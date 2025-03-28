Россия ведет игру на переговорах с США: дипломат дал совет команде Трампа

Украинский дипломат, и.о. министра иностранных дел в феврале-июне 2014 года Андрей Дещица / © ТСН

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В ходе переговоров в Саудовской Аравии Россия будет делать много попыток выдвигать свои требования, надеясь выиграть там или там. Российская дипломатия достаточно брутальна и агрессивна, поэтому американцам нужно изменить позиции и тоже быть более агрессивными. Если переговоры с россиянами вести агрессивным тоном, они соглашаются на ваши позиции.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал украинский дипломат, и. о. министра иностранных дел в феврале-июне 2014 года Андрей Дещица.

Дещица прокомментировал требования Кремля, которые тот опубликовал на своем сайте после 12-часовых переговоров с США в Саудовской Аравии. Главные требования – это переподключение некоторых российских банков к системе SWIFT и снятие санкции с производителей удобрений и сельскохозяйственной продукции. Интересно, что эти производители никогда не были под санкциями, а переподключение к SWIFT — это решение Евросоюза, а не США.

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«Я думаю, что это игра. Это переговорный процесс и там будет выдвигаться очень много разных попыток. Будет появляться много попыток, чтобы «ну, может, мы там выиграем в этом или выиграем в этом. Может, мы забросим что-то, что, на самом деле, не столь важно для нас, а на это не согласятся американцы». Я это говорю о российской стороне. Ну тогда давайте что-то другое, которое более важное», — объяснил дипломат.

Он обратил внимание, что у россиян хорошая дипломатическая и переговорная школа.

«И эта их дипломатия достаточно груба и агрессивна. И это нужно понимать. И с огромным опытом. В том числе и Лавров по сравнению с Рубио – это не для сравнения. То есть Лавров – это такой волк достаточно серьезный в дипломатических отношениях. И потому и агрессивный. А госсекретарь Рубио — более цивилизованный, интеллигентный, такой, как должен быть, каким мы привыкли видеть дипломата на переговорах», — рассказал Дещица.

Поэтому, отметил он, американцам следует изменить позиции, чтобы россияне согласились на их условия.

«Нужно быть агрессивными. И должен сказать, что мой личный опыт ведения переговоров в женевском формате подтверждает: если ты к россиянам с агрессивным тоном ведешь переговоры, то они соглашаются на твои позиции. Но если занимать такую позицию «может россияне нас хотят как-нибудь обмануть», то они вас обманут. Это стопроцентно. И это надо американцам заучить», — посоветовал бывший и.о. главы МИД Украины.

Он подчеркнул, что так следует действовать, если представители США действительно хотят быть настоящими переговорщиками и посредниками между Украиной и Россией, а не выполнять роль какой-то игры и подыгрывать Москве.

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Напомним, после завершившихся 25 марта трехдневных переговоров в Саудовской Аравии российские чиновники заявили, что режим прекращения огня в Черном море вступит в силу, когда будет отменен ряд санкций против РФ. Это ставит под угрозу планы США по быстрому заключению более масштабного мирного соглашения.