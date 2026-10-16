Россия устроила "ад" от запада к востоку: города Украины под огнем, бушуют пожары, начались блэкауты — все детали

ПВО отражает атаку вражеских дронов / © tsn.ua

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В ночь на пятницу, 16 октября, российские оккупационные войска совершили массированную воздушную атаку по территории Украины, выпустив почти 150 ударных и имитационных беспилотников. Большинство враждебных целей удалось обезвредить Силам обороны.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ в Telegram.

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По данным военных, атака началась с 18.00 15 октября. Противник выпустил 149 БпЛА типа Shahed (из них 108 — реактивные), дронов типа Гербера и беспилотников-имитаторов типа Пародия. Запуски осуществлялись по направлениям Орел (РФ), а также с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма (Гвардейское).

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Результаты работы противовоздушной обороны

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито и подавлено 114 вражеских БПЛА (в том числе 77 реактивных), среди которых Шахеды, Герберы и дроны других типов.

Последствия атаки России

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание 27 средств воздушного приступа противника на 24 локациях. Также падение обломков сбитых целей было зафиксировано на 14 локациях.

В Воздушных силах отметили, что к утру атака все еще продолжается, а в воздушном пространстве остаются вражеские дроны. Жителей регионов, где раздается тревога, призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

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Основной удар пришелся на запад Украины. В частности, в ночь на 16 октября во Львове, Луцке, Ровно и Ковеле прогремели взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

Утром во Львове прогремели взрывы: ПВО уничтожило три реактивных беспилотника

В пятницу утром, 16 октября, во Львове было слышно взрывы. Город атаковали русские беспилотники.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что в период с 09:07 до 09:59, когда звучали сирены, силы ПВО сбили над Львовщиной три вражеских боевых беспилотника.

По данным ОВА, последствия фиксируют в двух населенных пунктах недалеко от Львова. В частности, зафиксировали выбитые окна в жилых домах в Мурованом.

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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в Дублянах Львовской общины ранен 34-летний мужчина.

«Он получил осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего доставили в больницу», — добавил он.

По Луцку били реактивные дроны: возник пожар возле ЛЭП

Утром 16 октября российские реактивные БПЛА ударили по Луцку. Областной центр остался без электроэнергии.

Временный глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк сообщил, что с ночи РФ непрерывно атаковала регион. В частности, в Луцке повреждено предприятие с иностранными инвестициями. Прошло без пострадавших.

«Около 20 враждебных целей было направлено на Волынь. Есть разрушение гражданской и критической инфраструктуры», — подчеркнул он.

Кроме того, в селе Маневичи было повреждено частное предприятие. По меньшей мере два человека получили травмы. Впрочем, по данным ОВА, судьба еще пяти человек пока не известна.

Корреспонденты ТСН.ua сообщали, что после взрывов в областном центре начались проблемы со светом. В городе массово остановился общественный электротранспорт. Кроме того, местные Телеграмм-каналы сообщают, что на окраине Луцка по прилету возник пожар возле ЛЭП.

Глава ОВА Романюк уточнил, что в результате ударов по Луцку без электроснабжения осталось 370 тысяч абонентов.

В Ковеле также раздавались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

В Ровно с утра раздаются взрывы: враг бил по жилым домам

В городе Ровно с утра раздаются взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Регион атаковали ударными дронами. Об этом сообщают в телеграмм-каналах. Пользователи пишут о серии взрывов и пожаре.

«Тяжелая ночь для Ровенщины, и, в частности, для областного центра. К сожалению, мы имеем впечатление гражданской инфраструктуры, в том числе жилой. Подробности впоследствии», — написал глава ОВА Александр Коваль.

В Тернопольской области Россия уничтожила иностранное производство

В ик против 16 октября российские войска нанесли удары по городу Чортков. в Тернопольской области. Есть попадания.

По данным ОВА, в результате атаки в городе повреждено помещение на производственном предприятии. Возник пожар, который к утру удалось ликвидировать.

В свою очередь мэр Черткова Владимир Шматько сообщил, что в городе Россия двумя ударами уничтожила иностранное производство, работавшее более 10 лет. Благодаря эвакуации удалось избежать жертв среди работников.

Хмельницкий и область разрывали взрывы: поражена нефтебаза

Сегодня, 16 октября, россияне атаковали ударными дронами Хмельницкий.

