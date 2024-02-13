Россия вербует на войну пиратов и жителей джунглей: эксперт о новой угрозе для Украины

Оккупанты находят рычаги влияния на тех иностранцев, которые приезжают в Россию.

После обнародования военными фотографии пленного африканца, воевавшего на стороне России в Украине, в спецслужбах назвали страны, граждан которых вербуют оккупанты.

"В Украине на стороне вражеской армии фиксировались граждане Сомали (часть из них, как известно, зарабатывает пиратством – Ред.), Сьерра-Леоне, Сирии, граждане постсоветских стран ", — рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель ГУР МОУ Украины Андрей Юсов.

В свою очередь, в спецслужбах также говорят, что предварительно не подтверждается информация отдельных западных СМИ о том, что в Украине на стороне России воюет якобы около 15 тысяч непальцев.

"Эта цифра нуждается в уточнении, но предварительно можем сказать, что данные завышены. Вербовка Россией есть, но имеем сведения о том, что не в таком количестве", — сообщил источник ТСН.ua в одной из военных структур.

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прогнозирует, что Россия продолжит вербовку иностранцев.

"Россия таким образом получает дешевый ресурс. Наемников они могут вербовать даже не в других странах, а на территории Российской Федерации. Могут вербовать приезжающих туда", — говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "Я не исключаю даже и такого варианта, что они могут вербовать наемников непосредственно в Сирии, в странах Африки, где работает ППК "Вагнер". Здесь очень интересна процедура компенсации их гибели. Если говорить о среднестатистическом россиянине, то семья погибшего должна получить свою белую "Ладу". В случае с иностранцами все гораздо проще. Иностранцу компенсацию гораздо проще не выплачивать ".

По оценкам Коваленко, Россия будет вербовать иностранцев в таком количестве, сколько вообще будет желающих. Как известно, в обмен на это РФ может предлагать наемникам деньги или гражданство России.

Интересны ли иностранные наемники России для обмена

На этот вопрос Александр Коваленко отвечает так: "Интересный момент. Иностранцем может оказаться наемник, подписавший контракт с Россией. Если о плене узнает представительство страны, гражданином которой является человек, то возможно давление касательно обмену. О россиянине Россия может забыть, а об иностранце может не получиться забыть. Такие страны как, например, Непал могут поднять шум".

Читайте также: