Россия ударила авиабомбами по Запорожью: все, что известно о страшной трагедии

Даже на третий день после российского теракта в Запорожье потерпевшие обращаются к врачам за помощью. В настоящее время пострадавших уже 127. В среду оккупанты двумя авиабомбами попали рядом с остановкой общественного транспорта на оживленной улице, где было много прохожих и работников предприятия, у которых именно закончилась смена. 13 человек погибли на месте.

Обломками ранило грудную клетку, оторвало правую кисть — в таком состоянии в больницу забрали маму Виталия. В черную среду, когда россияне совершили теракт, 64-летняя женщина оказалась рядом с эпицентром попадания вражеских КАБов, она как раз вышла с работы и ждала маршрутку.

“У них в этот период меняется смена, и они все выходят на остановку. Россияне очень хорошо знали, что в это время люди выходят с работы, и 30 лет назад и, видимо, еще в советское время люди в то же время выходили”, — рассказал житель Запорожья Виталий.

Удар по Запорожью/Скриншот с видео ТСН

Вот это фото, одно из разлетевшихся по сети — окровавленные люди у маршрутки, среди них и мама Виталия. Женщине помогли неравнодушные прохожие, чтобы она не стекла кровью, наложили жгут на руку из того, что нашли неподалеку.

“Благодарю людей, которые помогли, спасибо большое. Морально мама держится”, – рассказал мужчина.

На этой улице был настоящий ад — пылали автомобили и здание, сыпались обломки стен и стекло, а везде на земле — раненые люди.

“Количество пострадавших было очень велико, их приходилось эвакуировать не только каретами скорой, но и с помощью гражданского транспорта, транспорта полицейских, спасателей, присоединились волонтеры и просто неравнодушные люди, которые увозили раненых в больницы. Спасатели ликвидировали возгорание 27 гражданских автомобилей, трамвая, а также пожар в админздании”, — рассказала представитель ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.

Ранения получили более сотни людей, которые как раз выходили с работы, шли по своим делам или ждали общественного транспорта.

Момент попадания авиабомб запечатлел видеорегистратор в автомобиле, который именно ехал по улице. Более 60 раненых доставили только в одну больницу. Семь из них в тяжелом состоянии и один пациент в крайне тяжелом. У пациентов переломы, открытые черепно-мозговые поражения и травматические ампутации.

“Из тех 37 пациентов, которые остались в нашей больнице на лечении, 9 пациентов находятся в реанимационном отделении, двое из которых будут переведены в ближайшее время в палаты хирургического профиля. Трое пострадавших с ампутациями травматического характера", – рассказала заместитель медицинского директора Тамила Исмаилова.

Удар по Запорожью/Скриншот с видео ТСН

Уже на следующее утро горожане выходят помогать коммунальщикам убирать последствия военного преступления россиян. Госпожа Катерина не сдерживает слез. Говорит, вчера на смене была ее коллега, она чудом уцелела.

“Все окна вылетели, она просто была между стенами двумя. Она работала, люди уходили с работы. Страшное ужас сделали, что сделала Россия с Украиной, это ужас. Боже помоги Украине и всем ее людям”, — рассказала работница предприятия Екатерина Передерий.

Российские террористы убили 13 человек. На место трагедии горожане несут цветы в память о погибших коллегах, друзьях и родных.

Удар по Запорожью/Скриншот с видео ТСН

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