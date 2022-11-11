Россия уничтожает украинскую природу: эко-защитники бьют тревогу и требуют мир признать это экоцидом

Мир должен признать действия России против украинской природы – экоцидом. С таким заявлением в мировые организации уже обратились украинские эко-защитники. Настаивают — захватническая война против Украины приводит к изменению климата, а ущерб для природы уже перескочил за триллион гривен. Это при том, что часть ущерба просто невозможно посчитать в деньгах, а последствия для природы будем испытывать еще долгие десятилетия.

Еще об одной совокупности преступлений, за которые должна ответить Россия, в эфире телемарафона рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Кроме десятков тысяч убитых людей, кроме полностью разрушенных городов, кроме разрушенных домов и поломанных жизней, российская агрессия уничтожает украинскую природу.

"Около 30% территории Украины заминировано, большое количество лесов находится под оккупацией - 450 тысяч гектаров, ущерб флоре и фауне огромный", — отмечает Евгений Федоренко, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Украинские почвы загрязнены боеприпасами – это более 2 миллионов квадратных метров территорий. Украинский воздух загрязнен сожженными нефтебазами — сгорели уже почти 700 тысяч тонн нефтепродуктов.

Они сожгли украинские леса — более 23 тысяч гектаров леса, на восстановление которого уходит более десяти лет. Число диких животных, погибших под этим огнем, колеблется от сотен тысяч до миллионов. Отдельные виды уже на грани исчезновения. Больше всего пострадали птицы.

По данным ученых, под угрозой исчезновения около 83 видов животных, занесенных в Красную книгу и 120 видов птиц. Российский флот в море поставил под угрозу существование дельфинов. Зафиксировано около 700 случаев нахождения мертвых дельфинов по всей территории Черного моря, в Украине это более ста случаев.

По официальной информации, ущерб украинской природе от полномасштабного вторжения составляет 1 373 000 000 000 гривен. Это 13-значное число и неокончательная сумма.

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Природозащитники Украины заявили — действия России необходимо на мировом уровне признать экоцидом. Определение экоцида дает статья 441 Уголовного кодекса Украины. Это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение других действий, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу.

Это как геноцид, только против природы и для начала экоцид со стороны России следует признать в Украине.

"Верховная Рада может признать действия российской армии экоцидом и они могут это сделать собственным заявлением, и мы уже начали общаться. И параллельно мы уже начали общаться с европейскими партиями, о том, чтобы их парламенты это признали", — говорит эко-активист, основатель зоозащитной организации UAnimals Александр Тодорчук, который создал петицию в ООН и ЕС и уже начал сбор необходимых 100 тысяч голосов.

Александр убежден, что война влечет еще и климатические изменения, меняет экосистемы и это вред для всей планеты. Признание экоцида может наложить на Россию новые санкции, и мир не имеет права замалчивать и этот комплекс преступлений страны-агрессора.

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