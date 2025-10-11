Россия впервые нанесла удары КАБами по Днепру: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

Российская армия впервые нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Днепру. Взрыв в городе раздался вечером 9 октября. Повторный удар РФ пыталась нанести днем 10 октября, впрочем два КАБа удалось сбить в пригороде.

Чем именно армия РФ атаковала Днепр, что это за оружие, сколько его в России и в чем опасность — в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия впервые ударила КАБом по Днепру: что известно

В Днепре около шести вечера 9 октября раздался взрыв. Воздушные силы сообщали о движении управляемой авиабомбы в направлении города. По предварительной информации, Россия атаковала крылатой бомбой-ракетой «Гром-Е1».

Это был второй случай его применения по Днепру. Ранее РФ тоже пыталась ударить им по городу, впрочем, цель сбили в пригороде. По словам Олега Жданова, скорее всего это были единичные случаи применения.

«У нас есть JDAM, есть „Хамеры французские“ — авиационные бомбы, на которые поставлен реактивный двигатель и сделана система корректировки и планировки. Соответственно, у них есть дальность, на которую они улетают. Это то же самое сделала Российская Федерация. Они закончили разрабатывать еще в 2019 году, но на сегодняшний день нет сведений об их массовом производстве. И нет данных об их накоплении, сколько их там. Я думаю, что они сейчас к ним обратились, потому что у них заканчиваются обычные кабы. И они хотят увеличить эффективную дальность применения. Здесь нужны нам данные нашей разведки о развертывании производства этих КАБов», — объясняет военный эксперт.

На вооружении у РФ есть два вида такого оружия: «Гром-1» и «Гром-2»

«Гром-Е-1» — это КАБ на 120 километров может лететь, поэтому он и долетел до Днепра. «Гром-2» — дальность у него поменьше, потому что у него нет двигателя. Но за счет разгона несущего самолета он может лететь на 100-110 километров», — говорит Олег Жданов.

По его словам, он почти ничем не отличается от обычных КАБов, которыми РФ регулярно наносит удары по Украине, кроме дальности.

«Тем, что у него есть собственный двигатель. И если обычный КАБ они бросают и на сегодняшний день они улетают до 80 километров, 60-70 километров. Затем они начали увеличивать скорость самолетов, чтобы увеличить их дальность. И потом они пришли к тому, что нужно ставить двигатель, чтобы добиться дальности в 120 километров», — говорит военный эксперт.

Он успокаивает: обычными КАБами российская армия до Днепра не достает, а средств с увеличенной дальностью у врага немного.