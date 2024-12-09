Эксперт назвал возможные даты ракетного удара РФ. Более того, стало известно, какие именно регионы под свой прицел поставили оккупанты на этот раз.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Россия готовится к атаке

Россия готовится к демонстрационному удару стратегическим оружием по западу Украины или попытается атаковать Киев в промежутке между 10 и 19 декабря. Об этом заявил эксперт международных отношений Валерий Чалый в эфире телеканала NTA.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия ударит "Орешником" по Киеву или западу Украины: названы возможные даты!

По его словам, 23 ноября россияне уже пытались запустить вторую баллистическую ракету, которую Путин называет "Орешником", для удара по украинской столице, но запуск был неудачным. В то же время он отметил, что вероятными целями для нанесения удара могут быть западные регионы Украины, поскольку в Кремле стремятся продемонстрировать дальнобойность своего оружия, которое может достигать европейских стран.

"Теперь [целью для удара] снова может быть Киев, но скорее — местность между Львовом и Ужгородом, Карпаты."

При этом он отметил, что "не снимается с повестки дня демонстрация испытания тактического ядерного боезаряда".

"Это не нагнетание какой-то ситуации, не подыгрывание Москве. Это реалии, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу и Америке, а прежде всего Европе свои позиции."

Угрозы от Путина

К слову, такие прогнозы экспертов не безосновательны. Ведь недавно российский диктатор пригрозил Украине из-за ударов вглубь территории страны-агрессорки России. В частности, "фюрер" заявил о возможных ударах по Киеву.

По его словам, российский Генштаб и Минобороны подбирают цели для ударов на территории Украины этой новой ракетой. Кроме того, "фюрер" цинично подчеркнул, что якобы действия Москвы по атакам на Украину вызваны провокациями Киева. В частности, высказался диктатор России, ударами в глубь его страны.

Интересно, что воюет диктатор якобы с НАТО, но наносит удар по Украине. И свои угрозы он решил усилить цифрами. После массированного ракетного удара по Украине кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. Государство-агрессор планирует на 25-30% нарастить производство в следующем году. Он добавил, что у России могут появиться новые ракетные комплексы. Мол, "клиент может быть недоволен".

По словам Путина, РФ неоднократно говорила о том, что удары западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Серийное производство "Орешника"

Российские "Орешники" стали главным пунктом в угрозах Путина. Так и на саммите ОДКБ он заявил, что Россия начала серийное производство этих ракет. По словам российского диктатора, сейчас у них есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику".

Путин сказал, что Россия продолжит боевые испытания этих ракет в ответ на действия противника. Он подчеркнул, что Москва будет всегда отвечать на удары противника. Глава Кремля пригрозил, что в случае массированного применения "Орешника" мощность удара будет сравнима с ядерным оружием. Президент России также подчеркнул, что Генштаб РФ и Минубивст подбирают цели для поражения этими ракетами на территории Украины. А еще Путин пофантазировал, что в ближайшие годы в РФ появятся новые гиперзвуковые системы, которые по своим характеристикам "не будут иметь аналогов в мире".

Фото: ТСН.ua

Угрозы от российских политиков

Напомним, на днях всему миру угрожали и верные подданные российского диктатора. Насилию было немало, но давайте по очереди. На днях американское издание The New York Times опубликовало очень интересную статью. В ней говорится, что еще действующий президент США Джо Байден пытается вытеснить максимум помощи для Украины до завершения своих полномочий, которые подходят к концу в начале 2025 года.

Поскольку Украина просила предоставить в качестве гарантии безопасности приглашение присоединения к НАТО, а за время каденции Байдена этого не удалось сделать и это маловероятно во время президентства Трампа, поэтому ряд американских чиновников предполагает, что нынешний президент США может вернуть Украине ядерное оружие, изъятое после распада СССР.

Реакция Украины

Чтобы вы понимали, тогда же в Офисе президента Украины отметили, что целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности из-за ликвидации России как агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу. Подоляк отметил, что сегодня возможно то, что 5-10 лет назад никто и подумать не мог. По его словам, европейцы вырастили монстра под названием Российская Федерация, сотрудничая с ней, принимая коррупционные деньги и позволяя монополизировать энергетическую инфраструктуру, даже несмотря на запрет третьего энергопакета. Он добавил, что Европа пыталась сделать из РФ партнера, а теперь этот партнер заливает кровью Восточную Европу.

Подоляк отметил, что для реализации этого сценария у Украины есть высокотехнологичное оружие, однако необходимо его достаточное количество для обеспечения потребностей Сил обороны. В то же время он подчеркнул, что о передаче Украине ядерного оружия речь не идет.

Реакция России

Но, несмотря на слова Подоляка, в России поднялся насилие. В частности, экспрезидент РФ и член Совбеза Дмитрий Медведев обозвал действующего президента США Джо Байдена из-за угрозы появления ядерного оружия в Украине. Он пригрозил "конфликтом" и применением "ядерки". Публикация Медведева появилась утром 26 ноября.

Медведев признал, что РФ – "крупнейшая ядерная страна мира" – напала на безъядерную Украину, и назвал изменение такого статуса "абсурдом". Член российского Совбеза пригрозил, что "будет ядерный конфликт", если будут раздаваться угрозы передачи оружия. Также он пояснил, что Кремль готов применить п. 19 оборонной доктрины РФ, если "ядерша" все же окажется в Украине.

Фото: ТСН.ua

Песков и его "советы"

А между тем спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в России крайне негативно относятся к сообщению газеты New York Times о том, что некоторые американские чиновники якобы предлагают вернуть Украине ядерное оружие.

Он также обратил внимание, что упомянутые высказывания носят анонимный характер. Помимо этого, Песков прокомментировал опасения ряда западных политиков относительно того, что между РФ и их странами может начаться ядерная эскалация. Эти опасения возникли после того, как РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник".

Тем временем диктатор Беларуси Александр Лукашенко попросил главу России Владимира Путина разместить на территории РБ баллистические ракеты "Орешник".

Читайте также: