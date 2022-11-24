Россия уже 9 месяцев убивает мирных украинцев: самые масштабные атаки оккупантов

Очень часто целями россиян являются роддомы, больницы, школы, детские сады и жилая инфраструктура.

С начала военного широкомасштабного вторжения Россия, по данным ООН, убила в Украине более 6,5 тысячи мирных жителей. Эти цифры не окончательные и постоянно растут, поскольку страна-агрессор ежедневно продолжает убивать украинцев, уничтожать гражданскую инфраструктуру и стирать с лица земли села и города.

Так, только за последнюю ночь оккупанты нанесли ракетный удар по родильному отделению центральной районной больницы города Вольнянск в Запорожской области, где убили младенца.

ТСН.ua после событий в Вольнянске собрал все самые страшные террористические атаки России против мирных украинцев.

Обстрел РФ Вольнянска, в результате которого погиб младенец

Российская оккупационная армия в ночь на 23 ноября ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы Вольнянска Запорожской области, где погиб новорожденный мальчик, которому было всего два дня. Его тело спасатели достали из-под завалов. Мать новорожденного ребенка выжила, два врача получили ранения, у одного из них ожоги 37% тела.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

На обстрел роддома отреагировали в Офисе президента и заверили, что оккупантов ожидает максимальная расплата.

"Если бы я мог себе позволить в коммуникации определенные слова, то написал бы немного иначе об этих террористах. Но скажу только одно — расплата для этих животных будет максимальной, за каждую украинскую жизнь будет ответственность", — подчеркнул глава ОП Андрей Ермак.

Обстрелы домов в Запорожье

Кроме населенных пунктов в области под огнем россиян часто оказывается и именно Запорожье, где захватчики неоднократно попадали в мирные дома украинцев.

Так, утром 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной автоколонне к юго-востоку от города Запорожья. По состоянию на 8 октября известно о 32 погибших в результате атаки. Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что в то утро было выпущено 16 ракет. Четыре сбили ПВО, девять ракет попали в предприятие, где никто не пострадал. Последние три ракеты попали в гуманитарную колонну. Он подчеркнул, что это было четко спланированное массовое убийство. Ведь попадание было вдоль всей колонны: на начало, середину и конец.

Под утро 6 октября Запорожье снова подверглось атаке. Враг нанес около семи ракетных ударов, попав ракетами в жилые дома, в городе возникли пожары. Под завалами оказались люди. В результате ракетного удара погибли 19 человек.

Фото: ГСЧС Украины

7 октября оккупанты впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе иранского производства, которые попали в объекты критической инфраструктуры города. По сообщениям местных властей, один из дронов упал во двор многоэтажки. Погибли 14 человек.

9 октября российские захватчики выпустили по Запорожью 12 ракет, почти все попали в жилые дома. В результате массированного обстрела погибли 12 человек, пострадали еще 49 мирных людей, в том числе дети. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены еще пять частных домов. Также повреждены объекты инфраструктуры, 20 автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной обстрел жилых домов в Запорожье абсолютным злом.

Фото: Associated Press

Расстрел автоколонны в Харьковской области и в Запорожье

1 октября в Купянском районе возле села Куриловка Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские, пытавшиеся выехать от обстрелов. В общей сложности жертвами совершенного Россией теракта стали 24 человека. Среди жертв – беременная и 13 детей.

30 сентября Россия совершила ракетную атаку по Запорожью, всего было нанесено 16 ракетных ударов. Некоторые ракеты попали по колонне гражданских автомобилей, ожидавших в очереди на выезде из города на временно оккупированную территорию. Погибли более 30 человек, в том числе двое детей, около сотни получили ранения. Среди погибших – 36-летний работник местного Управления стратегических расследований Нацполиции. Еще 27 полицейских ранены.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино

24 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нанесении удара по железнодорожной станции Чаплино. Первоначально сообщалось о 15 погибших и 50 раненых. Однако 25 августа число жертв возросло до 25 погибших, в том числе 3 детей.

Российский удар по поселку Чаплино оборвал жизнь супругов переселенцев из Донецкой области, которые на машине проезжали мимо железнодорожной станции в момент инцидента. У них остался несовершеннолетний ребенок.

Фото: Associated Press

Обстрел остановки в Торецке

В Донецкой области 4 августа российские военные обстреляли остановку общественного транспорта в Торецке. В результате этого восемь человек погибли и четверо получили ранения, среди них – три ребенка. Всего в области в результате обстрелов со стороны РФ погибли семь мирных жителей. Еще девять гражданских в области получили ранения.

Ракетный удар по Виннице

Около 11:00 14 июля стало известно об обстреле Винницы. Там россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попало три ракеты российских преступников.