Впоследствии в ОВА сообщили о последствиях атаки.

«Российские оккупанты продолжают терроризировать Хмельнитчину. Работали силы ПВО. Есть ущерб…

В результате атаки в Каменец-Подольском районе повреждены жилые дома. В одном из них возник пожар в летней кухне. Спасатели ликвидировали возгорание. В общей сложности повреждено 10 жилых домов: повреждены перекрытия, заборы и двери, выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших.

Продолжается ликвидация пожара на нефтебазе в Шепетовском районе. Тушение осложняется ситуацией безопасности», — отметил глава ОВА Сергей Тюрин.

Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

РФ массированно атаковала Умань: зацепило многоэтажку

В Умани в результате падения БПЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасен мужчина. Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Последствия атаки на Умань / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших. Трое госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте. На другой локации занялись торговые склады. Пожар локализовали», — отметил.

Все службы трудятся на местах ударов.

В Киеве россияне обстреляли частный жилой сектор

Вечером 15 октября в результате очередного обстрела РФ произошел пожар хозяйственного нежилого здания и частного жилого дома в Шевченковском районе Киева. Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 190 кв. м.

В ночь на 16 октября очередная атака вызвала пожар в Соломенском районе: горело хозяйственное здание.

Последствия ударов по Киеву / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ударов по Киеву / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ударов по Киеву / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ударов по Киеву / © ГУ ГСЧС в Киеве

Атака на Киевщину: есть раненые, повреждено более 30 объектов

Российские оккупационные войска не прекращают наносить удары по Киевской области, целенаправленно атакуя гражданскую инфраструктуру и жилые дома. В результате вражеских обстрелов за последние сутки пострадали люди и зафиксированы многочисленные разрушения. Об этом сообщили в Киевской ОВО.

В результате атак травмы получили двое гражданских лиц. Всего в регионе повреждено 33 объекта, среди которых 25 частных домовладений.

Вражеские удары зафиксированы в четырех районах Киевской области:

Фастовский район: испытал наибольшие разрушения — там повреждены 18 частных домов и три легковых автомобиля.

Бучанский район: повреждены 5 частных домовладений, складские помещения и легковой автомобиль. Травмирован один человек.

Вышгородский район: повреждения получили два частных дома. Также травмировался один человек.

Обуховский район: в результате попадания поврежден объект инфраструктуры.

На местах обстрелов продолжают работать все профильные и экстренные службы для ликвидации последствий атаки и помощи пострадавшим.

Враг атаковал Запорожье дронами: масштабный пожар на предприятии

Ночью в Запорожье осуществлена очередная воздушная атака с применением беспилотников. В результате вражеского удара вспыхнул масштабный пожар на территории частного предприятия. Об этом сообщили в ГСЧС Запорожской области.

По данным спасателей, огонь охватил площадь 500 квадратных метров. Ликвидация возгорания проходила в сверхсложных условиях из-за постоянной угрозы повторных ударов со стороны российских оккупантов.

«Тушение осложнялось постоянной угрозой повторных атак, поэтому чрезвычайники приостанавливали работу», — отметили в ведомстве.

Последствия атаки на предприятие в Запорожье / © ГСЧС в Запорожской области

Последствия атаки на предприятие в Запорожье / © ГСЧС в Запорожской области

Последствия атаки на предприятие в Запорожье / © ГСЧС в Запорожской области

Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных пожар удалось полностью ликвидировать. По предварительной информации, в результате ночной атаки жертв и пострадавших нет.

Россияне ударили дронами по двум районам Днепропетровщины

В ночь на 16 октября российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по территории двух районов Днепропетровской области. Под обстрелами оказались несколько общин. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По словам руководителя ОВА, на Никопольщине враг целенаправленно избивал по самому райцентру, а также по территории Марганецкой и Покровской общин.

Кроме того, под воздушным ударом оказался Синельниковский район, где противник атаковал Раевскую общину.

Последствия вражеских атак на Днепропетровщину

К счастью, во всех случаях обошлось без погибших и пострадавших среди гражданского населения. На местах попаданий работают соответствующие службы.

Удар беспилотниками по Харькову: есть погибшие и десятки раненых

Российские оккупационные войска нанесли серию ударов беспилотниками по жилым и гражданским районам Харькова. В результате вражеской атаки есть погибшие, а количество раненых и травмированных стремительно возросло.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным ОВА, под ударами российских БПЛА оказались три района областного центра: Шевченковский, Основенский и Индустриальный.

