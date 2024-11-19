Россия впервые бомбила Украину с "Белого лебедя": эксперт объяснил замысел Путина и назвал сценарии обстрелов

Последние комбинированные ракетно-дроновые удары по украинским городам свидетельствуют о том, что путинская армия использует все, что имеет в наличии и будет пытаться это делать в дальнейшем — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.



"Уже неоднократно мы с вами говорили о том, что армия окупантов пытается уничтожить украинскую инфраструктуру, энергетику для того, чтобы погрузить нашу страну в блекаут. Они (российские военнослужащие — Ред.) сейчас этим и занимаются. 210 ракет и дронов — это как раз о том, чтобы гарантированно придавить наши системы ПВО, чтобы разрушить нашу распределительную сеть энергетики. Частично им это удалось. Успеем ли мы в короткий промежуток времени восстановить? Возможно. Способны ли россияне ударить еще? Да, возможности у них есть", — говорит Селезнев.

На вопрос о том, с какими интервалами оккупанты могут наносить ракетные удары, Селезнев отвечает так: "По советским нормативам нужно 16 часов для того, чтобы перезарядить самолеты для нового боевого вылета. С учетом того, что путинская армия использовала стратегические бомбардировщики Ту-160, "Белый лебедь", которые до тех пор ни разу не использовались в принципе и имели ключевую миссию "бомбить Вашингтон", очевидно, что они готовы бросить в ад войны все, что имеют, все, что могут. И готовы выкладываться по-максимуму".

По словам Селезнева, сейчас некорректно предполагать, на сколько именно атак у россиян хватит ракет, потому что даже отдельные сообщения украинских спецслужб касательно этого вопроса в свое время оказались ошибочными.

"Оккупанты используют все, что имеют, чтобы разрушить энергетику, объекты военной инфраструктуры. В этом контексте у меня возникает абсолютно справедливое замечание и вопрос о том, а куда делись те деньги, которые были выделены на усиление защиты этих объектов", – резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Макрон сообщил, готов ли Путин договариваться.

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