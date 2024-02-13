Россия ударила по Киеву ракетой "Циркон" 2024 года выпуска: куда она попала и что об этом известно

Эксперты считают, что "Циркон" – неточная ракета.
7 февраля российская террористическая армия провела второй с начала года самый большой комбинированный ракетный удар по Украине. По Киеву ударили и гиперзвуковой ракетой "Циркон" - заявили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.
Об этом говорится в материале военного корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.
Что известно о технических характеристиках "Циркона"
Обломки "Циркона" специалисты обнаружили в пригороде Киева. Его останки повредили подземные кабели. По данным обозревателей, снаряд был запущен с территории оккупированного Крыма.
Масса боевой части ракеты – более трехсот килограммов. А дальность полета – более 1000 километров.
Эксперты объяснили, как определили тип ракеты
Заведующий лабораторией военных исследований КНИИСЭ Андрей Кульчицкий говорит - маркировку нашли на элементе рулевого механизма ракеты.
"Больше такого замка поворотного ни на одной ракете нет", - говорит он.
"Этот замок и поворотный механизм, он индивидуален для этой ракеты", - добавляет Александр, эксперт КНИИСЭ.
Ракета 2024 года изготовления, говорят эксперты
Даты изготовления свидетельствуют - по крайней мере один из "Цирконов", которыми обстреляли Киев, является самым свежим российским оружием. Некоторые его детали сделаны прошлой осенью.
"Судя по имеющейся маркировке, сорок третья неделя 23 года", - говорит эксперт.
А вот, собственно, собрали ракету из комплектующих уже в этом году. Андрей Кульчицкий, заведующий лабораторией военных исследований КНИИСЭ объясняет - она 2024 года изготовления.
К сожалению, элементы электроники не сохранились, так что маловероятно, что эксперты установят страну или страны, откуда микродетали попали в Россию.
Ракета "Циркон" неточна.
Ракета попала в жилищный сектор на окраине Киева. Рядом – никаких военных объектов. Это дает основания специалистам считать, что новейшее гиперзвуковое оружие оккупантов неточно.
"Попадание показывает, что ракета не отвечает указанным тактико-техническим характеристикам", — говорит Андрей Кульчицкий, заведующий лабораторией военных исследований КНИИСЭ
Но могло быть так, что именно по домам мирных жителей Киева попали ракетой российские изверги.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Эксклюзив ТСН. Россияне по Киеву ударили сверхсекретным "Цирконом" – эксперты КНИДСЭ.
Напомним, работы по ликвидации последствий массированной атаки по Киеву 7 февраля завершены. В многоэтажке в Голосеевском районе погибли четыре человека. Из дома эвакуированы 40 жителей и 28 – спасены.
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