«Россия, возможно, формирует последний «кулак»: эксперт назвал причину продолжения войны

Военный эксперт Иван Ступак назвал причины продолжения войны / © ТСН

После ряда встреч на разных уровнях, где обсуждались шансы окончания войны и время от времени появлялись перспективы мира, Россия, хотя и уверяла в своих мирных намерениях, продолжает наносить удары и убивать украинцев.

Что именно пошло не так и при каких условиях Россия будет вынуждена завершать войну — об этом в комментарии ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«У каждого последствия есть имя. У этой проблемы одно имя — Дональд Трамп. В начале каденции Трампа британцы мне говорили, что, мол, посмотришь, как Трамп завалит Украину оружием, а — россиян угрозами и заставит ее, Россию, сесть за стол переговоров. Все будет делать, мол, очень быстро. Все получилось максимально диаметрально, противоположно», — говорит Ступак.

И продолжает: «Если Трамп ограничивается исключительно не воплощающимися в жизнь угрозами, то эти угрозы никогда не будут реализованы. Российская Федерация теперь усматривает в этом возможности. Если бы он, Трамп, наложил пошлины и охотился за российским теневым флотом, продолжал налагать санкции, тогда можно было бы говорить о «прижимании» России».

По мнению Ступака, Трамп пасует перед Путиным.

«Он увольняет из Белого дома людей, разбирающихся в российском вопросе. Создается впечатление, что он не хочет завершать войну, с другой стороны — как-то пасует перед Путиным. Но недавно отдав приказ уничтожить высокоточным оружием лодку, которая перевозила наркотики у побережья США», — говорит эксперт.

Кроме того, Ступак сообщил, что целенаправленно анализирует наличие у России технических наземных ресурсов для войны.

«С февраля по июль наблюдалось ежемесячное уменьшение уничтоженной российской техники на фронтах. Я выбирал для исследования три параметра: средства ПВО, бронированные машины (в июле было уничтожено только 135 единиц) и танки (за июль было уничтожено только 74). О причинах могу сказать следующее: первое впечатление – это дефицит, но вдруг они где-то их накапливают для создания «большого кулака». Но от спутников трудно спрятать большое количество техники», — уверен аналитик.

По мнению Ступака, войну России против Украины если не остановит, то способно замедлить состояние экономики страны-агрессора. По его словам, российская экономика входит в рецессию — нет ни роста, ни минусовых показателей.

«Я ожидаю, что именно состояние экономики должно затормозить российскую войну. Когда — об этом не хочу спекулировать, это непонятно», — говорит Ступак.

Россия формирует, возможно, предпоследний «кулак»

«У них постоянно уменьшается набор людей для войны. В течение второго квартала они набрали в армию ориентировочно 39 тысяч. За целый квартал. А в предыдущие периоды – 30-35 тысяч призывников ежемесячно. Российские военкоры начали кричать о том, что начали забирать людей из военно-космических сил. То есть, техников, заправщиков, электриков бросают в пехоту, таким образом формируют, возможно, последний или предпоследний «кулак», — предполагает эксперт.

При этом Ступак отмечает, что после боев в Курской области России военные из Северной Кореи на фронте не появлялись.

Такое впечатление, что для КНДР было исторически важно помочь России. В других направлениях нет. Исходя из этой логики, можно предположить, что на фронте они пока не будут появляться. Но техническая помощь России от Северной Кореи была», — резюмирует он.

