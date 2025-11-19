Россия устроила ад в Тернополе: Жданов предупредил о следующей атаке и назвал желаемые цели для Путина

Олег Жданов / © ТСН

В ночь на 19 ноября Россия вновь совершила мощную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Под ударом оказались объекты энергетики, жилищная и гражданская инфраструктура. В нескольких регионах, преимущественно на западе страны, зафиксированы масштабные разрушения и пожары, ранены и погибли. В Тернополе под завалами многоэтажки погибли по меньшей мере 25 человек, среди них трое детей.

О том, что известно об этой атаке, как российская армия выбирает цели и время ударов, а также какой город может стать следующей мишенью, в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия наносит удары по одинаковому сценарию

По его словам, Россия сегодня пытается распределять давление на украинское общество на всю территорию нашей страны.

«И потому восточные регионы попадают больше боевых действий и чаще подвергаются огневому влиянию средств воздушного нападения России. А западные регионы живут более спокойной жизнью, и там формируется несколько иное мнение по поводу терпимости общества и готовности продолжать войну и сопротивляться РФ. Плюс все поставки вооружения, техники и боеприпасов производятся через западные регионы. Поэтому РФ, по моему мнению, решила распределить и нанести удар по западной части нашей страны», — говорит Олег Жданов.

Он обращает внимание, что предварительный массированный удар РФ по Украине был по такому же сценарию:

«Вспомните, сначала был массированный удар по Киеву сосредоточен, а затем ударили по центральной и западной части нашей страны. В этот раз тоже самое: 14 ноября было сосредоточение в основном на Киеве, Белая Церковь, Измаил, Одесской области немного было — на юге. А потом удар по западным регионам».

С одной стороны, мы наблюдаем факт того, что Россия сегодня не может осуществить массированный удар, который накрыл бы всю территорию Украины, поэтому они распределяют силы и средства, говорит Олег Жданов:

«Кстати, видите, как они поделили? Если „Гераний“ хватает, то они применяются и в первом, и во втором налете примерно в одинаковом количестве — 300-400 беспилотников, атакующих нашу страну. А вот ракетное вооружение оно уже распределяется по регионам».

На столицу и на восточные регионы РФ преимущественно использует баллистические ракеты, потому что они достают сюда.

«Они частично разбавляют их ракетами воздушного или морского базирования. Последний удар по Киеву — там были „Кинжалы“, „Калибры“, но ракет стратегической авиации Х-155 и Х-22 их не было. А здесь баллистика в большинстве случаев не получает и, скорее всего, возможности применения существующей баллистики очень ограничены», — говорит Олег Жданов.

Он объясняет, что российские ракеты «Кинжал» ограничены носителями:

«Дело в том, что у самолета Миг-31К „одноразовый“ двигатель. Как когда-то было на нашем отечественном автомобиле „Таврия“. Он не подлежит ремонту — 350 часов отработал, надо выбрасывать и ставить новый. Потом они модернизировали немного, его там что-то подкрутили и он начал выдавать 500 часов наработки мото-часов. Но дальше, где брать новые двигатели? Запасы были и сейчас они кончились. А новейшие промышленности РФ не способны производить, эти советские технологии уже давно утрачены. Я сомневаюсь, что сохранилась документация. В любом случае организовать такое производство Россия не способна. Поэтому они „Кинжалы“ немного сэкономили. Но в этот раз запустили Х-22, дальность у нее 600 километров, несколько штук. И в основном взяли крылатые ракеты, которые могут покрыть всю территорию нашей страны».

Какие цели выбирает Россия для удара

Трудно сказать, что попадание по жилым домам в Тернополе во время последней атаки — это случайность, говорит Олег Жданов. По его словам, ракета действительно могла отклониться от цели. Однако террор гражданского населения — одна из первоочередных целей России.

«Российская разведка на сегодняшний день, я не думаю, что в идеале работает и обеспечивает полный объем информации. Поэтому по военным объектам вряд ли они ориентировались. Они знают старые стационарные объекты, такие как Староконстантинов — под Ивано-Франковском наш аэродром. Это еще советский аэродром», — говорит эксперт.

По его мнению, российская армия последним ударом хотела в первую очередь надавить на общество:

«Поэтому удар был в основном по энергообъектам, инфраструктурным объектам и жилым массивам. Но поскольку строительство у нас продолжается, карта искусственных препятствий меняется, возможно поэтому и не было учтено это здание. Я не знаю, какого он года строительства. Она летела в тот район, где он стоит, она могла его задеть».

Когда армия РФ может повторить массированный удар

Российской армии, скорее всего, нужно до двух недель для подготовки следующего массированного удара, считает Олег Жданов.

«На подготовку ракетного вооружения, самих ракет. Потому что в них часть нуждается в передислокации — привозят из колес эти ракеты в основном. За счет того, что мы атакуем эти авиационные базы периодически, они боятся больше хранить боекомплект на аэродромах. А, например, такие ракеты как Х-22, у нее ракетный двигатель стоит, не реактивен. И он нуждается в ракетном многокомпонентном топливе. Оно очень токсично, и его нельзя держать в заправленном состоянии долгое время. Надо либо сливать топливо, либо его использовать. Поэтому есть низкая особенностей, в основном связанных с логистикой, скажем так. Доставка этих ракет, подготовки», — объясняет эксперт.

Кроме того, армия РФ держит авиацию за Уралом или по полярному кругу в Мурманске:

«И им нужно эту авиацию перегнать в европейскую часть. А потом они, как вчера была картина, перелетали на Энгельс, снаряжались ракетами, потом перелетали на соседние аэродромы, или уже с Энгельса слетали и шли на рубеже пусков ракет. Потому что с ракетами садиться — это самая сложная задача для пилота, это огромные риски. Потому они такой конвейер делают. Думаю, что недели две по меньшей мере им нужно будет для того, чтобы подготовиться к следующему удару».

Как и куда РФ может ударить в следующий раз

По словам Олега Жданова, спрогнозировать, когда армия РФ может нанести следующий массированный удар, почти невозможно. Однако в действиях РФ просматриваются некоторые закономерности:

«Российская Федерация до сих пор не знает, как реагировать на наш коррупционный скандал. Это во-первых. Во-вторых, сейчас снова появляется информация, что мы какой-то план предоставили мирное урегулирование Дональду Трампу и вроде бы Белый Дом его согласовал. Потому что, видите ли, президент сегодня в Турции встречается с Эрдоганом и туда прилетел Виткофф. Но Песков говорит, что нас туда не приглашали, мы не знаем, что там будут без нас говорить. И здесь бабах — под эту встречу Россия наносит столь массированный ракетный удар. Я вижу, что здесь два критерия, которые могут влиять на ситуацию».

Военный эксперт добавляет, что Россия снова ударила, как только президент Украины Владимир Зеленский уехал за границу.

«Кстати, опять-таки президента нет в стране. Здесь два фактора, которые могут оказывать существенное влияние. Первое — это ситуация на линии фронта. Она может влиять на обстрелы, на их совершение. А вторая — это политическая ситуация. Она тоже, на мой взгляд, может оказывать существенное влияние на совершение массированных обстрелов по территории нашей страны», — говорит Олег Жданов.