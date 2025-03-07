Россия усилила террор в Запорожской области: местные откровенно рассказали о ситуации

Российские оккупанты обстреливают село в Запорожской области, которое за 20 километров до линии фронта. Местные откровенно рассказали о ситуации там.

Из села Омельник, что на Запорожье, полицейские эвакуировали семью с 16-летней дочерью. В здешних селах россияне усилили террор гражданских - ежедневно бьют управляемыми авиабомбами. Почти на каждой улице разрушены авиаударами дома.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

После очередной бомбардировки села семья Абдулаевых решила выезжать. Признаются: на эвакуацию решились ради 16-летней дочери. Алина, похоже, единственная, кто радуется переезду. Говорит, общаться здесь ей не с кем - все сверстники уже выехали из прифронтового села.

Собрали самое необходимое. Нескольких кур, собак и кошек оставили на родственников и в бронированном авто полиции семья отправилась в Запорожье. Там будут жить в общежитии.

Семья Абдулаевых во время эвакуации

"Это общежитие вас официально примут, дальше волонтеры вам предложат если хотите оставайтесь, если не хотите вам предложат в Киевской области в квартиру или в Ивано Франковской области - там уже на ваш выбор, все это бесплатно", - объясняет полицейский.

В селе до полномасштабного вторжения проживало с полтысячи человек, сейчас остается 130. В течение трех дней полицейские эвакуировали из Омельника последние 9 семей, в которых были несовершеннолетние дети.

"Мы последнего ребенка эвакуировали в безопасное место, это произошло потому что в последнее время враг начал применять тяжелое вооружении а именно бомбы - отсюда до линии боевого соприкосновения примерно 20 километров", - говорит заместитель начальника отделения полиции №4 Пологовского района ГУНП в Запорожской области Сергей Блид.

Несколько дней назад российская авиабомба попала в жилой дом - здесь до сих пор тлеют вещи хозяев. В результате удара погиб 49-летний мужчина, его жена получила ранения. Избитый дом и сейчас не оставляют четвероногие. В соседних домах взрывной волной и обломками вынесло стекла, побило шифер. Собственными силами люди пытаются закрыть дыры в окнах фанерой. Таисия со слезами вспоминает тот день российской атаки.

Последствия российских обстрелов

"Мы выскочили в погреб, посидели, вылезаем – Руслана дома нет. Побежали туда – Маринка стоит согнулась, а Руслана привалило", – говорит Таисия Сиротенко.

Из-за постоянных обстрелов Таисия вместе с мужем переехали жить в погреб. Под землей установили две кровати, обогреватель, рядом вода и консервация. Они пока не заявляют о эвакуации: боятся оставлять дом, да и ехать, говорят некуда. Волонтеры и полицейские говорят – это может стоить жизни. Российский КАБ или дрон может прилететь сюда в любой момент, и сигнал тревоги не успеет сработать.

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