Тяжелые последствия получил Шевченковский район Харькова, который враг атаковал беспилотником. К настоящему времени известно о трех погибших людях. Первоначально сообщалось о пяти раненых, однако впоследствии количество пострадавших в этом районе возросло до 13 человек. Все травмированные получают необходимую медицинскую помощь.

Число пострадавших в Шевченковском районе Харькова растет / © Харьковская областная государственная администрация

В Основянском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА.

В Индустриальном районе в результате удара дрона вспыхнул пожар. Информация о пострадавших на этой локации пока не поступала, профильные службы работают над устранением последствий возгорания.

На всех местах вражеских прилетов работают экстренные и медицинские службы, идет ликвидация последствий обстрела.

Враг массированно ударил по Харьковщине КАБами и РСЗО: в Изюме среди раненых — 105-летняя женщина

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли очередную серию ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской области. Под обстрелами оказались четыре населенных пункта, есть пострадавшие среди мирных жителей и значительные разрушения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам руководителя ОВА, для атак на регион враг активно применял различные виды вооружения, в частности выпустил 14 управляемых авиабомб (КАБ), произвел обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и применил два FPV-дрона.

Последствия удара по Харьковщине / © Олег Синєгубов

Последствия удара по Харьковщине / © Олег Синєгубов

Больше всего от вражеских ударов пострадал город Изюм, где ранения и травмы получили четыре человека:

взрывные ранения получили женщины в возрасте 105 и 58 лет , а также 50-летний мужчина ;

острую реакцию на стресс получила 71-летняя женщина.

Вражеские обстрелы повлекли за собой серьезные повреждения и разрушения жилищного фонда и инфраструктуры в нескольких районах Харьковщины:

Изюмский район (г. Изюм): повреждены 56 частных и 4 многоквартирных дома, гражданский автомобиль и линии электропередач.

Купянский район (с. Гнилица Первая): повреждения получили 20 частных домов и два административных здания.

Богодуховский район (сел. Золочев): поврежден частный дом.

Чугуевский район (с. Хотимля): разрушился частный дом.

На местах попаданий работают все профильные и экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов и восстановлению поврежденных сетей.

Россия ударила по ТРЦ в центре Сум

Утром 16 октября Россия атаковала Сумы. «Прилет» произошел по торгово-развлекательному центру, расположенному в центре города. Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

«Около 9.00 враг нанес удар БпЛА, предварительно „Молния“, по ТРЦ в центре города», — подчеркнул чиновник.

В результате попадания повреждены остекление здания, двери и фасад. По словам Кривошеенко, травмированы.

Последствия атаки на Суммы

Последствия атаки на Суммы / © Telegram "Кордон. Медіа"

Последствия атаки на Суммы / © Telegram "Кордон. Медіа"

Последствия атаки на Суммы / © Telegram "Кордон. Медіа"

Атака на Одесщину: россияне ударили по объекту ДТЭК и предприятию, ранены

Российские оккупационные войска совершили очередную целенаправленную атаку по гражданской и энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате вражеских ударов пострадали люди и зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По данным ОВА, в результате обстрелов ранения получили четверо гражданских лиц.

Вражеские удары нанесли серьезные повреждения гражданских объектов в регионе. В частности, повреждено:

7 частных домовладений;

объект энергетической инфраструктуры;

предприятие по производству бытовой продукции.

В результате попаданий на объектах вспыхнули масштабные пожары. Все ячейки возгорания полностью ликвидированы, на местах прилетов продолжают работать соответствующие экстренные и профильные службы.

Последствия вражеского удара по Одесской области

Последствия вражеского удара по Одесской области

Последствия вражеского удара по Одесской области

Последствия вражеского удара по Одесской области

Последствия вражеского удара по Одесской области

Последствия вражеского удара по Одесской области

Во время ночной атаки враг уверенно целился в гражданскую энергетику, повредив объект компании ДТЭК.

В Одесской области враг атаковал энергообъект ДТЭК / © ДТЕК

К утру после обстрела специалисты энергокомпании уже возобновили электроснабжение для 33,3 тысяч семей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, ведь ремонт поврежденного оборудования требует дополнительного времени. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

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