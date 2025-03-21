Россия в огне: что известно об успешных ударах Сил обороны на территории врага

В последнее время Силы обороны Украины нанесли успешные удары по территории РФ. В частности, поражены аэродром и большая нефтебаза.

ВСУ успешно бьют по российским авиационным и нефтебазам! А также по вражеским системам ПВО, морским судам и вертолетам. Украинские военные используют стратегию, подобную стратегии США в Ираке, и в этом заключается главный секрет, заявило издание Forbes.

Как украинцам удается так успешно уничтожать российские запасы оружия и топлива, и какие объекты уже несколько дней не могут потушить в РФ – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Удар по аэродрому "Энгельс"

В четверг, 20 марта, Украина нанесла мощный удар по большому российскому аэродрому стратегических бомбардировщиков с помощью беспилотников, повлекший взрыв и огонь примерно в 700 км от линии фронта. Украинские дроны в течение десяти недель совершили три успешных атаки на этот аэродром.

Аналитик Forbes Дэвид Акс отметил, что украинские военные используют стратегию, подобную стратегии, которую использовали американцы в Ираке и Афганистане. Чтобы предотвратить засады с придорожными бомбами, они научились опережать проблему и выслеживать людей, которые производили и распространяли бомбы. Полная неспособность российского ПВО адаптироваться к угрозе со стороны небольших беспилотников делает возможными такие упреждающие удары со стороны Киева.

Видеозаписи показали мощный взрыв, который распространяется с аэродрома, разрушая соседние коттеджи. Этот аэродром является ключевой базой стратегической авиации РФ. Там дислоцируются бомбардировщики, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с него взлетают самолеты, наносящие ракетные удары по Украине.

Кстати, на аэродроме "Энгельс" россияне разместили склад ракет в 250 метрах от жилого сектора, прикрываясь гражданскими. Губернатор региона РФ Бусаргин заявил, что Саратов и Энгельс подверглись самой массовой атаке БПЛА за все время. Из-за возгорания на аэродроме также эвакуированы жители нескольких ПГТ. В Генштабе ВСУ подтвердили, что удар был нанесен подразделениями СБУ и ССО.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в результате удара были уничтожены ракетные запасы, в частности крылатые ракеты Х-101.

"Количество будет известно позже. На этом аэродроме сохраняется наибольшее количество ракет, которые используются стратегической авиацией для нанесения ударов по Украине", – отметил Коваленко.

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Атака на нефтебазу в Краснодарском крае

Тем временем у россиян с 19 марта продолжает гореть нефтебаза "Кавказская" в Краснодарском крае. Площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв. м. В момент тушения пожара произошла разгерметизация охваченного огнем резервуара, в результате чего произошел взрыв и выброс горящей нефти. Позже огонь распространился на второй резервуар. Один из них полностью выгорел. Как известно, ППН "Кавказская" используется для транспортировки нефти на экспорт.

Кроме того, на Курщине горит и газоизмерительная станция "Суджа", огонь виден за десятки километров. Ранее эта труба использовалась для поставки российского газа в Европу, а после блокирования транзита через территорию Украины оккупационные войска приспособили магистральный газопровод для скрытого перемещения своих подразделений.

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Россия обвинила Украину в атаке на станцию "Суджа", но в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию. Противник усилил свое спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией – обстрелял этот объект из артиллерии. Россияне продолжают производить многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что атака россиян на ГТС Суджа – это одна из первых информационных операций против Украины с обвинением в срыве прекращения огня, которого Россия сама не придерживается с первого же дня.

РФ пока и не планировала прекращать огонь, но информационно задача – победить в западном инфополе и обвинить в срыве договоренностей Украину.

Напомним, что ночью и утром 11 марта беспилотники также массированно атаковали Москву. Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией России якобы были сбиты 337 украинских беспилотников, что является рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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