Россия ударила баллистикой по Днепропетровщине: что известно о последствиях и пострадавших

Днем 18 апреля по регионам Украины была объявлена тревога и еще не прекратила выть сирена, как в Днепре прозвучало несколько мощных взрывов.

Россияне запустили по Днепру баллистику, вероятно, это были "Искандеры". Раздались три взрыва. Есть разрушения и пострадавшие. Параллельно над городом кружили разведывательные дроны.

Что атаковали россияне? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Чем ударили по Днепру?

Днем 18 апреля по регионам Украины распространилась тревога и еще не прекратила выть сирена, как в Днепре прозвучало несколько мощных взрывов.

Уже через мгновение стало известно, что оккупанты ударили по городу баллистикой. Пуски ракет "Искандер-М" совершили из Ростовской области РФ. Кроме этого, над городом сбили и вражеский разведывательный дрон "Орлан-10". Но официальной информации по состоянию на момент записи видео по ситуации в регионе не было. Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о раненых:

“Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин — 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести. Есть несколько возгораний. Детали после отбоя. Угроза продолжается. Будьте в безопасных местах”.

Также он рассказал, что поврежден инфраструктурный объект и предприятие.

"В результате ракетной атаки на нашу область в Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие", — говорится в сообщении Лысака. По его словам, на объектах возникли пожары. Они все еще бушуют.

Фейки о попадании на Днепропетровщине

Итак, на момент записи видео в городе сохранялась угроза обстрелов, над городом заметили еще один разведывательный дрон. Сбили дрон и в Криворожском районе Днепропетровщины, а вот в Мировской громаде обломки беспилотников повредили частные дома, автомобиль, гараж, хозяйственные постройки и газовые сети.

Ну и пока фактически нет деталей о последствиях попаданий, не дождавшись официальной информации, кое-кто начал распространять фейки и пугать местных. Мол, попадание было якобы в промышленное предприятие и существует угроза отравления химией. Но эти сообщения с паническими высказываниями на данный момент не имеют никаких аргументов или доказательств. Не распространяйте панические настроения среди населения и доверяйте только проверенным источникам информации.

Ужасный удар по Чернигову

Россияне не прекращают обстрелы Украины. 17 апреля произошла новая трагедия – под ударом оказался Чернигов. Россияне нанесли три ракетных удара почти по центру города. В военной администрации сообщили о погибших и раненых, их количество постоянно росло. 18 апреля количество составило 18 человек, еще 77 человек пострадали. На удар по Чернигову отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

Атаки по Украине и тишина от Запада

18 апреля в 9 часов утра глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о завершении поисково-спасательной операции. Из-за большого количества жертв 18 апреля объявлен Днем траура в Чернигове. Каждый день рашисты атакуют Одесчину, Херсонщину, Запорожье, Харьков, Сумщину и не только.... В это время партнеры лишь выражают обеспокоенность, а Украина срочно нуждается в средствах в ПВО. 17 апреля в который раз не сдержался даже президент Владимир Зеленский.

Сколько еще партнеры будут медлить? Сколько можно бояться Путина? В Украине каждый день гибнут люди! Гибнут дети!

Команда ТСН.ua искренне соболезнует родным всех погибших и желает быстрого выздоровления пострадавшим. Фильтруйте информацию и доверяйте только проверенным источникам.

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