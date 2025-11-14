Россия устроила "ад" в Киеве: Жданов предупредил, какие города будут под ударом следующими

Олег Жданов / © ТСН

В ночь на 14 ноября Россия нанесла по Украине массированный удар, который киевляне называют одной из самых страшных ночей с начала полномасштабной войны. Больше всего пострадал Киев: повреждены десятки жилых домов, погибли шесть человек и более 30 получили ранения. Армия РФ выпустила 430 ударных дронов и 19 ракет, повлекшие масштабные разрушения в столице.

Какова была эта атака, куда направлялись российские «Шахеды» и ракеты, как сработала ПВО, почему повреждения в столице так масштабны и чего ждать от РФ дальше — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Как сработала ПВО в Киеве

Эффективность работы противовоздушной обороны оценить очень сложно, говорит Олег Жданов. Хотя сегодняшняя атака, по его словам, отличается от предыдущих:

«Тем, что даже визуально в воздухе было больше сбивания „Шахедов“ и крылатых ракет. По баллистике очень трудно оценить, потому что она мелькнула и взорвалась. Цифры ущерба показывают на возведении командования воздушных сил, что эффективность есть, не столь высока, как хотелось бы, но более или менее нам удается сбивать эти цели, в том числе баллистические и аэробалистические, что самое тяжелое в работе противовоздушной обороны».

Куда направлялись российские «Шахеды» и ракеты

Что касается особенностей самого налета, Российская Федерация берет курс на террор гражданского населения, считает Олег Жданов.

«Вы посмотрите, и в Одессе попадания, там, где нет никаких объектов, попадания по дороге фактически, где ездят машины. И никаких военных колонн там не было, там рядом рынок, где обычно большое накопление людей. У нас в Киеве, посмотрите, „Шахеды“ снижаются на минимальную высоту и фактически врезаются в многоэтажные дома. Вы думаете, россияне не знают, что они там стоят? — говорит военный эксперт.

Ракетный удар по Киеву в ночь на 14 ноября

Почему повреждения в столице так масштабны

По его мнению, армия РФ намеренно прокладывает такие маршруты, зная, что «Шахеды» и ракеты попадут в жилую застройку.

«Они же фактически к 2022 году имели доступ к нашей территории, к определенным документам и могли получить так называемую карту искусственных препятствий или составить ее самостоятельно. То есть они видят основную высоту застройки и новостройки, которые в два, а иногда в три раза больше по высоте, чем больше домов. И „Шахед“ программируется на кружение над жилым массивом».

Рано или поздно он все равно «поймает» многоэтажку, которую мы и наблюдали сегодняшней ночью, объясняет военный эксперт.

«К сожалению, те, кто не пошел в укрытие, или не покинул дома, они погибли. Я имею в виду людей, которые в постели были придавлены плитой. Если бы они вышли из своего жилья и хотя бы в подвале находились, то этого не случилось, этой трагедии. Плита упала бы, но не на них, а на пустую кровать. Здесь сугубо террор гражданского населения», — говорит Олег Жданов.

Следующими могут быть Днепр, Харьков, Львов или Одесса

По его словам, столица очень сильно влияет на общественное мнение и формирует его, поэтому массированный удар был сосредоточен на Киеве, считает военный эксперт:

«Это самый большой город нашей страны. И люди постоянно приезжают в Киев, едут из Киева куда-то в командировку по территории Украины и соответственно свое мнение доносят до друзей, знакомых и так далее».

В то же время, Киев еще может быть первым, добавляет Олег Жданов.

«Я думаю, судя по тому, что позавчера у себя на передаче Соловьев объявлял, что все крупные города Украины должны быть разрушены. Я думаю, что череда таких массированных атак на города-миллионники Днепр, Харьков, Запорожье, Львов, Одессу и другие, затем города-полмиллионники — это вполне вероятно со стороны Российской Федерации», — считает эксперт.

Он напоминает, что Россия активно накапливает «Шахеды» и сегодня, вероятно, имеет достаточное количество ударных дронов для нескольких массированных атак.

