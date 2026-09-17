Россия ударила ракетой между садиком и жилым домом в Киеве: что известно о пострадавших

Ракетный удар по Киеву

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По Киеву выпустили не менее 10 баллистических и гиперзвуковых ракет. По предварительной информации, в Днепровском районе повреждено офисное здание и несколько жилых домов. Также обломки рухнули на территории складских помещений и вблизи АЗС.

В Святошинском районе известно о попадании в нежилое здание. В Соломенском — разрушено складское здание. Экстренные службы работают на местах прилетов. После вражеской атаки в некоторых районах столицы снижено давление воды. В настоящее время специалисты выясняют причину.

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На месте одного из прилетов в Днепровском районе столицы в течение утра работала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

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Ракетный удар по Киеву

«Сейчас я нахожусь возле частного учебного заведения, это и детский сад и школа более чем на 300 детей. Здесь выбиты все окна, а также разбитая мебель. На некоторых стенах пошли трещины. Но вот что интересно отметить, и дети, и родители, и преподаватели не покинули учебное заведение, а пришли сюда для того, чтобы помочь убирать строительный мусор. Здесь есть и взрослые, и малые. Директор говорит, несмотря на то, что так истерзано учебное заведение, оно вскоре возобновит свою работу», — рассказала корреспондентка.

Ракетный удар по Киеву

«Больше всего пострадали окна во всех трех корпусах. Перегородки и двери вылетели, мебель сокрушила. Будем восстанавливать поэтапно. Планируем в ближайшее время, потому что видите, сколько собирается наша семья», — говорит директор лицея.

Прилет был между учебным заведением и жилым домом. Здесь огромная воронка, на которую упало российское железо.

Ракетный удар по Киеву

Люди в своих изуродованных квартирах пытаются спасти уцелевшие вещи. Также пострадали автомобили. Местные говорят, что услышали свист и сразу взрыв, поэтому не успели спрятаться.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЕЩЕ! Кого назначили НА МЕСТО КРАВЧЕНКО?! Киев под АТАКОЙ! | ТСН 10:00 17 СЕНТЯБРЯ

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