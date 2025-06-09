Россия усилила обстрелы Украины: Жданов предупредил, когда ждать новых ракетных ударов

Олег Жданов / © ТСН

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Российская армия в ночь на 9 июня нанесла очередной массированный удар по Украине. РФ атаковала 499 средствами воздушного нападения — беспилотниками и несколькими типами ракет. Удар был направлен на Киевщину, Черниговщину и Ровенщину, в частности, городок Дубно.

Куда целился враг, чем была особенной атака, почему баллистические ракеты в столице «исчезали», чего ждать от России дальше и могут ли обстрелы продолжаться в таком же темпе — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Чем особенный ракетный удар 6 июня: куда целилась РФ

По его словам, у российской атаки было две особенности. Во первых, РФ атаковала маленький городок Дубно в Ровенской области. Олег Жданов объясняет: там находится один из украинских оперативных аэродромов, куда и целилась Россия.

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«Скорее всего, Российская Федерация по своим каким-то разведданным искала там F-16. Возможно, они искали там шведский самолет Saab дальней радиолокационной разведки. Почему? Потому что западные СМИ пишут, что воздушный бой с Су-35 на Курщине — это было первое в истории прямое боевое столкновение F-16 и Су-35. И они также пишут, что, возможно, мы применили этот шведский самолет Saab для подсветки цели, чтобы ее поразить с помощью системы Link 16, к которой нас, наконец, подключили, и мы теперь можем ею пользоваться», — говорит Олег Жданов.

Особенность состоит в том, что украинский пилот самолета может вообще не включать бортовую радиолокационную станцию — самолет летит в режиме невидимости, объясняет эксперт.

«Подсвечиваются координаты цели, а данные для ее поражения передаются по этой системе из других разведывательных средств, радиолокационных станций такого самолета. То есть пилот Су-35 мог даже не знать, что его атакуют. Потому они, скорее всего, искали. И поэтому по Ровно и Дубно основной удар был сосредоточен именно на эти два города», — говорит Олег Жданов.

Баллистическая атака РФ по Киеву

Вторая особенность российской атаки 6 июня, по словам Олега Жданова, — это большое количество имитационных средств, едва ли не самое большое с начала полномасштабного вторжения. Поэтому ракеты, летевшие на Киев, по сообщениям мониторинговых каналов якобы исчезали в воздушном пространстве.

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«Они производятся за счет станций радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, создается имитация залпа. Наш оператор видит большую засветку на экране в том районе, и ее обычно классифицируют как большое количество ракет. Но ведь эта имитация действует ровно настолько, насколько может давать луч сама станция. Если мы говорим, что у станции радиолокационной разведки 300 километров определения самолета, то она на такую дальность может создавать эту засветку», — объясняет Олег Жданов.

Однако дальше у нее не хватает мощности и она выключается, говорит эксперт. Поэтому нам сообщают, что ракеты больше не наблюдаются.

«А их количество, если вы обратили внимание, когда писали телеграм-каналы, что обнаружены массовые пуски, там была баллистика, они пускали, потом дважды заходили на пусковые рубежи Ту-95 с ракетами. И там в сообщении было сказано, что запущено большое количество ракет, более точное их количество будет уточняться позже. То есть на первичном этапе мы не можем посчитать, сколько там ракет было запущено. Мы просто видим, что их вроде бы много. А потом эти ракеты, когда они уже разлетаются по направлениям, мы их можем посчитать и сказать, например, до 10–15 ракет в воздухе. А если это была имитация, то она просто на каком-то рубеже наибольшей дальности РЛС просто исчезает. Была и нет — как свет, выключили и все», — говорит Олег Жданов.

По его словам, это хороший сигнал для Украины. Ведь это говорит о том, что РФ уже не может создать такую массированность ударов, особенно ракетами. Всего во время атаки враг запустил немного ракет, больше «Шахедов».

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«Кстати, они выходят примерно, как раньше и говорилось нашими аналитиками, связанными с воздушными силами, что до 500 „Шахедов“ они могут выпускать по нам. Тысяча — это под вопросом, надо им накапливать. А до 500, возможно, в какой-то период они могут держать столь высокую планку применения „Шахедов“», — говорит Олег Жданов.

Чего ждать от РФ дальше

По мнению эксперта, в ближайшее время российские атаки будут продолжаться в таком же темпе. В то же время, по словам Олега Жданова, последние удары нельзя назвать ответом Путина на успешную украинскую спецоперацию по уничтожению стратегической авиации РФ.

«Ответом назвать невозможно, потому что возможности РФ, как оказывается, уже очень ограничены. Они не могут нам сегодня дать 100 ракет по всей территории Украины разных типов. Очень ограниченное применение. „Шахеды“ да — для нас это проблема, но это же не ракеты. 50 кг взрывчатки и 300 кг взрывчатки — есть разница», — говорит Олег Жданов.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в недавнем обращении призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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«Об этом все говорят, потому что люди немного расслабляются и каждый раз в укрытие не идут. А сегодня количество „Шахедов“ большое, а с жилыми домами вы же видите, что „Шахеды“ вытворяют. Особенно когда попадает падающий „Шахед“ и взрывается в жилом доме. Это не промышленные сооружения, которые могут выдержать этот взрыв или не нанесут вред людям. Поэтому он абсолютно нормально говорит о том, что не игнорируйте», — объясняет эксперт.

Олег Жданов отметил, что обстрелы в последнее время усилились за счет именно «Шахедов», а не ракет.

«Я думаю, что будут обстрелы продолжаться в таком же темпе. Возможно, они еще что-нибудь смогут нарастить, хотя, скорее всего, вряд ли. Я думаю, они вышли на такое плато возможностей. Пока их экономика не изменит количество производимых „Шахедов“ или ракет, до тех пор особых изменений не произойдет. То, что они будут продолжаться и за счет „Шахедов“ будут набирать максимальное количество средств поражения — да, это вполне вероятно», — говорит Олег Жданов.

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