Россия устроила 16-часовой ракетный террор в большом городе: Жданов предупредил об опасности и назвал следующую цель

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Россия нанесла самый массированный удар по Днепру с начала полномасштабной войны. На город выпустили в целом 16 ракет разного типа и почти 150 беспилотников. Атака продолжалась днем и усилилась ночью — непрерывно более 16 часов.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, чем была особенна эта атака, какую тактику применил враг, куда на самом деле целилась РФ, когда могут повториться такие удары и какой город может стать следующей целью.

Почему удар по Днепру был особенным

По словам Жданова, эта атака стала беспрецедентной для города по масштабам и продолжительности. В то же время, по его мнению, дело уже не в накоплении вооружения к символическим датам, в частности, к 9 мая.

Реклама

«Я думаю, что здесь дело уже не в накоплении на 9 мая. "Шахедов" они используют в принципе обычное количество. 500 "Шахедов" они могут себе позволить, за 2-3 дня они такое количество могут накопить», — пояснил Жданов.

Куда целилась Россия

Значительная часть ударов в Днепре пришлась на промышленную зону, которая часто подвергается атакам. Однако, по мнению Жданова, главной целью были не сами производственные мощности.

По его словам, РФ все чаще применяет кассетные боеприпасы, в частности, в Днепре, поскольку фугасных боевых частей у нее меньше.

«Фугасных частей меньше кассетных. Они очень редко использовали в кассетном варианте эти ракеты. И их осталось, я думаю, много», — говорит Жданов.

Реклама

Главной целью таких ударов эксперт называет максимальное количество жертв среди гражданских и разрушение инфраструктуры.

«Кассетный боеприпас дает гарантии того, что жертв среди населения будет гораздо больше, чем при фугасном использовании. Кассета предназначена для поражения открыто расположенной живой силы и небронированной техники», — объяснил он.

В результате атаки РФ по Днепру в ночь на 18 мая произошло много пожаров и «прилетов» в нескольких районах города, попадания в многоэтажки, жилые дома. Пострадали 23 человека, среди них трое детей, в том числе пятимесячный мальчик.

В ночь на понедельник российская армия также атаковала беспилотниками Одессу. В результате удара значительные повреждения получили жилые дома.

Реклама

Почему именно Днепр стал целью РФ

По мнению Жданова, Россия считает Днепр одним из ключевых тыловых хабов украинской армии, потому и пытается бить по промышленным районам.

«Российская Федерация считает, что там у нас тыловой хаб для наших Сил обороны. Поэтому они пытаются максимально разнести промзону», — отметил он.

Эксперт напомнил о массированных атаках на Кривой Рог, где, по его словам, россияне пытались уничтожить нефтеперерабатывающее предприятие. В то же время, он предположил, что под угрозой могут оказаться и другие города.

Какой город может стать следующей целью РФ

Жданов считает, что после Днепра РФ может усилить атаки на Сумы, Чернигов или Запорожье.

Реклама

«Я так думаю, что сейчас Сумы тоже пытаются отстреливать, иногда Чернигов. Скорее всего, могут начаться обстрелы и того же Запорожья. Чем меньше у них будет успехов на Гуляйпольском направлении, они могут перенести усилия и туда», — предположил он.

При этом эксперт отметил, что в России сейчас, вероятно, не хватает ресурса для массированных одновременных ударов по нескольким городам.

«Российской Федерации не хватает ресурса для того, чтобы одновременно наносить массированные удары по нескольким городам. Видите, они выбирают», — объяснил Жданов.

Новая тактика РФ: волны дронов и ракет

Одной из особенностей удара по Днепру стала его продолжительность — атака шла волнами в течение всего дня и ночи. По словам Жданова, это классическая тактика прорыва систем противовоздушной обороны.

Реклама

«Это классика пробития. Как пишет военная наука, как пробивается противовоздушная оборона противника. Когда волны следуют одна за другой, противник не успевает переоснастить, перезарядить систему ПВО, и она перегружается», — объяснил он.

Массированный ракетный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 14 мая Россия массированно ударила по Украине. Враг выпустил 56 ракет и 675 БпЛА. Основной целью удара стал Киев. В частности, РФ ударила по Киеву ракетой Х-101, что привело к обвалу подъезда и гибели 24 человек.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сейчас Украина переживает наибольшие удары, ведь российская армия уже несколько суток подряд проводит масштабные атаки.

Новости партнеров