Россия теряет свою территорию: что происходит в Курской области — обзор

Продолжается третий день так называемой "курской битвы", во время которой войсковые подразделения прорвали границу с РФ и углубились на территорию государства-агрессора. Все это время украинские власти и Генштаб ВСУ сохраняли полную тишину, но понемногу все становится на свои места. Пока россияне скулят, что ВСУ продвигаются вглубь РФ, советник Офиса президента намекнул на цель так называемого наступления.

Все подробности о происходящем в Курской области рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

На Курщине до сих пор "тревожно"

В течение последних двух дней ситуация в Курской области довольно "тревожная". Появляется все больше информации о продвижении освободительных войск вглубь России.

Более того, российские пропагандисты скулят, что украинцы якобы приближаются к Курской АЭС. Также тамошние "военкоры" сообщают о якобы присутствии украинских военных в 10 приграничных селах Курской области.

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Один из них утверждает, что районный центр Суджа россияне больше не контролируют, "противник" маневрирует и подтянул подкрепление, а российские летчики бомбят российскую территорию обычными бомбами без модулей управления.

Хотя российские власти всячески пытались скрыть происходящее на Курщине, разъяренные россияне пишут, как есть, в телеграм-каналах. Они называют ситуацию "очень плохой" и какой-то "стабилизации" до сих пор не видно.

Российские "военкоры" сообщают о стрелковых боях в Судже, где линия боевого столкновения проходит по дамбе местной реки. При этом говорится, что в этом российском райцентре присутствует бронетехника, в том числе танки.

Что говорит Путин

В конце концов, кремлевским властям пришлось что-то объяснять, поэтому даже "бункерный дед" Путин вылез на люди и 7 августа впервые отреагировал на события, назвав их "масштабной провокацией". После этого хозяин Кремля созвал Совет безопасности РФ.

Владимир Путин, как всегда, принялся угрожать Киеву атакой. Хотя независимо от событий в Курской области российские атаки все равно были бы, ведь они не прекращаются уже третий год.

Тем временем российские паблики говорят, что якобы ВСУ уже прошли на 25 километров вглубь России. Российские z-каналы все чаще показывают свою же уничтоженную технику в Курской области, например, фото двух танков Т-62 на въезде в Суджу, которые 7 августа облетели Сеть. Пропагандисты тогда заявляли, что это якобы украинские танки. Но вынуждены были признать ошибку.

Кроме того, местные власти решились объявить режим чрезвычайного положения на территории Курской области, хотя еще 6 августа российское военное командование отчиталось о выбитых с территории области "украинских ДРГ".

Неожиданное наступление

Тем временем вероятный рейд украинских сил в Курскую область РФ уже анализируют в зарубежных СМИ.

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Financial Times напоминает, что в течение летних месяцев войскам РФ удалось добиться "быстрых и существенных территориальных достижений" в Украине, воспользовавшись дефицитом ресурсов и промахами ВСУ.

"Неожиданное наступление украинских сил в приграничном районе Курской области, кажется, свидетельствует о том, что Киев пытается переломить ситуацию [в противостоянии] с Москвой. Но этот шаг, который не был официально признан украинскими лидерами, также вызвал критику со стороны аналитиков, которые поставили под сомнение целесообразность развертывания и без того перегруженных сил ВСУ на российской земле”, — пишут западные журналисты.

Для чего сделан "прорыв"

Агентство Reuters подчеркивает, что российские заявления об "интенсивных боях" против прорвавшихся в Курскую область России украинских сил могут свидетельствовать об одном из самых больших подобных проникновений на территорию России с начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

“Украина нанесла ответный удар 6 августа. Бои продолжались в течение ночи среды, 7 августа, в то время как украинские силы продвинулись северо-западнее приграничного города Суджа в 530 км юго-западнее Москвы”, — сообщают в агентстве.

Чем Украине полезна Суджа?

Reuters также напоминает, что Суджа является последним действующим перевалочным пунктом для экспорта российского газа из РФ в Европу через Украину, потому что именно через газоизмерительную станцию Суджа проходит три газопровода диаметром 1400 мм — Елец-Кременчуг-Кривой Рог, "Прогресс" и Уренгой-Помары-Ужгород с общей технической мощностью по транзиту 244 млн кубометров в сутки.

