Россия ударила по Украине ракетами из КНДР: какие у них характеристики и чем опасны

Военный эксперт ответил, сколько таких ракет может быть у КНДР.

Россия использовала для массированного воздушного удара по Украине ракеты из Северной Кореи. На вооружении КНДР имеет ракеты КN-23 и КN-24.

Их дальность оценивается в пределах 600 километров, рассказал в комментарии сайту ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, более подробных тактико-технических характеристик этих ракет нет. Но есть выводы западных экспертов о том, что эта ракета лучше российской.

Сколько таких ракет в КНДР тоже никто не знает, говорит Олег Жданов.

“Это закрытая страна, и там очень трудно добывать разведывательные данные. Тем более что они могут сотрудничать с Китаем. И, скорее всего, так и есть”, — рассказал военный эксперт.

Олег Жданов говорит, что сегодня нет несбиваемого вооружения.

“Если это крылатая ракета, она летит как самолет. Мы знаем, как с ней бороться. Если это баллистическая ракета, то чисто математика, и у нас есть комплексы. Да, их гораздо труднее перехватывать, потому что они очень скоростные, очень быстро улетают, особенно на малой дальности. Тем не менее, у нас есть средства — тот же Patriot, тот же SAMP/T, который способен сбивать баллистические ракеты”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин угрожает Украине новым наступлением: Жданов ответил, может ли армия России реализовать его безумные идеи.

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