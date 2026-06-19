Россия уничтожает церкви в Украине: как патриарх Кирилл благословил войну и какова позиция УПЦ (МП)

Киево-Печерская Лавра / © ТСН

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Несмотря на значительные повреждения, полученные в результате российского удара, один из крупнейших христианских центров Украины, выдающаяся историко-архитектурная достопримечательность, наша главная святыня — Киево-Печерская лавра частично возобновила свою работу. В частности, уже сегодня для посетителей были открыты Ближние пещеры, Большая Лаврская колокольня, Церковь Спаса на Берестове, Трапезная церковь и музейные выставки. Также доступно проведение групповых экскурсий по предварительной записи. Как подчеркнули представители заповедника в своём посте в соцсетях — духовная жизнь в лавре продолжается.

В то же время, по оценкам экспертов, ущерб от обстрелов со стороны россиян превысил 500 миллионов гривен.

Несмотря на повреждения, нанесённые в результате российского нападения 15 июня, духовная жизнь в Киево-Печерской лавре продолжается. На время проведения восстановительных работ в Успенском соборе богослужения Православной Церкви Украины будут совершаться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в соответствии с действующим расписанием.

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Последствия российского нападения на Киево-Печерскую Лавру / © Associated Press

Масштабы разрушений: официальная статистика мониторинговых миссий

Более двухсот религиозных сооружений в Украине полностью разрушены и уже не подлежат восстановлению — таковы официальные данные мониторинговых миссий. Российская армия без разбора наносит удары по украинскому культурному наследию: под ударами оказываются старинные деревянные церкви, современные молельни и памятники, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Очередным подтверждением этого стала недавняя атака на столицу, в результате которой Киево-Печерская лавра понесла существенные разрушения. ТСН собрала истории уничтожения православных святынь.

В Киевской области, в селе Заворичи, горела Георгиевская церковь Бориспольской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Седьмого марта 2022 года пьяные российские солдаты решили посоревноваться в меткости и ради развлечения стреляли из пушек по куполу храма. Это была полностью деревянная церковь, построенная еще в 1873 году, пережившая две мировые войны, репрессии коммунистов и стихийные бедствия. Нашествие оккупантов она не пережила — от нее ничего не осталось.

Такая же участь постигла церковь Вознесения Господня в селе Лукьяновка Киевской области. Деревянная и построенная в конце XIX века, она считалась редким образцом украинского деревянного зодчества. 25 марта 2022 года российские военные расстреляли здание из танка. Несмотря на пожар, уничтоживший деревянные конструкции, местные жители смогли спасти некоторые иконы и другие реликвии.

Еще один пример — Вознесенская церковь в селе Лукашовка в Черниговской области. Это кирпичный храм, возведенный в начале XX века. В марте 2022 года оккупанты превратили этот памятник архитектуры в склад боеприпасов и штаб, а во время отступления подожгли его.

Менее чем через три месяца прихожане этих многочисленных захваченных церквей перейдут из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную Церковь Украины.

Моральный вызов и позиция Московского патриархата

Украинская православная церковь Московского патриархата давно перестала быть для них своей. В этом и заключается огромная проблема и огромный моральный вызов: священники в Украине, которые прославляют имя московского патриарха как своего «отца и господина», становятся жертвами этого «отца и господина». И этот «отец и господин» ни разу не выразил ни малейшего сочувствия по поводу ни одного из священников, убитых российской армией.

В сентябре 2022 года московский патриарх Кирилл записал обращение к россиянам и благословил их убивать украинцев. Подобные обращения появлялись и в последующие годы. В 2023 году российский синод назовёт войну в Украине «священной».

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А через год, уже летом 2023 года, от российских обстрелов пострадали православные святыни в Одессе и Святогорске. В ночь на 23 июля ракета попала прямо в Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе. Главный и самый большой храм города оккупанты фактически оставили без крыши, он понес колоссальные разрушения, а иконостас был практически уничтожен. Эта святыня была основана еще в конце XVIII века. В 1936 году его уже взрывали советские большевики, но храм восстановили на средства горожан уже в независимой Украине. Из-под завалов тогда чудом извлекли Касперовскую икону Божией Матери — покровительницу города.

Террор против украинских лавр

Святогорская лавра — православная святыня Донецкой области, которую русские методично уничтожают. С началом войны на Донбассе по храму периодически «прилетали» снаряды со стороны России. Но первые действительно серьёзные потери монастырь понёс летом 2022 года. Тогда оккупанты сожгли Всесвятский скит — деревянный храм, освященный почти 100 лет назад. А утром 11 октября 2023 года снаряд пробил купол главного Успенского собора прямо во время службы.

После обстрелов Святогорской Лавры россияне переключились на обстрелы Киево-Печерской Лавры. Впервые они поразили святыню в ночь на 24 января 2026 года. Основной удар пришелся на вход в Дальние пещеры, там треснули стены и обсыпалась штукатурка. Также штукатурка обсыпалась в корпусе Аннозачатиевской церкви.

Во время очередной атаки первый беспилотник типа «Шахед» ворвался на территорию Киево-Печерской Лавры, в результате чего в Свято-Успенском соборе — главном храме монастыря — вспыхнул пожар. Пожар охватил 800 квадратных метров. Второй беспилотник пролетел над святыней и попал в здание «Художественного Арсенала». Как позже отметила его директор Олеся Островская-Люта, «Шахед» врезался в «Арсенал» около пяти утра.

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Траектория полета дрона оказалась нестандартной: сначала он врезался в Мазепинскую башню Иоанна Кущника, а затем отскочил в крышу Арсенала, где взорвался и вызвал пожар. Сразу же после инцидента генеральный директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко высказал предположение, что россияне использовали «Шахед» с зажигательной смесью.

Максим Остапенко, генеральный директор заповедника: «Они целились и попали практически в центр Успенского собора, фактически обстреливали алтарную часть собора, крышу. Они понимали, что в случае повреждения и возгорания крыши ущерб будет огромным».

Религиовед Людмила Филипович отмечает: россияне больше не считают единоверцев своими. Так, во время обстрела Киево-Печерской лавры там находилось около пятидесяти монахов Московского патриархата, и их жизнь была под угрозой.

Людмила Филипович, религиовед: «Нет, они там живут, их некуда девать. Я думаю, что это, знаете, такое либеральное и гуманное отношение нашего государства к этим людям, потому что, действительно, они уже пожилые, ну, куда их?»

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Правда, эти обитатели монастыря не приняли участия в спасении святынь своего главного храма после российского удара. Из тех 50 монахов, как написала журналистка Соня Кошкина, лишь трое взялись помогать Православной Церкви Украины выносить реликвии, богослужебные принадлежности и одеяния, а все остальные 47 спокойно спали и думали, что это их абсолютно не коснется.

В целом с начала полномасштабного вторжения российские войска повредили или уничтожили более 740 религиозных сооружений, из которых 200 были полностью разрушены. Большинство из них — православные храмы Московского патриархата. Жертвами вражеских атак стали по меньшей мере 67 священнослужителей, из них 15 — священники УПЦ МП.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Трамп снова на стороне Украины?! Зеленский резко предупредил Лукашенко! | ТСН 20:00 19 июня

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