Россия устроила экоцид в Черном море: какие животные навсегда могут исчезнуть и что говорят экологи

Россияне за два года полномасштабного вторжения устроили экоцид Черного моря. Десятки тысяч мертвых дельфинов, тысячи убитых птиц, не менее трех миллионов уничтоженных мидий и десятки квадратных километров акватории, засоренной нефтью и ракетным топливом. Ученые пытаются посчитать ущерб, который нанес враг морской флоре и фауне. Как война повлияла на морскую экосистему и что с этим делать - специалисты обсуждали в Одессе.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Начало полномасштабного вторжения - россияне массированно атакуют Украину ракетами морского базирования "Калибр". Мощные взрывы сильно влияют на китообразных в Черном море.

Ученый национального парка Иван Русев вспоминает - после таких обстрелов и бомбардировок на побережье начало массово выносить мертвых млекопитающих.

"Мы оцениваем, что погибло около 50 тысяч особей трех видов, это только только те, что погибли и их выбросило на берег, но есть очень много контуженных, никогда в истории исследований Черного моря столько контуженных китообразных не было", - говорит заместитель директора Национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Иван Русев.

До сих пор ученые не могут добраться до острова Змеиный и исследовать – какое негативное влияние фауни и растительности Черного моря оказал утопленный крейсер Москва. В воду попало большое количество нефтепродуктов и ракетного горючего. Первыми, кто ощутил превышение уровня загрязнений, стали мидии.

Черное море

"Наблюдаем в последнее время катастрофически малое количество мидий. Умерло около 50% мидий всего одесского побережья", - говорит и.о. директора НИУ „Украинский научный центр экологии моря“ Виктор Коморин.

Год назад россияне совершили еще один террористический акт, который нанес сильнейший удар по экологии моря - уничтожение плотины Каховской ГЭС. Огромная волна пресной воды не только уничтожила живые организмы моря, но и повлияла на их развитие.

"В это время начался уже нерест и гибель произошла именно молодежи. Из пресноводных популяций организмы были вынесены в море, они начали смешиваться и проявляться какие-то гены, которые были скрыты или не свойственны для морских популяций. Это не мутанты из фильмов ужасов, но это неестественный генетический набор", - говорит специалист Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач.

Даже через год после теракта на ГЭС море полностью не очистилось. Но негативное влияние на море уменьшилось, как только ВСУ отогнали от украинских берегов вражеские корабли. Стихли звуковые эхолокаторы подводных лодок, почти прекратились пуски ракет из воды.

"Мы имеем непрерывные ряды наблюдения спутниковых данных. Сейчас можно говорить, когда эта фаза стала более тихая, я имею в виду пространство морское, конечно и реакция морской биоты вернулась, как мы говорим на региональный уровень. Конечно есть тенденция на улучшение", - говорит директор ГУ „Институт морской биологии НА Украины“ Галина Миничева.

Последствия действий России в Черном море

Враг уже не минует море и к украинским берегам начали возвращаться дельфины, но их еще очень мало, говорят ученые.

"Мы предлагаем Минокружение создать большие резервации на площади 3 тысячи квадратных километров до острова Змеиный, чтобы там были возможности воспроизводства дельфинов, чтобы не было браконьерства и рыболовства как до войны. Если этого не будет, мы просто потеряем китообразных в Черном море", — объясняет Иван. Русев.

Одесские ученые ждут, когда смогут наконец-то выйти в открытое море и полноценно исследовать последствия военных действий, пока вынуждены работать только с берега. А еще они инициировали включение в морскую стратегию ЕС дополнительного пункта влияния войны на морскую акваторию, чтобы иметь возможность проводить исследования не только в украинской части моря.

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