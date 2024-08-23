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Россия угрожает жестко отомстить за Курск: эксперты назвали сценарии

Россия угрожает жестко отомстить за Курск: эксперты назвали сценарии

Эксперты не исключают нанесения ракетного удара по Украине 24 или 25 августа / Коллаж: ТСН.ua

Аналитики не исключают, что ракетный удар может произойти в ближайшие сутки.

Российский диктатор Путин принял решение жестко наказать Украину за события, произошедшие в Курской области. Об этом сообщил ряд пропагандистских СМИ России со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.

Какой именно и когда будет эта месть – эту ситуацию для ТСН.ua прокомментировали военные эксперты: бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Давайте посмотрим на контекст и на то, кто такой Антонов. Это бывший заместитель министра обороны РФ, генерал армии. В свое время он активно участвовал в событиях, связанных с аннексией Крыма. Он был в переговорной группе по выводу наших ресурсов с территории ныне оккупированного Крыма. Следовательно мы должны понимать, что он не столько дипломат, сколько – кадровый военный, генерал армии. Поэтому те вещи, которые он распространяет – он это делает как военный", – говорит Владислав Селезнев.

Эксперт добавляет: "Что касается угроз и красных линий, то мы их слышали и от Путина, и от эрзац-президента Медведева, но обычно все эти угрозы оставались чисто и исключительно популистскими заявлениями".

По словам Селезнева, сейчас у врага достаточно ресурса для совершения массированной атаки.

"Стоит ли нам не испытывать определенных волнений из-за того, что враг может совершить массированную ракетную атаку? Нет. У врага есть ресурсы, и его готовность к такой атаке зависит от разведанных целей на территории нашей страны и наличия ресурса. Сегодня точно масштабной ракетной атаки не будет, потому что в Киеве находится премьер-министр Индии Моди. Индия является одним из двух ключевых торговых партнеров Российской Федерации. Завтра? Такого варианта исключать нельзя. Но жить, ожидая, когда враг ударит – это жить, теряя время. Мы должны жить обычной жизнью, но ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – говорит эксперт.

Резюмируя, Селезнев добавляет, что заявления Антонова направлены на американский истеблишмент и на внутреннего потребителя.

"Российский оборонпром работает и производит ракеты. Хотя масштабы не слишком впечатляющие, но, тем не менее, могут задействовать до сотни ракет. Это новоизготовленные ракеты. Обратите внимание, в последнее время оккупанты используют немного ракет, то есть о масштабировании пока речь не идет. Назревает другой вызов. Если Путин договорится с Ираном относительно получения иранской разработки, аналогов HIMARS, то у нас будут проблемы", – делает вывод Селезнев.

Не только ракетный удар

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко о формате "жесткого наказания" говорит следующее: "Могут отправить под суд генерала Лапина (по данным открытых источников, он ослабил охрану границы в Курской области незадолго до захода туда украинских военных – Ред.). Он будет отвечать за провал, за то, что произошло на границе с Украиной. Что касается ракетного удара – мы к нему готовимся. У нас начались праздники – День Флага, День Независимости. Ракетные удары могут быть в ночь с 23 на 24, с 24 на 25 или потом. Они (оккупанты – Ред.) будут как-то пытаться испортить нам праздники. Но это планировалось заранее, еще до того, как началась Курская операция".

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Ранее сообщалось о том, что в КГВА рассказали, какой является угроза ракетного удара по Киеву в День Независимости.

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