Россия ударила ракетами по гостинице в центре Харькова: результаты прилета шокируют

Не добрая ночь и не доброе утро оказались для жителей Харькова. Россия еще раз подтвердила статус террористической страны. Ракеты агрессора попали в здание популярной харьковской гостиницы.

О страшных последствиях ночных прилетов и что или кто был целью врага, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Харьков снова обстреляли

Страшные разрушения, десятки раненых гражданских, в том числе и иностранные журналисты. Это предварительные результаты прилетов по Харькову. В 22:30 10 января враг нанес ракетные удары по центральной части города. Две ракеты С-300 попали в здание отеля. Момент прилета зафиксировали видеокамеры.

момент прилета в отель, харьков pic.twitter.com/DkbTD2n8oG — bichik under fire (@bichikota) 10 января 2024

Россия ударила по гостинице

К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС, Нацполиции и экстренной медицинской помощи. На момент их прибытия были обнаружены повреждения здания гостиницы, а также припаркованных рядом автомобилей. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

❗Харьков. 10 января около 22:30 россияне нанесли ракетные удары по центральной части города.



Две ракеты попали в гостиницу.

11 человек пострадали, в том числе журналист турецкого издания.



▪️Девятерых госпитализировали.



▪️ Работники ГСЧС спасли 2 человека и эвакуировали 19. pic.twitter.com/4dFqdaDIkv — МВД Украины (@MVS_UA) January 11, 2024

Пострадали гражданские

Конечно российские СМИ кричат о ликвидации военно-командного пункта или другом бреде, вроде этого. Однако ни одного военного в отеле не было. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко, целью россиян были именно иностранные журналисты, освещающие события, связанные с военной агрессией России против Украины.

К сожалению, информация о пострадавших по состоянию на утро 11 января изменилась. Известно уже о 13 пострадавших. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что пострадавшие обеспечены всем необходимым и находятся под врачебным наблюдением.

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Ночную атаку на Харьков прокомментировал и спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий. В эфире телемарафона он отметил, что у людей остается очень мало времени, когда атакует баллистическая ракета. А запас таких ракет в России велик, поэтому самым эффективным способом борьбы с таким оружием является уничтожение пусковых установок.

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Результаты полетов по Харькову

Результаты прилетов по Харькову шокируют. О деталях разрушений сообщили в полиции Харьковской области. Первое попадание имело место в фасадную часть здания, второе со стороны внутреннего двора. В результате обстрела произошел пожар, который локализован работниками ГСЧС. Повреждены фасады и окна не менее 5 близлежащих домов, а также 8 автомобилей, расположенных вблизи эпицентра взрывов.

Кроме отеля разрушений подверглись автомобили и жилые дома — один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие. Работниками ГСЧС при ликвидации последствий вражеского удара по гостинице были спасены 2 раненых человека и эвакуированы 19 человек. На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС.

Полиция фиксирует преступления

Также на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки российских ракет типа С-300. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия влупила ракетами по гостинице в центре Харькова! Стало известно, кто находился в здании!

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