Нельзя не напомнить, что всего в 60 км северо-восточнее Суджи расположена российская Курская атомная электростанция.

The Guardian отмечает, что первые отчеты из Курской области и данные из соцсетей "свидетельствуют о том, что украинская атака была значительной, хотя неясно, насколько долго можно будет ее поддерживать".

Издание также подчеркивает, что данные российских "военкоров" о текущих боях контрастируют с первоначальным заявлением Министерства обороны РФ, которое утверждало, что якобы отразило атаку.

"Целью атаки могла быть попытка Украины, чьи оборонные линии растянуты, оттянуть некоторые российские силы для [лучшей] защиты участка фронта, которая была в основном неактивной с весны 2022 года [речь идет о Торецком направлении, где россияне в течение последних недель достигли прорыва], а также поднять моральный дух в Украине”, — отметили журналисты издания.

Что дает Украине "прорыв"?

The Washington Post подчеркивает, что если предварительные данные о масштабе трансграничного рейда в Курской области подтвердятся, то он "может привлечь российские резервы в этот район, ослабив наступательные операции Москвы в нескольких частях Донецкой области Украины, где российские силы усилили атаки, чтобы максимально использовать летний. сезон боевых действий”.

"Граница Курской области с Украиной имеет протяженность 245 километров, что позволяет диверсионным группам начать стремительные вторжения и захватить часть территории до того, как Россия развернет подкрепление", — пишут в издании.

Что говорят в США и ЕС

Комментировать события начинают и в США. К примеру, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что чиновники США планируют связаться с украинскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию в Курской области РФ.

В то же время представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Стано заявил в интервью "Суспільному", что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории".

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США не знали об операции в Курской области заранее, однако Администрация обратится к Украине, чтобы узнать детали и цели прорыва. Об этом она сказала во время брифинга в Белом доме 7 августа.

Жан-Пьер отказалась комментировать, применяет ли Украина для этой атаки американское оружие, однако напомнила, что политика США по запрету ударов за пределами границы между Украиной и РФ остается неизменной. Жан-Пьер подчеркнула, что Украина имеет право защищаться от России и добавила, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях защититься от агрессии РФ.

“Нужно помнить, что в этом регионе есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать", – сказала она.

Но "базу" выдал представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер. Он сказал об ироничности заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что события в Курской области являются "провокацией" Украины.

"Я видел сообщения. С их стороны иронично называть это провокацией, если учесть, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года", – заявил Миллер.

Что говорят в Украине?

По состоянию на утро 8 августа украинские власти не предоставили никаких официальных комментариев по поводу Курщины.

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Но 7 августа вечером появился интересный комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка. В своем телеграме он опубликовал по поводу этих событий пространный пост, в котором так ничего конкретно не объяснил и официально не признал, что на Курщине действительно воюют Силы обороны.

"События в Курской или Белгородской областях позволяют нам поставить определенный лабораторный эксперимент. Пока репрессивная машина РФ пылает в кустах, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. "Наконец-то свобода!". Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого. Поэтому отсутствие адекватной реакции на контрвойну лишь подтвердит наше мнение о крепкой сознательной связи россиян с их властью”, — написал он.

Очевидные плюсы "прорыва"

Есть еще один интересный и приятный нюанс: российские оккупанты уже сутки не применяли авиацию на Харьковском направлении. Наверное, им не до этого. Генштаб впервые за долгое время не сообщил об авиаударах по Харьковщине.

“На Харьковском направлении количество атак в сутки возросло до трех. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Волчанска и Тихого. На Купянском направлении было пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосинового”, — говорится в сводке Генштаба.

Плюсы “курской битвы”, чьих бы рук она не была, очевидны. И если эти действия облегчат жизнь украинцам на приграничных территориях – это прекрасно.

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Напомним, операция в Курской области РФ, во время которой был совершен прорыв границы и углубление военных подразделений на территорию государства-агрессора, может усилить аргумент Украины относительно того, что США и Европа не должны бояться угроз Кремля по поводу "эскалации".

Суджа: что происходит на Курщине? Какова реакция США на украинский прорыв в РФ?

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