Россия в час пик атаковала жилой дом и предприятие в одном из городов Украины: страшные последствия

Последствия атаки на Харьков / © ТСН

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Ракетные удары в час пик — когда люди ехали на работу. Накануне оккупанты вновь атаковали Харьков, попадания зафиксированы в частном секторе и на территории гражданского предприятия.

Всего пострадали 11 человек, и это чудо, что обошлось без жертв. На одном из мест нападения побывала корреспондентка ТСН Юлия Бойко.

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Взрывы около десяти утра: воспоминания очевидцев

Очередные кровавые обстрелы со стороны захватчиков обрушились на мирные жилые районы около десяти утра. Горожане рассказывают: они проснулись от мощных взрывов, несколько районов содрогнулись.

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«Это было где-то около десяти утра. Я выбегаю — по крыше летят обломки. Жена неподалеку нашла обломок у окна», — вспоминает местный житель Борис.

Прямое попадание рядом с домом многодетной семьи

Один из самых сильных ударов пришелся на частный сектор. Ракета разорвалась непосредственно рядом с жилым домом. Там проживает многодетная семья, однако в момент попадания людей дома не было — это и спасло их.

Впрочем, пострадали их соседи. Осколки ракеты и взрывная волна пробили кирпичные стены этого дома насквозь.

«Я был на кухне, бабушка — на улице. Осколки пролетели мимо нас, выбили дверь, разнесли всё вокруг. Шрапнель полетела во все стороны, пробила стены и крышу», — рассказывает харьковчанин Эрнест.

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Последствия обстрела и отключения электроэнергии в районах

В результате утренней атаки были повреждены частные дома, гражданское предприятие и автомобили. Четверо раненых были госпитализированы с осколочными ранениями, ушибленными ранами и ожогами.

Из-за повреждения электросети тысячи семей остались без света, на месте весь день работают коммунальщики и спасатели.

«Все пострадавшие получили травмы средней тяжести. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Кроме того, хочу сказать, что сейчас работают наши коммунальные предприятия, поскольку повреждена электросеть и в настоящее время отключено более двух тысяч абонентов», — сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Энергетики обещают восстановить электроснабжение как можно скорее.

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