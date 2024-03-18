Россия устроила ад на Сумщине: враг стирает с лица земли приграничье — что происходит (фото, видео)

Россия значительно усилила обстрелы Сумщины. Враг непрерывно наносит удары по приграничью. За минувшие сутки, 17 марта, там раздалось 486 взрывов. А за прошедшую неделю на область было сброшено более 200 авиабомб. В регионе — гуманитарная катастрофа. Света и связи нет в 88 населённых пунктах. Людей эвакуируют.

Сайт ТСН.ua собрал главное, что известно о ситуации — что происходит в регионе, зачем РФ уничтожает мирные поселки и имеет ли потенциал пойти в наступление на Сумщине.

Что происходит в Сумах и области

Обстрелы региона, по словам местных жителей, значительно усилились неделю назад, 12 марта. С тех пор взрывы почти не утихают. Люди, остававшиеся жить у приграничья с начала полномасштабной войны несмотря ни на что, бегут, бросая все свои вещи.

“Такой ад начался, это просто. Обстрелы каждый день. Артобстрелы, и управляемые авиационные бомбы, и фугасные авиабомбы — все подряд. Мессиво просто. Все, кто могли самостоятельно, уже уехали. Сейчас каждый день идет эвакуация. Вывозят пожилых людей. Там ни связи, ни света, ни интернета вообще ничего нет. Мосты взорваны, из сел под границей выйти можно разве что пешком по полям. Начинается ужас. Мне кажется, что туда уже никто не вернется”, — рассказала в комментарии сайту ТСН.ua Дарья, родственница местных жителей.

Большая Писаревка/Фото: Dmitriy Lantushenko

Больше всего страдает Великая Писаревка

Больше всего страдает от обстрелов Великая Писаревка. Россияне уничтожили центр поселка управляемыми авиабомбами. Трудно найти здания, уцелевшие после налетов окупантов.

Глава громады Людмила Бирюкова в эфире телемарафона рассказала, что многие люди, к сожалению, не прислушались, когда было распоряжение об эвакуации из 5-километровой зоны. Теперь к ним нет доступа, и они вынуждены выбираться собственным транспортом или пешком. Далее их эвакуируют ГСЧС и полиция, эвакуационные маршруты работают ежедневно. За прошлую неделю вывезли более 400 человек.

Эвакуация из Сумщины/Фото: ГСЧС

По словам Людмилы Бирюковой, с Поповкой связи нет, информацию о селе рассказывают военные. Люди выходят оттуда по полевым дорогам. Там осталось до 20 человек, а до войны в деревне проживало около 400 жителей.

Также эвакуация осложнена в селах Луговка и Александровка. Оттуда эвакуировать людей помогают военные. До полномасштабного вторжения в Великописаревской громаде жило более 10 тысяч человек.

Большая Писаревка/Фото местных жителей

За минувшие сутки в Сумской области зафиксировали 83 обстрела и 486 взрывов. По данным Сумской областной военной администрации, российская армия нанесла шесть ракетных ударов, 11 — авиационных, восемь залпов с РСЗО. Происходили артиллерийские и минометные обстрелы.

Враг обстрелял 46 населённых пунктов в 16 территориальных громадах области. В частности, поселок Великая Писаревка атаковали авиабомбами. Были нанесены ракетные удары по городам Сумы, Конотоп, Ахтырка.

"К сожалению, по сравнению с прошлой неделей, количество обстрелов значительно возросло — увеличилось количество применения тактической авиации, систем залпового огня", — сообщил 18 марта глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Большая Писаревка/Фото местных жителей

Зачем Россия усилила обстрелы

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник говорит, что россияне не могут смириться с тем, что война перешла на их территории.

“Все просто — террор. Эти рейды добровольческих корпусов. Плюс горит их нефтяной потенциал. И что они могут сделать? Они с этим справиться не могут, так что надо мстить. Только так нужно смотреть на россиян. Это страшные мстительные люди и точка. Никакой военной логики и целесообразности в этом нет и быть не может. Это мстительная ярость", — рассказал Петр Черник в комментарии ТСН.ua.

Большая Писаревка/Фото местных жителей

Пока не видно, чтобы у российской армии был потенциал накопления сил для наступления на Сумщине, говорит Петр Черник.

"По крайней мере, я не вижу из открытых источников, которым я лично доверяю, чтобы там шел процесс накопления какой-то большой ударной группировки с потенциальным движением через наши границы. Идем от противоположного. Если бы такой потенциал условно был, то они бы его бросали против добровольцев — это логично. А добровольцы на их территории седьмой день подряд, семь танков уже сожгли. То есть это чисто эмоциональное явление — нанести нам самые чувствительные потери и бить именно по гражданскому населению. Двойные удары нацисты не наносили, а россияне наносят”, — рассказал военный эксперт.

Большая Писаревка/Фото: Таисия Гричковская

Защитить Сумщину от российского террора, к сожалению, невозможно

"Ракеты только сбивать. Но ведь мы понимаем, что у нас нет столько систем противовоздушной обороны, чтобы всю гигантскую территорию Украины прикрыть. Грустно и больно, но, к сожалению, противник воюет с нами экзистенциальным способом. Им не просто захватить наши территории, не просто ликвидировать нашу государственность, а еще больше нас истребить. Они же в истории это делали, вспомним Голодомор", — рассказал Петр Черник.

Большая Писаревка/Фото: Таисия Гричковская

Эвакуация Сумская область 2024

Напомним, что в Сумской районной военной администрации действует эвакуационный штаб. Связаться с оперативным дежурным по эвакуации населения из приграничья Сумского района можно по телефону: +38 050 650 70 83.

Большая Писаревка/Фото: Таисия Гричковская

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