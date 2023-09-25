Россия ударила "Ониксами" по Одессе: почему эти ракеты невозможно сбить и куда они могут достать

Ракета достигает цели так быстро, что тревогу не успевают объявить.

Ракетный удар по Одессе в ночь на 25 сентября российская армия нанесла, использовав ракеты "Оникс". Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, комментируя атаку РФ, рассказал, что их почти невозможно сбить.

Что нужно знать об этих ракетах, почему они недосягаемы для противовоздушной обороны, куда могут достать и сколько их осталось в России, в комментарии ТСН.ua объяснил военный эксперт Олег Жданов.

Что такое ракета "Оникс"

Ракета Оникс или П-800 – это российская сверхзвуковая противокорабельная ракета, которую запускают с берегового противоракетного комплекса "Бастион-П". Он остался у россиян с советских времен.

"Они разрабатывались для уничтожения надводных целей. Но потом были усовершенствованы и сегодня могут применяться по суше, то есть по целям, расположенным на суше”, – рассказал Олег Жданов.

Российский "Бастион-П" / Фото: Associated Press

Характеристики ракеты: дальность, скорость, вес

Дальность ракеты "Оникс" составляет 600 километров, ее головная часть имеет вес 300 килограммов, а максимальная скорость — 884 метра в секунду.

“Фактически с “Калибром” можно сравнить. Она очень мощная, все же 300 кг тротила – достаточно много. Мы умоляем, чтобы нам дали ракету с такой главной частью, я имею в виду ATACMS, а у них (россиян – ред.) почти каждая ракета такая”, – говорит военный эксперт.

Возможно ли сбить эту ракету

По словам Олега Жданова, сбить российскую ракету "Оникс" очень сложно. Главная ее особенность состоит в том, что она сверхзвуковая и летит на короткое расстояние.

“На столь короткое расстояние на такой большой скорости ее можно увидеть, но сбить ее невозможно. Она считанные минуты летит на максимальную дальность", – объяснил он.

Единственное, что может попытаться сбить эту ракету – это комплекс Patriot или комплекс SAMP/T, считает военный эксперт.

“Но нужно, чтобы ракета попала в зону поражения этого комплекса. Тогда, может быть, он сможет ее сбить”, – отметил Олег Жданов.

Российская ракета "Оникс" / Фото: commons.wikimedia.org

Куда может достать ракета "Оникс" в Украине

Россияне применяют "Ониксы" из оккупированного Крыма и могут доставать оттуда по украинским городам в пределах 600 километров — то есть полностью "простреливают" юг Украины.

За счет скорости ракеты в украинских городах могут даже не успеть объявить воздушную тревогу. Поэтому иногда она раздается уже после взрывов.

Сколько ракет "Оникс" осталось в России

Россияне пока не производят ракеты "Оникс", ведь имеют большие запасы.

"Таких ракет в России очень много. Им не нужно их сегодня производить, потому что имеют еще советские запасы. Они исчисляются сотнями штук” – рассказал Олег Жданов.

Когда россияне применяли "Ониксы"

Военный эксперт отметил, что российская армия постоянно атакует Украину ракетами "Оникс". Первые применения были в начале полномасштабного вторжения РФ. Так, 30 апреля 2022 года из "Бастиона-П" оккупанты обстреляли аэропорт Одессы.

"Они прекращали, были перерывы по несколько месяцев, а так периодически они этот береговой ракетный комплекс применяют именно для обстрелов юга нашей страны", — говорит Олег Жданов.

Ракетный удар по Одессе 25 сентября: что известно

В ночь на 25 сентября российская армия нанесла удар по Одесщине. Враг применил ударные дроны и два типа ракет. Под удар попала припортовая инфраструктура, также разрушилась нежилая высотка и другие объекты.

Известно, что "Ониксы" разрушили зернохранилища, но люди не пострадали. Повреждения получила визитка Одессы – морской вокзал. В привокзальной гостинице вспыхнул пожар.

Напомним, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что враг коварно и с изменением направлений применял ракеты по Одесщине.

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