Россия ударила по Украине 3-тонной авиабомбой: шокирующие подробности, фото и видео

Таврическое на Запорожье уничтожают оккупанты / © ТСН

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Там, где когда-то бурлила счастливая жизнь, теперь царят смерть, мертвая тишина и сплошные руины. В такой жуткой реальности уже который месяц подряд выживает село Таврическое, что на Запорожье.

В последнее время российские террористические войска без остановки и с особой жестокостью уничтожают этот населенный пункт. Оккупанты вдвое увеличили количество сбросов управляемых авиационных бомб (КАБов), сотнями запускают ударные дроны-камикадзе и стирают с лица земли целые жилые кварталы.

На месте ежедневного террора под прикрытием бойцов ВСУ работала корреспондент ТСН Дарья Назарова.

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Террор и расширенная «килзона» оккупантов

КАБы, новейшие цифровые беспилотники и дроны на помехоустойчивой оптике, а также реактивные системы залпового огня — все это смертоносное железо ежедневно летит на головы немногочисленных жителей некогда уютного села. Более того, накануне российские захватчики впервые применили против Таврического сверхмощную 3-тонную управляемую авиационную бомбу, которая оставляет после себя гигантские воронки и мгновенно разрушает несколько соседних сооружений.

Таврическое

По данным военных, обычно враг начинает активно крыть жилую застройку авиацией с самого утра. Отдельной опасной мишенью для вражеских операторов беспилотников является любой гражданский и волонтерский транспорт.

Сергей Скибчик, пресс-офицер 65-й ОМБр «Великий Луг»: «Обычно утром уже активно работают КАБами россияне, очень любят охотиться за всем транспортом. В последнее время серая зона значительно расширилась. Они, действительно, на глубину до 30 километров на сегодня уже залетают своими дронами».

До начала полномасштабного вторжения в Таврическом проживало около 4 тысяч человек. Сегодня село встречает разбитыми остатками административных зданий, сожженными каркасами автомобилей и мертвой тишиной. Сейчас здесь остается жить менее полусотни гражданских лиц, большинство из которых — пожилые люди.

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Жизнь на пороховой бочке: единственный магазин и заброшенная школа

Несмотря на ежеминутную смертельную опасность, в Таврическом продолжает работать единственный уцелевший магазин. Его продавщица, Светлана, держит богатый ассортимент товаров и наотрез отказывается бросать родные стены: «Люди выехали, почти нет никого, дома поразбиты. Так и живем. А почему не выезжаю? Не хочу из дома уезжать».

Одной из немногих покупателей в магазине является местная жительница Надежда Ивановна, которая приехала сюда на велосипеде за хлебом. Женщина признается, что вместе с мужем они каждый день чувствуют себя как на минном поле, однако держатся за родную землю.

Журналисты ТСН вместе с волонтерами привезли в центр села питьевую воду и мешки с кормом для сотен брошенных животных, которые бродят по руинам. Просто во время разгрузки помощи покой прерывает громкий звук автомата — украинские бойцы пытаются сбить очередного вражеского «шпиона» в небе, поэтому группе приходится экстренно прятаться в «зеленке» и под остатками стен зданий. Жители села, например господин Вадим, на такие звуки уже даже не реагируют: «Ничего, уже привыкли. Нам и здесь неплохо. Да, здесь КАБы, дроны — да и такое».

На выезде из села журналисты зафиксировали изуродованное здание местной школы, по которой россияне дважды прицельно попали авиабомбами. Сквозь пробитые стены и сломанные парты видно присыпанные толстым слоем пыли и обломками кирпича украинские учебники и художественную литературу для разных классов.

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Торт для побратима под вражеским небом

Уже во время эвакуации съемочную группу на полевой дороге останавливают украинские пехотинцы, предупреждая, что в небе прямо над ними зависла вражеская «хозяюшка» — разведывательный квадрокоптер. Однако мимо блокпоста на бешеной скорости пролетает военнослужащий с псевдонимом «Фокс». На своем квадроцикле он везет продукты на передовые позиции и выполняет особый заказ — свежий торт, ведь у его побратима сегодня день рождения. Боец улыбается и отмечает, что прекрасно знает, как проскочить мимо российских камер: «Я доберусь, доеду! Я то что — я на мопеде, я

Украинские защитники убеждены — россияне существенно усилили террор против беззащитных гражданских именно потому, что не имеют никакого успеха на реальном поле боя, а все их заявления о прорывах являются обычной ложью.

«Гриша», военнослужащий 65-й ОМБр «Великий Луг»: «Даже несмотря на все вражеские инфоповоды, что там в Орехове ДРГ, в Таврическом ДРГ и так далее — это все миф. Мы являемся пехотой, которая стоит на самых передних рубежах, между нами они не проходят, соответственно — аннулируем. Однако из-за нашествия вражеских дронов на Запорожском направлении мы ежедневно имеем большие потери по машинам. Много повреждений машин, некоторые подлежат восстановлению, поэтому мы стараемся их поставить на колеса».

Военные добавляют, что украинская «килзона» для врага значительно больше — наши ударные дроны эффективно работают на глубину до 45-50 километров и успешно достают объекты оккупантов даже за временно оккупированным Токмаком. Сейчас бойцы 65-й бригады открыли срочный сбор на восстановление и ремонт техники, поврежденной обломками FPV-дронов, чтобы продолжать держать линию обороны и не подпустить захватчиков ближе к крупным городам.

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