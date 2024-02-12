Россия уничтожает науку в Украине: сколько ученых погибло на войне и уехало за границу

Российские террористы бомбят научные центры – университеты и институты.
Около 80 украинских ученых погибли за время полномасштабной войны. Еще почти 5 тысяч вынужденно выехали за пределы государства. Преимущественно - женщины. До полномасштабного вторжения Украина по гендерному равенству в науке в европейском рейтинге была на 12 месте с показателем почти 50 процентов.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.
Оккупанты обстреляли Харьковский политехнический институт
35-летняя ученая Ксения Минакова работала в одном из корпусов Харьковского политехнического института. Она преподавала и работала над докторской диссертацией - изучала альтернативные источники энергии. Сюда российская ракета попала летом 2022-го. Несмотря на все старания, большинство имущества спасти не удалось.
"Честно говоря, я их ненавижу. Вот единственная эмоция - это ненависть к России. Потому что здесь вся жизнь. Не только моя. Моя, моих коллег", - говорит руководитель Межкафедральной лаборатории оптики и фотоники Харьковского политехнического института Ксения Минакова.
Как оккупанты уничтожают украинскую науку
По научным, исследовательским учреждениям и институтам россияне бьют с первых дней полномасштабной войны. Больше всего пострадала инфраструктура в Киеве, Харькове, в Запорожье, Одесской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Только по приблизительным подсчетам, говорят чиновники - на восстановление нужно более миллиарда долларов.
"Сейчас по количеству элементов исследовательской инфраструктуры у нас сейчас повреждено более 440 объектов. Разрушено более 60 объектов, находятся на оккупированных территориях более 200 объектов", - говорит заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.
Но главное то, чего невозможно вернуть - человеческие жизни. Сейчас потери науки - более 80 человек. Это и гражданские, погибшие в результате обстрелов и те, кто стали в армию. Всего в рядах теробороны и Вооруженных сил сейчас около полутора тысяч ученых и научных работников. За границу, в частности, в Германию, Польшу, Чехию и Францию - выехали более 5 тысяч специалистов.
Талантливые украинцы хотят получать образование в США
17-летняя София Козинец победительница многих конкурсов и олимпиад. И не только в Украине. Девушка учится в 11 классе столичного естественно-научного лицея и является воспитанницей Киевской малой академии наук. София верит: результаты ее опытов и знания в конце концов принесут людям пользу.
Но получать высшее образование София планирует в Соединенных штатах. Свой выбор объясняет тем, что за океаном можно получить больше практического опыта.
В Малой академии наук уверены: именно за талантливой молодежью наше будущее. И государство должно сделать все, чтобы такие, как София, возвращались домой.
Как можно вернуть ученых из-за границы
Этой проблематикой занимается Юлия Безвершенко. Она в прошлом и сама ученая физик-теоретик. Сейчас же из-за войны живет в США и является соучредителем платформы "САЙНС ЭТ РИСК".
"Для возвращения украинских женщин-ученых важна и безопасность, конечно. и финансовое обеспечение их как профессионалов. они хотят получать адекватную зарплату за свою работу, как и любой ученый, возможность профессиональной реализации. Им надо иметь где работать", - говорит Юлия Безвершенко.
В Минобразования уверяют - они уже активно пытаются решить этот вопрос.
"Государство работает над тем, чтобы менять правила игры, правила финансирования, проведения определенных конкурсов, где мы приоритизируем именно финансирование для людей, которые возвращаются в Украину", - говорит Денис Курбатов.
Между тем София Козинец из Киева уверяет: после обучения в США - вернется, ведь ее знания пригодятся в восстановлении послевоенной Украины.
На то, что во время восстановления страны понадобятся и разработки в области альтернативной энергетики - надеется и харьковская ученая Ксения Минакова. Именно поэтому и отвергает все предложения из-за рубежа. И продолжает работать в родной политехнике, хоть и в другом помещении.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Война забирает ученых! Тяжелые потери украинской науки из-за полномасштабного вторжения России
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