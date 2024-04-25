Россия угрожает "новым оружием": чем кичится Шойгу и долетят ли ракеты в Киев

Россия угрожает повысить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в Украине. Об этом заявляет российский министр обороны Шойгу.

Также главарь оккупационной армии похвастался, что в этом году в войска якобы поступят первые образцы ЗРК С-500 в двух модификациях, ЗРК С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС нового поколения.

ТСН.ua разбирался почему появляются такие угрозы со стороны РФ и насколько реально получение нового вооружения для врага.

Пропаганда и намерения запугать

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что подобные "новости из России" обладают элементами враждебной пропаганды.

"Цель таких заявлений – запугивание украинцев возможными новыми ракетными ударами. Также подобными "вбросами" россияне оказывают давление на руководство нашей страны и союзников. Поэтому к этим заявлениям следует относиться спокойно – такая тактика у врага", — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Ракета Циркон, которой Россия ударила по Киеву. / Фото: ТСН.ua

Новейшее оружие нуждается в испытаниях

Что касается перечисленного вооружения и техники, то эксперт замечает, что оно действительно есть у противника, но в небольшом количестве.

"Сейчас непростой момент в этой войне. Поэтому враг пытается показать, что у него есть какое-то особое оружие. В свое время таким уже были ракеты "Кинжал", которые якобы невозможно сбить. Но это оказалось неправдой. Сейчас Шойгу хочет поставить новейшее вооружение на боевое дежурство, чтобы провести его испытания. Если все сложится, то будет масштабирование этого оружия. Хотя в условиях войны это очень не просто быстро сделать. Необходимо время", — рассказывает Игорь Романенко.

История с "Цирконом"

Эксперт напоминает, что в начале войны Путин помпезно отправлял на учения фрегат с новыми ракетами "Циркон". Диктатор лично ставил задачу подчиненным по этим ракетам и их испытанию.

"Прошло время и мы видим, что ракеты, которые разрабатывались для применения с кораблей, были переработаны в сухопутный вариант. "Цирконом" враг уже наносил удары по Киеву. То есть прошло немало времени от момента заявлений до реализации самой ракеты, хотя россияне до сих пор занимаются ее усовершенствованием", — говорит Игорь Романенко.

Воронка, которую оставил после себя "Циркон" в Киевской области / коллаж ТСН.ua

Чем хвастается Шойгу?

Но так случается не всегда. Россияне много говорят о ЗРК С-500 – средстве противовоздушной и противоракетной обороны. Его новшество состоит в том, что они разделяются на две части. Первая – зенитно-ракетный комплекс дальнего действия, а вторая – противоракетный комплекс, работающий по баллистическим ракетам.

"О проекте Триумф-500 россияне уже давно говорят, но дело в том, что сейчас у России нет достаточной мощности ВПК, чтобы быстро обеспечивать масштабирование этого вооружения и тем более применение его на войне. С другой стороны – это действительно новое поколение зенитных ракетных систем, которое может применить принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей. Комплекс оборудован достаточно мощными ракетами, если сравнивать их с С-400 и С-300. Поэтому его будут брать на вооружение и проводить испытания. Как быстро это сделают – вопрос времени. Пока это больше используется россиянами, как элемент запугивания и пропаганды", — рассказывает Игорь Романенко.

Он добавляет, следует иметь в виду, что новейшие российские противоракетные комплексы дальнего действия могут сбивать те же ATACMS, которые нам обещают предоставить партнеры. Возможно, именно поэтому Шойгу хочет поскорее поставить на вооружение первые образцы ЗРК С-500, чтобы снизить эффективность нанесения наших ударов.

Российский ЗРК С-500 / Фото: Минобороны России

Достанут ли в Киев?

Эксперт добавляет, что перечисленные ракеты могут долетать до Киева.

"В перечне мы видим ракеты "Циркон", а их уже применяли по Киеву. Что уж говорить о межконтинентальных ракетах – их первоочередное предназначение для целей за океаном и в Европе. Поэтому это вполне реальная угроза и для Киева, в том числе ", — объясняет Игорь Романенко.

Где искать противодействие вражеским ракетам

На вопрос: как мы можем противодействовать, эксперт говорит, что ударные ракеты типа "Циркон" нам нужно сбивать. А для этого необходимы дополнительные комплексы с противоракетными возможностями – Patriot или SAMP/T.

"Во время этой войны продолжается постоянное противостояние в вооружении и технике. Россияне совершенствуют свое вооружение, модернизируют средства и способы его применения. И это очень заметно особенно на второй и третий годы войны — по использованию дронов и многим другим типам вооружений. Мы должны не отставать от них, потому что там, где идет война – должно быть жесткое противодействие", — заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в России пригрозили новыми ударами по Украине.

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