Россия ударила по Киеву ракетой "Кинжал": очевидцы рассказали, как спасались от обстрелов

Обломки другой ракеты упали в два жилых дома.

Российские террористы утром 9 марта обстреляли Киев ракетой "Кинжал". Есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры. Еще один взрыв прогремел в Святошинском районе Киева.

О последствиях с места происшествия рассказала корреспондентка ТСН Ирина Прокофьева.

Оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами-камикадзе. Вражеский "Кинжал" попал в объект критической инфраструктуры. Два человека пострадали.

Чуть позже на другом конце города жители одного из домов вздрогнули от взрыва. Прямо во двор приземлились обломки вражеской ракеты. Юрий Калитинский в это время гулял с собакой.

"Я волновался женой, начал спрашивать, живы ли. Она говорит — в группе написали горящие машины, хорошо что ключи вбросил в карманы", — рассказывает Юрий.

Его автомобиль мог бы быть одним из этих сгоревших 5. Но Юрий успел быстро сориентироваться и отогнать автомобиль буквально под взрывами.

Взрывы в Киеве: прямое включение с места падения обломков ракеты в одном из районов столицы

"Отдал ребятам собаку, и там уже взрывалось, я так пригибался. Уже сел в машину и отогнал ее. Успел отогнать. Здесь плата была, криминалист забрал ее", — говорит Юрий Калитинский.

С самого утра на месте падения обломков в жилом квартале – работают все службы – они должны установить, что именно повредило полторадесятки автомобилей, припаркованных во дворе и выбивших людям окна. За заградительную ленту пропускают только по прописке. Остальные – нельзя.

От взрыва здесь пострадали три человека — экстренные службы уже оказывают им помощь. Из-за утренней ракетной атаки, часть киевлян сидит без тепла. Есть перебои со светом в трех районах – Голосеевском, Соломенском и Святошинском. В КМВА говорят – все службы работают для того, чтобы вернуть нормальную жизнь в столицу.

Ракетный удар по Украине 9 марта

Российские террористы 9 марта нанесли массированный ракетный удар по нашему государству. Оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Россияне и дальше мечтают оставить украинцев без электричества.

В столице утром прогремели мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах. Пострадали три человека, двое из них госпитализировали медики.

Оккупанты атаковали, в частности, Киев, Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Запорожскую, Львовскую области — всего выпустили 81 ракету.

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