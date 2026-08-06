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Россия в час пик атаковала жилой дом и предприятие в одном из городов Украины: страшные последствия
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову в час пик: много пострадавших, люди остались без света.
Ракетные удары в час пик — когда люди ехали на работу. Накануне оккупанты вновь атаковали Харьков, попадания зафиксированы в частном секторе и на территории гражданского предприятия.
Всего пострадали 11 человек, и это чудо, что обошлось без жертв. На одном из мест нападения побывала корреспондентка ТСН Юлия Бойко.
Взрывы около десяти утра: воспоминания очевидцев
Очередные кровавые обстрелы со стороны захватчиков обрушились на мирные жилые районы около десяти утра. Горожане рассказывают: они проснулись от мощных взрывов, несколько районов содрогнулись.
«Это было где-то около десяти утра. Я выбегаю — по крыше летят обломки. Жена неподалеку нашла обломок у окна», — вспоминает местный житель Борис.
Прямое попадание рядом с домом многодетной семьи
Один из самых сильных ударов пришелся на частный сектор. Ракета разорвалась непосредственно рядом с жилым домом. Там проживает многодетная семья, однако в момент попадания людей дома не было — это и спасло их.
Впрочем, пострадали их соседи. Осколки ракеты и взрывная волна пробили кирпичные стены этого дома насквозь.
«Я был на кухне, бабушка — на улице. Осколки пролетели мимо нас, выбили дверь, разнесли всё вокруг. Шрапнель полетела во все стороны, пробила стены и крышу», — рассказывает харьковчанин Эрнест.
Последствия обстрела и отключения электроэнергии в районах
В результате утренней атаки были повреждены частные дома, гражданское предприятие и автомобили. Четверо раненых были госпитализированы с осколочными ранениями, ушибленными ранами и ожогами.
Из-за повреждения электросети тысячи семей остались без света, на месте весь день работают коммунальщики и спасатели.
«Все пострадавшие получили травмы средней тяжести. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Кроме того, хочу сказать, что сейчас работают наши коммунальные предприятия, поскольку повреждена электросеть и в настоящее время отключено более двух тысяч абонентов», — сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
Энергетики обещают восстановить электроснабжение как можно скорее.
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