руках отправлялся в самый ад, чтобы спасать людей из-под завалов. В Главном управлении ГСЧС официально назвали имена своих погибших коллег:

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командир отделения Дмитрий Бойко ;

пожарный-спасатель Даниил Тищенко ;

пожарный-спасатель Сергей Маковецкий ;

водитель спецтранспорта Вадим Зинченко.

Вместе с ними на месте погиб и сотрудник городского Департамента по чрезвычайным ситуациям Алексей Дорожкин.

Спасатели, убитые Россией

Как выяснили журналисты, мужчины действовали абсолютно профессионально и четко следовали инструкциям по безопасности. Когда во время проведения первоочередных спасательных работ в Харькове снова зазвучала сирена воздушной тревоги, предупреждавшая о запуске ракет, руководители немедленно отдали приказ отступить. Спасатели свернули технику, покинули территорию атакованного предприятия и укрылись в соседней лесополосе. Однако российские операторы ракетных комплексов скорректировали удар именно туда, куда отошли люди.

Богдан Гладких, руководитель городского Департамента по чрезвычайным ситуациям: «Наши сотрудники были заблаговременно и четко предупреждены о повторной ракетной угрозе. Они в соответствии с протоколом организованно отошли от объекта практически на 500 метров в зеленую зону. Однако враг нанес повторный, максимально прицельный удар с „Искандера“ непосредственно по ним. От места взрыва ракеты до линии, где укрывались сотрудники, было всего каких-то 30 мизерных метров. Никаких шансов выжить у ребят не было, несмотря на то, что все они находились в полных средствах индивидуальной защиты и бронежилетах».

Что известно о пострадавших в результате обстрела

В результате взрыва кассетной мины в лесополосе еще как минимум девять человек получили ранения различной степени тяжести и были срочно госпитализированы. Среди них — трое гражданских лиц (в том числе годовалый малыш, которого врачи извлекли из разрушенной квартиры) и шестеро профессиональных спасателей. За их жизни прямо сейчас в реанимационных отделениях ведут упорную борьбу лучшие хирурги города.

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Евгений Василенко, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области: «Шесть наших сотрудников получили тяжелые ранения. Все они сейчас находятся в больнице, пятеро из них — в критическом, крайне тяжелом состоянии. Травмы у ребят очень сложные — это глубокие осколочные ранения от кассетных боеприпасов. Одна наша молодая сотрудница, которая совсем недавно пришла на службу в ряды ГСЧС, к большому сожалению, получила тяжелую травму, приведшую к ампутации руки».

Несмотря на невыразимую боль от потери сослуживцев, работа на местах разрушений в Харькове не останавливается ни на минуту — другие бойцы ГСЧС и городские коммунальные службы продолжают разбирать конструкции и ликвидировать последствия очередного теракта. А к разрушенной лесополосе, ставшей местом гибели пяти спасателей, взволнованные харьковчане с самого утра массово несут живые цветы, детские игрушки и зажигают лампадки в память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая родной город.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: СМЕРТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ по Киеву, Харькову и Днепру! ПОГИБЛИ 5 СПАСАТЕЛЕЙ, тушивших ПОЖАРЫ!

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