Россия усилила обстрелы одного из областной центров: бьют дронами, КАБами и ракетами

Последствия обстрела Запорожья

В Запорожье из-за российских атак известно о двух погибших и 15 раненых. По региону враг ударил почти 700 раз. Только дронов летело около полутысячи. А еще были задействованы артиллерия, ракеты и авиация. Бомбами с самолетов россияне в эти дни массированно атакуют областной центр.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Около полуночи враг снова атаковал город фугасными авиабомбами. В Шевченковском районе российское железо упало вблизи ботанического сада.

Ударной волной повредило дома напротив. На месте вспыхнул пожар. Еще одна бомба упала на зеленую зону и не сдетонировала.

Три дня подряд оккупанты терроризируют запорожцев. Горожан забрасывают фугасными авиабомбами. Впервые по областному центру из авиации начали бить еще в сентябре 24 года. Но таких массированных атак не было давно. Только за последние дни по городу запустили более 20 таких бомб.

«Основные причины. Первая — враг модернизировал свои средства. Второе — враг, например, в ночь с воскресенья на понедельник сделал массированный обстрел, которого не было раньше. Сразу запустил 15 КАБов на промежутке 20 минут. Это много. Шесть было сбито. Долетело 9. 10 упал в поле подбитый. Поэтому две причины», — говорит председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По мирным бьют и днем и ночью. Кроме управляемых авиабомб по городу запускают и ударные дроны. Вчера днем оккупанты атаковали Запорожье четырьмя шахедами и одной ракетой. Вбили в складские помещения и припаркованные рядом машины запорожцев. 15 жителей обратились за помощью к медикам. На месте погиб человек. Тяжелораненый 30-летний мужчина умер в больнице. В общем атаки россиян за эти три дня унесли жизни пятерых запорожцев.

