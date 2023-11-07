Россия усилила удары управляемыми авиабомбами: чем они опасны и их характеристики

Как работают управляемые авиабомбы и какая их дальность удара.

Оккупационные войска России в течение последнего времени стали чаще использовать управляемые авиабомбы (УАБ) для атак по мирным городам Украины и позициям военных ВСУ.

Что такое УАБ, какая их дальность поражения и разновидности – читайте в материале ТСН.ua.

Россияне выпустили рекордное количество авиабомб по Херсонщине

Российские захватчики каждый день атакуют деоккупированную территорию Херсона. Так, за сутки 5 ноября враг выпустил по населенным пунктам области наибольшее количество авиабомб за все время – 87 УАБ.

Оккупанты применяют УАБ по всей линии фронта

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, боевая авиация России применяет против украинских военных управляемые авиабомбы на всех участках фронта, пока у ВСУ нет средств для противодействия этим атакам.

По его словам, оккупанты атакуют управляемыми авиабомбами не только юг, а всю линию фронта – Сумщину, Черниговщину, восточное направление. Российские самолеты наносят удары с расстояния от 50 километров из-за линии боевого столкновения или государственной границы Украины или с моря. Среди них – преимущественно фугасные авиабомбы ФАБ-500.

"Бомбы можно пробовать сбивать, но для этого нужно очень много средств. 10-12 таких бомб противник по линии фронта применяет ежедневно. Это в основном ФАБ-500, оснащена крыльями, GPS-навигацией, летит к своей цели 10-20 км, а может, больше, согласно тому, с какой высоты ее бросят", — объяснил Юрий Игнат.

Управляемая авиабомба/Фото: из открытых источников

Что такое управляемая авиационная бомба

Управляемая авиационная бомба (УАБ) – один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения. Управляемая бомба считается высокоточным оружием – она совмещает высокую точность попадания и значительную мощность боевой части.

Как работает авиабомба

Авиационные бомбы – сбрасываются с самолета или другого летательного аппарата и отделяются от держателей под действием силы тяжести или с небольшой скоростью принудительного отделения

Как РФ применяет УАБ и дальность поражения

Для сброса управляемых авиационных бомб самолеты авиации РФ не входят в зону поражения украинской ПВО.

Как пояснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, вражеские самолеты подлетают к линии боевого столкновения, в 40-50 км, и запускают эти бомбы. Они летят к своей цели и поражают ее. Дальность сброса управляемых авиационных бомб зависит от параметров полета носителя – скорости и высоты. Чем выше и на большей скорости производит сброс самолет, тем дальше такие бомбы будут лететь.

Управляемые авиационные бомбы крепят к самолетам, которые могут переносить такие боеприпасы, как ФАБ-250, 500 или 1500 – например, СУ-24, СУ-30, Су-34, Су-35.

Управляемая авиабомба/Фото: из открытых источников

Виды УАБ

В большинстве своем российская армия массово применяет в Украине старые неуправляемые фугасные авиабомбы (ФАБ), весом 500, 1000 или 1500 килограммов. Их переоборудовали в современные управляемые боеприпасы – пристраивая к старой ФАБ крылья и GPS-навигацию. Таким образом, из старого неуправляемого снаряда ФАБ превращается в современный боеприпас, который можно точно наводить на цель для достижения максимального поражения.

"Это так называемый универсальный пакет, который превращает обычную фугасную бомбу в высокоточную. Этот комплект очень дешев и имеет короткий цикл изготовления", — объясняет главный редактор Defense Express Олег Катков.

Оккупационная армия РФ также имеет вооружение:

редкие УПАБ-1500 весом 1500 кг;

бомба-гибрид "Гром-Э1";

ФАБ-500М-62, превращенные в высокоточный боеприпас с возможностью планировки. Он является прямым аналогом американской разумной бомбы JDAM-ER.

корректируемые авиационные бомбы – УАБ-500Кр или УАБ-1500;

Дальность поражения УАБ:

УПАБ-1500В – дальность составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Скорость самолета-носителя при этом – около 1000 км/ч.

"Гром-Э1" – дальность 120 километров при высоте 12 км и скорости 12 км.

Чем опасны управляемые авиабомбы

КАБ обладают меньшей точностью удара. Российские пилоты выпускают авиабомбу не по цели, а по определенному сектору. При попадании они наносят очень большие разрушения – несколько таких бомб могут полностью разрушить пятиэтажное здание.

Управляемая авиабомба/Фото: из открытых источников

РФ запустила производство управляемых авиабомб

В медийном пространстве России появилась информация о том, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет завод, где запущена линейка по производству УАБ.

"Специально показывают даты – 2023 год, что они производят полуторатонные бомбы. Очевидно, их тоже будут оснащать и крыльями, и GPS-навигацией", — рассказал Юрий Игнат.

Может ли ПВО сбивать УАБы

Для противодействия российским ударам по Украине управляемыми авиабомбами ВСУ необходимы современные средства ПВО и западная авиация.

"Средства, которые могут противостоять им, это системы PATRIOT, SAMP-T – с наземных, а лучше всего – это современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на большом расстоянии, имеющем и мощные радары, и ракеты класса "воздух-воздух". Надо снова и снова обращаться к нашим партнерам, чтобы процесс такой техники ускорялся", — пояснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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