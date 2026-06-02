Россия в Киеве массированно ударила по больницам: что происходит на месте "прилетов" (видео)

Последствия ударов по Киеву

Российские оккупационные войска совершили очередной массированный воздушный налет на Киев, целенаправленно попав по гражданской медицинской инфраструктуре. В результате ночной атаки врага частично разрушены и существенно повреждены сразу пять медицинских учреждений столицы.

Об этом официально сообщает профильное министерство. В частности, под ударом оказались два специализированных медучреждения, а также центры первичной медико-санитарной помощи в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах города.

На местах попаданий побывали корреспонденты ТСН.

Атака на Киев 2 июня: РФ ударила по амбулатории на Теремках

Голосеевский район столицы этой ночью пострадал больше всего. В здешней амбулатории на Теремках взрывной волной и обломками полностью выбиты окна и сильно разрушены капитальные внутренние стены. С самого утра в поликлинику начали сходиться врачи и медсестры, которые в ней работают — увиденные масштабы разрушений, признаются медики, их просто шокировали.

Во всем многоэтажном здании не осталось ни одного целого стекла. Часть корпуса больницы вообще полностью уничтожена прямым попаданием вражеского беспилотника. К счастью, внутри этого государственного учреждения в момент удара никого не было, поэтому обошлось без человеческих жертв и пострадавших среди персонала.

Местные жители рассказали журналистам ТСН, что посреди ночи четко слышали характерный громкий звук, как летел «Шахед». Затем вражеский дрон-камикадзе внезапно начал стремительно снижаться непосредственно над жилыми кварталами, после чего раздался сверхмощный взрыв.

Сейчас врачей и медицинский персонал внутрь помещений не пускают правоохранители из-за серьезной угрозы внезапного обвала поврежденных перекрытий. Уцелевшие личные вещи, дорогостоящее медицинское оборудование и важные карточки и документы пациентов из полуразрушенных кабинетов медикам помогают оперативно выносить киевские коммунальщики. Сами же городские службы параллельно расчищают прилегающую территорию, убирая обломки конструкций и тонны разбитого стекла. Очередное военное преступление российской армии на месте официально фиксируют следственно-оперативные группы правоохранительных органов.

Unit.City: уничтожение новой частной клиники и раненый охранник

Серьезным разрушениям подверглась и современная частная больница, расположенная в Шевченковском районе столицы на территории инновационного парка «Юнит Сити» (Unit.City). Это медицинское учреждение только недавно официально открылось после капитального ремонта. Пациентов в нем на момент атаки еще не было, поэтому стационарные отделения оставались абсолютно пустыми.

Непосредственно рядом со зданием взорвались тяжелые российские ракеты. В результате близкого прилета новопостроенное сооружение получило сильные повреждения как снаружи, так и внутри — в клинике полностью отсутствуют окна и межкомнатные двери, а также полностью уничтожено только что закупленное высокотехнологичное медицинское оборудование, которое даже не успели полноценно запустить в работу.

Во время ночного ракетного удара в помещении частной больницы находился только один сотрудник — мужчина, который работал охранником. В результате мощного взрыва он получил тяжелые ранения и многочисленные травмы. Мужчину в экстренном порядке госпитализировали в ближайший госпиталь, сейчас он находится в тяжелом состоянии, столичные медицинские хирурги до сих пор оперируют пострадавшего, борясь за его жизнь.

