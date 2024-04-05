"Россия ведет войну на поражение": Терехов прокомментировал слухи об эвакуации и новом наступлении на Харьков

На фоне ряда новостей о вероятном наступлении россиян на Харьков с целью захвата, мэр города Игорь Терехов в комментарии для ТСН.ua рассказал о ситуации в городе и прокомментировал то, будет ли эвакуация из некоторых районов города.

"Это так называемая ИПСО России против Украины, она постоянно поддерживается Россией для того, чтобы люди были в панике, волновались. Это информационный фронт и информационная война, - говорит руководитель Харькова, комментируя новости о возможном наступлении россиян именно на Харьков. - Людям нужно разъяснять, что это ложь, нужно успокаивать, чтобы не было волнений".

Резюмируя, Игорь Терехов говорит, цитируя Главнокомандующего ВСУ, что если у россиян есть намерения захватывать Харьков, то это наступление для них будет роковым.

На вопрос о том, увеличивается ли в последнее время интенсивность атак по городу, Игорь Терехов ответил: "Можно объективно сказать, что россияне начали использовать новое оружие – КАБы. До определенного времени Харьков обстреливали только С-300, затем начали "шахедами", баллистикой. Они ведут войну на поражение. У нас были случаи, когда мы не могли считать количество обстрелов, когда в 2022 году россияне стояли вокруг Кольцевой дороги. Не было возможности посчитать того, сколько по Харькову летело всего ..."

На вопрос о том, есть ли необходимость в эвакуации жителей отдельных районов Харькова, Игорь Терехов ответил так: "Никакой эвакуации нет. Новости об этом – информационная война. Распространение информации об эвакуации намеренно делается, чтобы люди волновались. Информация об эвакуации - фейки и информационная война против Харькова и против Украины".

К этому глава города добавляет, что в Харькове пока непростая ситуация с поставкой электроэнергии в дома горожан.

"Есть веерные отключения, напряжения не хватает. Электроэнергия подается по графикам. Что касается всего остального – мы запустили несколько троллейбусных маршрутов, работают автобусные маршруты, работает метрополитен", — говорит городской голова.

По словам Терехова, не вызывает обеспокоенности ситуация и с ядерной установкой "Источник нейтронов", которая была обесточена из-за обстрелов путинской армией.

"Радиационной угрозы нет", — коротко ответил Игорь Терехов.

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