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Россия угрожает разорвать "зерновое соглашение" из-за расследования ООН по иранским дронам

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Россия угрожает разорвать "зерновое соглашение" из-за расследования ООН по иранским дронам

Фото: Associated Press

Совет Безопасности ООН накануне провел закрытое заседание, на котором обсуждали вопросы поставки оружия России из Ирана. Такая ситуация крайне раздражает Кремль, который не хочет быть уличен во лжи.

Россия в очередной раз шантажирует мир, угрожая разорвать сотрудничество с ООН, если организация направит в Украину специалистов для расследования атак украинских городов иранскими беспилотниками. Накануне Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание, на котором обсуждали поставки Ираном оружия в страну-агрессор, а Соединенные Штаты уже готовы из-за этого ввести против Ирана новые санкции.

В сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук говорится о реакции мира на российскую ложь по поводу закупки у Ирана беспилотников.

Евросоюз уже ввел дополнительные санкции против Ирана, их приняли в рекордные сроки. Аналогичные санкции ввела Великобритания, несмотря на внутренний политический кризис. В НАТО тоже уверены в том, чьи именно дроны атакуют украинские города.

“Все доказательства указывают, что это именно Иран поставляет России дроны, и мы еще раз призываем все нации, включая Иран, не поддерживать незаконную войну России с Украиной. Это агрессивная война, которая нарушает международное право, это нападение на независимое суверенное государство в Европе", — заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите ЕС, подчеркнул, что ракетными обстрелами и атаками дронов Россия пытается спровоцировать новую волну миграции украинцев в Европу.

Немецкий канцлер Олаф Шольц убеждает, что Европу этим не запугать и Путин ошибается, если думает иначе.

“Он [президент РФ] ставит на нашу слабость. Но мы не слабы. Очередным пакетом санкций мы повысили давление на российское правительство. Я хочу четко сказать: тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну. Она лишь усилит сопротивление и решительность Украины и ее партнеров", – заявил немецкий лидер.

О том, что новая российская тактика не поможет сломать украинцев, говорит и президент Соединенных Штатов.

“Я думаю, Владимир Путин чувствует, что оказался в очень сложном положении. Следовательно, единственное средство, которое ему доступно — это жестоко убивать отдельных граждан Украины, чтобы запугать их, принудить к капитуляции. Они не поддадутся”, — заявил Джо Байден.

Эксперты предполагают, что Россия пытается заблокировать обсуждение приобретения иранских беспилотников на Совбезе ООН, шантажируя расторжением "зернового соглашения", которое позволило разблокировать экспорт зерна из Украины. О нем с Кремлем договаривался лично генсек ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии.

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Дата публикации
Просмотры
671
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