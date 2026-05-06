Россия устроила массированную кровавую атаку на областной центр Украины: много погибших и страшные пожары

Последствия атаки на Запорожье / © Запорожская ОВА

Количество пострадавших в Запорожье в результате массированного удара управляемыми авиабомбами возросло до 43 человек. 12 человек погибли. В городе объявили день траура. Россияне ударили по Запорожью накануне днем: четыре КАБа попали в СТО, автомойку и несколько предприятий.

На месте попаданий побывала корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Адский день в Запорожье

Взрывы были такой силы, что их слышали даже на другом краю города. После попаданий мгновенно вспыхнули пожары, а черный дым окутал целый район. Спасатели несколько часов боролись с пламенем и разбирали завалы, пытаясь спасти тех, кто оказался под бетоном. Работу не прекращали даже тогда, когда россияне начали повторную атаку, запустив по городу дроны-камикадзе «Шахеды».

Дарья Назарова, корреспондент ТСН: «Дым, который видно даже в отдаленных районах Запорожья. Днем на эту автомойку прилетел российский КАБ. Мгновенно вспыхнули все машины. Как видим, на месте работают спасатели, они пытаются обуздать пламя. Взрывной волной повреждена и соседняя многоэтажка».

Последствия атаки на Запорожье / © ГСЧС Украины

Сейчас в больницах остаются 18 пострадавших, четверо из них — в тяжелом состоянии.

«В доме нет ничего»: рассказы пострадавших

Жители окрестных домов не могут оправиться от пережитого. Валентина Михайловна, которая живет в поврежденной многоэтажке, примчалась с работы сразу после взрыва.

Валентина Михайловна, пострадавшая: «Приехала на такси моментально, только взрыв был. Еще пожар был, еще все трещало. Много повреждений, сын порезан, ноги у него порезаны. Но он не обращался никуда. Мы его забинтовали и одели. Все горело, все трещало. А в доме нет ничего. Ни окон, ни дверей. Ничего».

Другой житель дома вспоминает, что даже не успел услышать звук подлета авиабомбы.

Пострадавший: «Встал антенну поправить, как бахнуло — и вылетело все с балкона».

Чудо спасения за 5 минут до прилета

Галина Медведева живет на 8-м этаже. Ее квартира уцелела, но квартира дочери получила повреждения. Женщина говорит: то, что она осталась живой — настоящее чудо, ведь проходила мимо эпицентра взрыва за считанные минуты до удара.

Галина Медведева, пострадавшая: «Побежала вниз к дочери, потому что она в 20 квартире. У них там побило стекло и все. Я за 5 минут до того, как это все произошло, шла мимо СТО. Я с работы шла. И только зашла домой, даже не переоделась, ничего — и тут вот все это произошло».

Кроме СТО и автомойки, значительные разрушения понесли несколько местных предприятий и жилые дома. Всех пострадавших госпитализировали, за жизнь самых тяжелых пациентов продолжается борьба.

