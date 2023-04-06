Россия в очередной раз наступила на горло своим планам: Украину уже летом планируют официально пригласить в НАТО

Литва приняла резолюцию о том, что летом во время саммита в Вильнюсе Украину нужно официально пригласить в НАТО. Парламентарии подчеркнули, что такой шаг будет правильным стратегическим решением Альянса. Желание Кремля помешать вступлению Украины в НАТО уже привело к наиболее неожиданному расширению Альянса — туда только вступила сто лет как нейтральная Финляндия, на пороге — стоит еще одна до сих пор нейтральная страна, Швеция, и шансы Украины присоединиться к Альянсу оценивают куда выше, чем до начала полномасштабного наступления России, говорится в ТСН.

Расширение НАТО, которое никто не представлял еще в начале 2022 года, а Россия стремилась предотвратить любой ценой, произошло на днях. "Именно вторжение в Украину в прошлом году привело к решению Финляндии и Швеции подать заявки на членство в НАТО", — говорит глава блока Йенс Столтенберг.

Финляндия стала тридцать первой страной Североатлантического союза. Это увеличило границу НАТО с Россией – ровно вдвое, теперь она достигает 2600 километров. За год поддержка финнами вступления страны в НАТО выросла в четыре раза. Финляндию приняли в НАТО быстрее всего за всю 74-летнюю историю объединения: менее чем за год. Теперь она тоже под защитой натовского ядерного зонта, ведь 5 статья устава НАТО говорит: нападение на одну страну — это нападение на весь блок. “Мы показали миру, что он проиграл. Что агрессия и запугивание – не работают. Он хотел, чтобы НАТО было меньше, а получил противоположное», — добавляет Столтенберг об историческом провале Путина.

Разговоры о том, как победить агрессора, всегда включают и разговоры о том, как будет выглядеть будущий мир. Так дизайн будущей ООН Рузвельт, Черчилль и Сталин – приняли в разгар Второй мировой в сорок третьем году. Соглашения, заключенные в Тегеране, заложили перспективы развития европейских стран в мирное время. Даже во время Второй мировой, как вы помните, встречались и в Тегеране и не только, поэтому нужно говорить о том, как будет выглядеть мир. И будущий мир будет включать гарантии, включать новую стратегию сдерживания», – уверяет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как должны выглядеть эти гарантии для Украины, в НАТО пока общей точки зрения нет. На самых крупных настаивают Польша и страны Балтии, ведь это действительно гарантии и их собственной безопасности. "На летнем саммите НАТО в Вильнюсе мы хотим получить дополнительные гарантии безопасности, которые усилят украинский военный потенциал, ощущение безопасности, а кроме того поддержат боевой дух защитников Украины", — заявил президент Польши.

В тот же день, когда Финляндия принималась в НАТО, в Брюсселе впервые с 2017 года возобновились официальные переговоры между Украиной и Альянсом — в рамках комиссии Украина-НАТО. Шесть лет переговоры блокировала Венгрия. У переизбранного в прошлом году премьера Виктора Орбана – самая пророссийская из натовских государств политика. Главная озвученная претензия Будапешта к Киеву – украинский языковой закон, венгры требуют его отмены, чтобы этнические меньшинства в Закарпатье не были обязаны изучать государственный украинский язык в школах. Но это – только повод. “Сегодняшняя реальность не о том, как будут учиться 8 тыс. венгерских школьников. Сегодняшнее венгерское правительство работает параллельно интересам российского режима, получает выгоды, получает энергоносители, нефть, газ по сниженным ценам, продолжает крупные проекты вместе с Россией”, — отмечает бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

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Важно помнить, что именно Венгрия была предпоследней страной, разблокировавшей путь Финляндии в НАТО. В зависимости от финансовой помощи западных государств она вряд ли будет рисковать оказаться наедине — против всех остальных членов Альянса.

К февралю 2023 года все сначала были убеждены, потом надеялись: Финляндия и Швеция, которые вместе подали заявки, присоединятся к НАТО тоже вместе, но этого не произошло из-за Турции.

Тайип Реджеп Эрдоган потребовал выдать всех оппозиционных беглецов из Турции, которым шведы предоставили политическое убежище. Вслед за турками блокировать Швецию решила и Венгрия, которой не нравится звучащая от шведов критика.

Нового президента турки будут выбирать в мае, в Швеции надеются: к летнему саммиту глав-членов НАТО в Вильнюсе что-нибудь может принципиально измениться. О вступлении Украины в НАТО все чаще говорят на камеры, но сейчас без всяких даже самых приблизительных дат. “Приоритет в том, чтобы предоставлять украинцам все, что нужно, здесь и сейчас, для защиты. И мы будем продолжать работать в том направлении, приближая их к вступлению в НАТО», – говорит в МИД Великобритании.

Для того чтобы вступить в Альянс Украине нужен мир, неоднократно заявлял генсек Столтенберг. Но наши ключевые союзники прекрасно понимают, что мир на российских условиях не будет работать ни для нас, ни для демократического мира. “Это должен быть справедливый мир в соответствии с принципами хартии ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость. И это должен быть надежный мир, а не передышка для России, чтобы набрать побольше людей и оборудования и снова начать войну в удобное для себя время», — убеждает Госсекретарь США Тони Блинкен.

Итак, самое главное задание для наших дипломатов сейчас – добиться крепких гарантий безопасности от Альянса на переходный период.

Последние действия России — угроза разместить ядерное оружие в Беларуси и ссылки Лукашенко "Искандеров" — только помогают западным партнерам понять, что другого способа общения со страной-агрессорой нет.

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