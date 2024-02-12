Россия уничтожает науку в Украине: сколько ученых погибло на войне и уехало за границу

Около 80 украинских ученых погибли за время полномасштабной войны. Еще почти 5 тысяч вынужденно выехали за пределы государства. Преимущественно - женщины. До полномасштабного вторжения Украина по гендерному равенству в науке в европейском рейтинге была на 12 месте с показателем почти 50 процентов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Оккупанты обстреляли Харьковский политехнический институт

35-летняя ученая Ксения Минакова работала в одном из корпусов Харьковского политехнического института. Она преподавала и работала над докторской диссертацией - изучала альтернативные источники энергии. Сюда российская ракета попала летом 2022-го. Несмотря на все старания, большинство имущества спасти не удалось.

"Честно говоря, я их ненавижу. Вот единственная эмоция - это ненависть к России. Потому что здесь вся жизнь. Не только моя. Моя, моих коллег", - говорит руководитель Межкафедральной лаборатории оптики и фотоники Харьковского политехнического института Ксения Минакова.

Ксения Минакова

Как оккупанты уничтожают украинскую науку

По научным, исследовательским учреждениям и институтам россияне бьют с первых дней полномасштабной войны. Больше всего пострадала инфраструктура в Киеве, Харькове, в Запорожье, Одесской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Только по приблизительным подсчетам, говорят чиновники - на восстановление нужно более миллиарда долларов.

"Сейчас по количеству элементов исследовательской инфраструктуры у нас сейчас повреждено более 440 объектов. Разрушено более 60 объектов, находятся на оккупированных территориях более 200 объектов", - говорит заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

Денис Курбатов

Но главное то, чего невозможно вернуть - человеческие жизни. Сейчас потери науки - более 80 человек. Это и гражданские, погибшие в результате обстрелов и те, кто стали в армию. Всего в рядах теробороны и Вооруженных сил сейчас около полутора тысяч ученых и научных работников. За границу, в частности, в Германию, Польшу, Чехию и Францию - выехали более 5 тысяч специалистов.

Талантливые украинцы хотят получать образование в США

17-летняя София Козинец победительница многих конкурсов и олимпиад. И не только в Украине. Девушка учится в 11 классе столичного естественно-научного лицея и является воспитанницей Киевской малой академии наук. София верит: результаты ее опытов и знания в конце концов принесут людям пользу.

Но получать высшее образование София планирует в Соединенных штатах. Свой выбор объясняет тем, что за океаном можно получить больше практического опыта.

В Малой академии наук уверены: именно за талантливой молодежью наше будущее. И государство должно сделать все, чтобы такие, как София, возвращались домой.

София Козинец

Как можно вернуть ученых из-за границы

Этой проблематикой занимается Юлия Безвершенко. Она в прошлом и сама ученая физик-теоретик. Сейчас же из-за войны живет в США и является соучредителем платформы "САЙНС ЭТ РИСК".

"Для возвращения украинских женщин-ученых важна и безопасность, конечно. и финансовое обеспечение их как профессионалов. они хотят получать адекватную зарплату за свою работу, как и любой ученый, возможность профессиональной реализации. Им надо иметь где работать", - говорит Юлия Безвершенко.

В Минобразования уверяют - они уже активно пытаются решить этот вопрос.

Украинские ученые уезжают за границу

"Государство работает над тем, чтобы менять правила игры, правила финансирования, проведения определенных конкурсов, где мы приоритизируем именно финансирование для людей, которые возвращаются в Украину", - говорит Денис Курбатов.

Между тем София Козинец из Киева уверяет: после обучения в США - вернется, ведь ее знания пригодятся в восстановлении послевоенной Украины.

На то, что во время восстановления страны понадобятся и разработки в области альтернативной энергетики - надеется и харьковская ученая Ксения Минакова. Именно поэтому и отвергает все предложения из-за рубежа. И продолжает работать в родной политехнике, хоть и в другом помещении.

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