«На этой неделе во время атак до 150 доходило, иногда 70, 90. А мы знаем, что примерно 200 они собирают, из них где-то 50 на 50 „обманки“ и ударные. Можно вычислить примерное количество накопления. То есть к концу недели-двух они имеют как минимум тысячу запаса, которую могут применить — главное была бы возможность применить, это ограничено пусковыми установками. Сегодня ночью они совершили две волны пусков. А если будет пусковых установок больше, то может быть и большее количество дронов”, — объясняет Олег Жданов.

Ракетный удар по Киеву в ночь на 14 ноября / © Associated Press

Последствия и разрушения могут быть еще страшнее

Если РФ устроит такую атаку по Днепру, Львову, Запорожью, Одессе или другим городам, последствия будут страшнее, чем в Киеве, говорит военный эксперт:

«Кстати, во время атаки по Киеву система противовоздушной обороны не проявила себя по дороге. По крайней мере, если брать кратчайший путь через Чернигов, это 200 километров от границы. Но количество «Шахедов» существенно не уменьшилось, и фактически Киев отражался собственными силами. Но западная часть нашей страны, я надеюсь, что там может быть развернута какая-то часть ПВО, которая уменьшит количество «Шахедов», которые могут долететь до западных регионов. Иначе будет ужас».

Когда Россия может устроить новую массированную атаку

Спрогнозировать, когда армия РФ может устроить следующий массированный удар по Украине, почти невозможно, объясняет Олег Жданов. Однако есть определенные признаки, что атака готовится.

«Действительно, что у них в голове никто не угадает, очень тяжело. Но есть такие признаки, свидетельствующие о том, что… Во-первых, срок накопления как минимум 10-14 суток между массированными ударами, иногда больше, очень редко, когда меньше, там одна неделя. Второе — это появление дронов-разведчиков. Вчера летал дрон-разведчик над Киевом и областью. И третье, я не знаю, как это так совпадает, но когда президент едет куда-то в командировку, то у нас бывает массовая атака. Сам факт действительно имеет место», — считает эксперт.

Какой будет зима 2025-2026

Несмотря на все пессимистические прогнозы многих украинских экспертов и военных, Олег Жданов считает, что зима 2025-2026 не будет хуже начала полномасштабного вторжения.

«Я думаю, что вряд ли зима будет хуже зимы 2022-2023 годов, когда были блекауты. Тем не менее, на сегодняшний день мы подготовлены. Я имею в виду население, я не беру государство, потому что в государстве, я так понимаю, что там в энергетике ужас происходит. И даже если сегодня будут разбираться с этой коррупцией, то построить через неделю или три укрытия для трансформаторных подстанций — это нереально. Но население готовится достаточно тщательно. В Киеве нет света, молотят генераторы, но город живет, город работает. Так что, я думаю, что такого ужаса не будет», — говорит военный эксперт.

Ракетный удар по Киеву в ночь на 14 ноября / © МВС

Какие объекты и здания под угрозой удара

Российская армия будет продолжать атаковать энергетические объекты в Украине в ближайшее время и зимой, считает Олег Жданов. В то же время, не откажется от террора гражданского населения.

“Я думаю, что они будут продолжать. Они поняли, что это слабое место. Дело в том, что и военные объекты зависят от энергетики. И в тех же пунктах постоянной дислокации, учебных центрах, все равно нужен и водопровод, и канализация, и освещение, и отопление, и все остальное. Если не будет освещения, то практически исчезает все. Или нужно переходить на автономные источники питания, а это дополнительные расходы. Это и горючее, и моторесурс, и запчасти, и обслуживание этих генераторов», — говорит военный эксперт.

Самое главное, по его словам, сегодня уже большинство украинцев готовы к длительным отключениям и имеют генераторы, зарядные станции или газовые плитки.

«С покупкой, я думаю, что на сегодняшний день уже все определились. Если там кто-нибудь будет докупать, но не в таких количествах, как, помните, зимой 2022-2023, когда генераторы были на вес золота», — говорит Олег Жданов.