Россия увеличивает дальность FPV-дронов: под ударом могут оказаться Киев, Днепр и другие города, что известно

Олег Жданов / © ТСН

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Российская армия постепенно расширяет зону применения FPV-дронов, используя их не только вблизи линии фронта, но и для ударов по целям в глубоком тылу. В последнее время такие беспилотники уже фиксируют на трассе Днепр — Кривой Рог, а жители Запорожья уже несколько месяцев регулярно сообщают об атаках FPV-дронов.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил ТСН.ua, благодаря чему оккупанты смогли увеличить радиус их применения и могут ли в перспективе под угрозой оказаться крупные украинские города.

FPV-дроны уже долетают до тыловых районов

Россияне все активнее используют FPV-дроны вдали от передовой. Одним из подтверждений тому стали удары по автодороге между Днепром и Кривым Рогом. Во время одной из атак был поврежден грузовой автомобиль сети «АТБ».

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Не менее напряженной остается ситуация и в Запорожской области. По официальной информации, город уже несколько месяцев страдает от атак таких беспилотников. Местные жители рассказали ТСН.ua о случае, когда работница одной из школ чудом избежала гибели. Дрон преследовал ее по дороге на работу, однако женщина успела забежать в здание учебного заведения, что и спасло ей жизнь.

По словам экспертов, для подобных атак российские военные, вероятно, используют так называемые «дроны-матки», которые доставляют FPV-дроны поближе к потенциальной цели.

Как работает «дрон-матка»

Как объясняет военный эксперт Олег Жданов, «дрон-матка» является большим беспилотником, который переносит на себе несколько FPV-дронов.

«Оператор через этот большой дрон дает команду на взлет FPV-дрона, а затем управляет им через „матку“, которая находится в воздухе и работает как ретранслятор. Большой дрон может кружить над районом, а маленькие FPV-дроны — искать и атаковать цели», — рассказал он.

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По словам эксперта, большой беспилотник оснащен mesh-модемом, который передает сигнал от оператора к FPV-дронам, позволяя управлять ими на значительном расстоянии.

В то же время Жданов отмечает, что оккупанты уже начали интегрировать в такие беспилотники отдельные элементы машинного зрения.

«Пока это случается редко, но уже есть факты, когда FPV-дрон имеет встроенное машинное зрение, которое мы называем искусственным интеллектом. Если дрон находит цель, он может атаковать ее самостоятельно», — говорит Олег Жданов.

За счет чего Россия увеличила дальность полета

Эксперт объясняет, что главную роль в увеличении дальности играют специальные ретрансляторы, которые оккупанты устанавливают на безопасном расстоянии от фронта.

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«Ретрансляторы могут обеспечивать управление базовым дроном на расстоянии до 200 километров. Затем еще примерно на 10-20 километров от него может улететь FPV-дрон для поиска и поражения цели. То есть глубина применения получается достаточно большой», — отмечает Жданов.

По его словам, такие станции россияне пытаются размещать примерно в 50 километрах от линии боевого столкновения.

«Они постоянно работают в режиме приема-передачи, поэтому их достаточно легко обнаружить. Именно поэтому россияне выносят такие станции за пределы досягаемости основных боевых дронов», — пояснил эксперт.

Угрожает ли это Киеву, Днепру и другим городам

По мнению Олега Жданова, с технической точки зрения российские войска уже способны существенно увеличить глубину ударов FPV-дронами.

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«В принципе, они могут доставать даже в Киев. Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на 200 километров, а FPV еще улетает от него на 10–20 километров, то глубина поражения получается очень значительная», — отметил эксперт.

Впрочем, он отмечает, что речь идет только о технической возможности. Для масштабного внедрения таковых комплексов России нужно сделать их массовое создание и подготовить достаточное количество операторов.

«Массовое применение возможно, если эти дроны будут изготовлены в достаточном количестве и поставлены в войска. Кроме того, нужны обученные операторы, ведь управлять таким комплексом гораздо сложнее. Но противник постоянно учится и стремится расширять такие возможности», — сказал Жданов.

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