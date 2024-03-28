Россия терроризирует Украину обстрелами и собралась в большое наступление: Жданов рассказал о новых целях Путина

Обстрелы украинских городов в последнее время участились. Российские пропагандисты снова призывают уничтожить Киев и Харьков. С наступлением лета, как пишет британское издание The Economist, растет угроза нового масштабного наступления российских войск по всей линии фронта.

В то же время, Россия усиливает риторику об украинских и западных угрозах, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине, сообщает американский аналитический центр Институт изучения войны. Особенно после теракта в "Крокус Сити Холл" под Москвой.

Что задумал Путин, когда российская армия может пойти в новое наступление, зачем непрерывно запускает "шахеды" и ракеты по украинским городам и чего ждать от врага дальше, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Что задумал Путин

По его словам, мобилизация в России продолжается, россияне продолжают идти подписывать контракты, особенно в самых бедных районах. Впрочем, количество добровольцев меньше, чем в 2022 и 2024 году. Поэтому Путин использует теракт для консолидации общества. Чтобы убедить его, что нужно идти воевать против Украины.

“Давайте вспомним сентябрь 2022 года, указ Путина. Там нет даты окончания мобилизации и нет численности, сколько личного состава им нужно отмобилизовать. Поэтому под этот указ каждый раз подлагается приказ Минобороны России, определяющий сроки и количество мобилизованных. Еще месяц назад появилась фотокопия указа Шойгу, не знаю, насколько она настоящая, о призыве на собрание 300 тысяч резервистов. Сейчас с 1 апреля мы ждем, что Россия объявит очередной призыв контрактников на действительную военную службу. Там может быть где-то до 130 тысяч. Потому мобилизация продолжается. Единственное, что им нужно уговорить и убедить россиян в том, что вокруг все враги, главный враг – Украина, там сосредоточены силы НАТО и надо их победить, иначе они придут и победят Россию. Вот главная цель. К сожалению, Путину это удается и неплохо", – говорит Олег Жданов.

Когда Россия может пойти в наступление

Военный эксперт считает, что Россия, к сожалению, может собрать большую группировку, чтобы пойти в новое наступление. Для этого, по его словам, врагу нужно не менее полугода, в конце лета – в начале осени.

“Они могут рассчитывать где-то до трех миллионов это точно, если они поднатужатся, то могут собрать. Вопрос в сроках – сколько они будут собирать такую группировку. Я думаю, что даже эти 300 тысяч они будут два-три месяца собирать. Потом столько же нужно будет для формирования подразделений и для укомплектования их техникой и вооружением, с которыми есть вопросы. Если автоматы есть, то даже сапог может не хватить на такое количество. Давайте вспомним, что на первую волну мобилизации бегали собирали форму, где только могли”, – рассказал Олег Жданов.

По информации от разведки, уже больше месяца российские военкоматы готовят списки, напомнил военный эксперт.

“В первую очередь они пытаются отобрать тех, кто имеет опыт. Это люди молодого возраста 25-35 лет, которые недавно служили, лучший вариант – это опыт горячих точек. Этих людей они будут пытаться отправить на фронт как можно больше. Можем ожидать в середине, а может даже в первой половине лета, что какая-нибудь группировка до 100 тысяч будет сформирована за счет мобилизованных с опытом для начала наступательной операции. Потому что осенью втягиваться в наступление – это не совсем удобно”, – говорит Олег Жданов.

Сколько могут продолжаться постоянные обстрелы

По словам военного эксперта, российская армия может бесконечно долго регулярно атаковать украинские города, как "шахедами", так и ракетами разных типов.

“Дело в том, что “шахеды” они производят уже сами, и достаточно много. Последняя цифра, которая появлялась в СМИ – около 400 "шахедов" в месяц могут собирать, а сегодня может и больше. Ракет до 100 единиц разных типов могут производить в месяц. Это последние данные, которые давало наше управление разведки. И на декабрь месяц в прошлом году у них оставалось 900 ракет”, – рассказал Олег Жданов.

То, что участились обстрелы, связано с тем, что Россия продолжает пытаться заставить нас прийти к переговорам, говорит военный эксперт.

“По-моему, они нашли слабое место в энергетике. И поняли, что в летний период повреждение энергетики не менее важно для нашего государства, чем в зимний период. Общество тоже без света, без воды, есть угроза техногенных катастроф в отдельных регионах, ухудшение эпидемиологической обстановки да и любая промышленность, даже малый и средний бизнес далеко без электричества не уйдут. Тем более если нет регулирующего звена в энергетике, а это тепловая и гидроэлектрогенерация, то атомные станции будут постоянно отключаться автоматически блоки в случае резких изменений нагрузки в сети. А такие изменения происходят, по меньшей мере, дважды в сутки”, – рассказал Олег Жданов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News рассказал, что новое наступление России ожидается в конце мая или в июне. В то же время, по его словам, Украина сейчас не готова к скорому наступлению РФ.

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