В результате обстрела российскими военными Винницы погибли по меньшей мере 28 человек. Среди погибших – четырехлетняя девочка Лиза с синдромом Дауна. Она погибла на месте, а ее маму Ирину в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.

Украинское военно-политическое руководство назвало удар по Виннице террористическим актом, а глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что все российские военные преступники предстанут перед судом.

В оперативном командовании "Юг" уточнили, что ракет было три, их запустили с находившегося в районе мыса Фиолент в Крыму малого ракетного корабля.

Фото: Associated Press

Ракетный обстрел Сергеевки

В ночь на 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушены 9-этажный жилой дом и два здания базы отдыха. В результате удара погибли 22 человека, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Часов Яр

Одним из самых больших по количеству убитых гражданских стал удар по многоэтажкам в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Удар по городу, где до войны проживало более 10 тысяч человек, нанесли вечером 9 июля. По сообщению украинских властей, Россия атаковала Часов Яр "Искандерами". Ракета попала в жилые дома. Из-под завалов извлечены 48 тел погибших, среди них и 9-летний мальчик, погибший вместе с мамой.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Российско-оккупационные войска 27 июня нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Попали в торговый центр "Амстор". В результате атаки известно о по меньшей мере 20 погибших, почти 60 раненых и более 40 пропавших без вести.

Из-за ракетного удара была разрушена вся конструкция торгового центра. Такие последствия принесла с собой 11-метровая ракета Х-22, запуск которой оккупанты провели из бомбардировщика Ту-22МЗ — вылетел он из аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ, а ракету выпустили из воздушного пространства Курской области.

В Минобороны России заявили, что ударили по ангарам с оружием от ЕС и США. Стреляли вроде бы по Кременчугскому заводу дорожных машин, но детонация боеприпасов повлекла за собой пожар и в ТРЦ, который, по словам российских властей, не работал.

Кременчуг / Фото: Getty Images

РФ сбросила бомбу на школу в Белогоровке, где прятались мирные люди

В начале мая российские военные сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области: там прятались 90 человек. По предварительным данным, погибли 60 человек.

Ракетный удар по многоэтажке в Одессе

23 апреля российские войска нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. В результате взрывов вражеских снарядов разрушены жилые помещения между 2 и 5 этажами, выходы были заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар. Повреждены близлежащие дома и автомобили. По предварительным данным, погибли 8 мирных жителей, среди них — 3-месячный ребенок. Еще 18 человек ранены.

В результате вражеского ракетного удара по Одессе погибла целая семья, три поколения женщин: бабушка Люда, молодая мама Валерия и ее 3-месячная дочь Кира.

Фото: Одесский городской совет

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске

8 апреля РФ ударила по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Там в то время находилось очень много людей. В результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу погиб 61 человек, среди них — немало детей. Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал был обстрелян с оккупированной территории.

Россияне ударили по вокзалу управляемой ракетой "Точка У". Как впоследствии установила Служба безопасности Украины, она была выпущена с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года временно находится под контролем России.

Фото: gettyimages.com

Мариупольские драмтеатр и роддом

9 марта российские оккупационные войска обстрелами разрушили роддом №2, где находились младенцы, роженицы и беременные женщины. Тогда погибли три человека, среди них ребенок. 17 человек получили ранения. Впоследствии глава МИД России Сергей Лавров заявил, что роддом обстреляли россияне, но там не было беременных, а размещалась база батальона "Азов".

16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывались те мариупольцы, которые потеряли жилье из-за обстрелов российской армии.

В результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек, сообщил Мариупольский городской совет.

Перед нападением в театре находились около 600 человек. 300 – в укрытии под театром.

"Находившиеся на этажах театра люди погибли. Это около 300 гражданских лиц, вместе с беременными женщинами и детьми", — сообщала тогда уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Власти не могли сразу начать спасательную операцию, поскольку возле театра продолжались уличные бои, а россияне продолжали обстреливать район.

Фото: Associated Press

Также 16 марта в Мариуполе Россия нанесла удары не только по драмтеатру, но и по бассейну "Нептун", где были беременны и дети.

Обстрел очереди по хлеб в Чернигове

16 марта в одном из спальных микрорайонов Чернигова российские оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом. Погибли 14 мирных жителей.

Обстрел дома для престарелых в Кременной

13 марта в результате российского обстрела дома для пожилых в городе Кременна в Луганской области погибли 56 человек.

Кроме этих вышеупомянутых военных преступлений РФ, оккупанты совершили еще огромное количество убийств, издевательств и изнасилований мирных украинцев. Российские войска уже 9 месяцев не перестают атаковать Украину.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 273-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

ВСУ продолжают контрнаступление и освобождают оккупированные населенные пункты, где после деоккупации весь мир видит последствия действий врагов и военных преступлений РФ против мирного населения. В частности, и массовые захоронения.

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