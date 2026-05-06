Россия устроила массированную кровавую атаку на областной центр Украины: много погибших и страшные пожары
Количество пострадавших в Запорожье после удара КАБами возросло до 43 человек, 12 человек погибли. Репортаж ТСН с места трагедии о работе спасателей и истории пострадавших.
Количество пострадавших в Запорожье в результате массированного удара управляемыми авиабомбами возросло до 43 человек. 12 человек погибли. В городе объявили день траура. Россияне ударили по Запорожью накануне днем: четыре КАБа попали в СТО, автомойку и несколько предприятий.
На месте попаданий побывала корреспондент ТСН Дарья Назарова.
Адский день в Запорожье
Взрывы были такой силы, что их слышали даже на другом краю города. После попаданий мгновенно вспыхнули пожары, а черный дым окутал целый район. Спасатели несколько часов боролись с пламенем и разбирали завалы, пытаясь спасти тех, кто оказался под бетоном. Работу не прекращали даже тогда, когда россияне начали повторную атаку, запустив по городу дроны-камикадзе «Шахеды».
Дарья Назарова, корреспондент ТСН: «Дым, который видно даже в отдаленных районах Запорожья. Днем на эту автомойку прилетел российский КАБ. Мгновенно вспыхнули все машины. Как видим, на месте работают спасатели, они пытаются обуздать пламя. Взрывной волной повреждена и соседняя многоэтажка».
Сейчас в больницах остаются 18 пострадавших, четверо из них — в тяжелом состоянии.
«В доме нет ничего»: рассказы пострадавших
Жители окрестных домов не могут оправиться от пережитого. Валентина Михайловна, которая живет в поврежденной многоэтажке, примчалась с работы сразу после взрыва.
Валентина Михайловна, пострадавшая: «Приехала на такси моментально, только взрыв был. Еще пожар был, еще все трещало. Много повреждений, сын порезан, ноги у него порезаны. Но он не обращался никуда. Мы его забинтовали и одели. Все горело, все трещало. А в доме нет ничего. Ни окон, ни дверей. Ничего».
Другой житель дома вспоминает, что даже не успел услышать звук подлета авиабомбы.
Пострадавший: «Встал антенну поправить, как бахнуло — и вылетело все с балкона».
Чудо спасения за 5 минут до прилета
Галина Медведева живет на 8-м этаже. Ее квартира уцелела, но квартира дочери получила повреждения. Женщина говорит: то, что она осталась живой — настоящее чудо, ведь проходила мимо эпицентра взрыва за считанные минуты до удара.
Галина Медведева, пострадавшая: «Побежала вниз к дочери, потому что она в 20 квартире. У них там побило стекло и все. Я за 5 минут до того, как это все произошло, шла мимо СТО. Я с работы шла. И только зашла домой, даже не переоделась, ничего — и тут вот все это произошло».
Кроме СТО и автомойки, значительные разрушения понесли несколько местных предприятий и жилые дома. Всех пострадавших госпитализировали, за жизнь самых тяжелых пациентов продолжается борьба.
