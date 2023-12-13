Россия впервые за год ударила по Киеву ракетами С-400: Жданов рассказал, в чем их опасность

Российская армия нанесла коварный ракетный удар по Киеву в ночь на 13 декабря. Около трех часов враг выпустил десять баллистических ракет С-400, которые не применял по столице почти год. Противовоздушная оборона сбила все вражеские цели, однако их обломки упали на больницу и вблизи жилых домов. В результате пострадали 53 человека.

Что известно о ракетах, которые применила Россия, и сколько еще их у врага. Почему воздушная тревога в городе была объявлена уже после мощных взрывов, а обломки образовали огромные воронки. Когда РФ может ударить в следующий раз, в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Чем Россия ударила по Киеву 13 декабря

По предварительной информации, как сообщили в Офисе президента, российская армия ударила по Киеву баллистическими ракетами 48Н6 из комплекса С-400. Согласно еще одной версии, озвученной в Воздушных силах сразу после удара, это была баллистическая ракета "Искандер". Точно определить тип ракеты можно после исследования обломков. Впрочем, по словам Олега Жданова, отличий между ними почти нет.

"Разница только в количестве взрывчатого вещества и головной части ракеты. В Искандере ее почти полтонны, а в ракете С-400 меньше — 300 килограммов, — рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Сколько у России таких ракет

По словам Олега Жданова, в России могут производить до 20 баллистических ракет в месяц до комплекса С-400. В запасах у врага может быть несколько десятков, а может, даже сотен таких ракет.

Почему тревогу объявили после взрывов

Тревогу в Киеве просто не успели объявить, говорит Олег Жданов, ведь это баллистические ракеты, летящие со скоростью около 2500 километров в час. Расстояние в 220 километров они преодолевают примерно за две минуты.

“Объявить тревогу фактически система не успевает. А комплексы ПВО работают в автоматическом режиме. Как только выявляются пуски ракет, комплекс срабатывает автоматически для захвата цели”, — рассказал Олег Жданов.

Почему образовалась огромная воронка, если ракеты сбили

Вблизи жилого дома в Киеве, где упала часть обломков ракет, образовалась огромная воронка. Похожая была и после прошлой атаки по Киевщине, когда успешно отработала ПВО. Тогда в микрорайоне Бортничи обломки упали на частный сектор, и там образовалась воронка глубиной пять метров.

По словам Олега Жданова, это может происходить, когда ракета не была полностью уничтожена в воздухе. Впрочем, главное, что она не попадает в цель, куда ее направляли. Там она могла нанести гораздо большие разрушения.

"Возможно, точка перехвата была уже на последних секундах возможностей. И в результате ракета не уничтожена в воздухе, она не развалилась, ее просто сбили с траектории. Тогда он падает и может взорваться. Есть вероятность того, что сбитая ракета не разрушается в воздухе, а может взорваться на земле. Но в то же время гарантированно не попадет в цель, куда ее направляли. Такое случается”, — рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Куда могут достать российские С-400 в Украине

Военный эксперт говорит, что из комплекса С-400, по неподтвержденным данным, в режиме "земля — земля" российская армия может обстреливать территорию Украины на дальность не более 200-220 километров.

Зачем РФ продолжает атаковать Киев

Российская армия продолжает атаковать Киев, несмотря на то, что он надежно защищен. Дело в том, что во время группового ракетного удара остается вероятность того, что система ПВО пропустит хотя бы одну цель, говорит Олег Жданов.

"Во-вторых, если мы посмотрим на сообщение Генштаба РФ после прошлого удара, "глашатай" Коношенков доложил, что ракетным ударом был уничтожен командный пункт и пять пусковых установок Patriot. То есть, они считают, что под Киевом большей части комплекса, а главное командного пункта, нет. Что он сегодня не способен вести разведку и перехватывать ракеты. Потому они повторили удар. Я думаю, что они будут и дальше повторять”, — рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

По его словам, российская разведка может "не дорабатывать". То есть в РФ не знают, что не попали в Patriot, и пока они не убедятся в этом – будут бить.

“Или все же они бьют на "русский авось”. И эта версия, на мой взгляд, более вероятна. Есть ракеты — будем бить, нет ракет — не бьем. И обратите внимание, что они крылатые ракеты по Киеву не желают применять. Понимают, что они не доходят. "Шахеды", как отвлекающий маневр, их не жалко. А с баллистикой они начали нас тренировать”, — говорит Олег Жданов.

Кроме того, по словам Олега Жданова, в таких ударах остается военная составляющая, ведь Киев — огромный военный хаб.

"Здесь также присутствует внешнеполитическая составляющая — посольства вернулись в Киев. Кстати, это один из разведывательных признаков успешности российских ракетных ударов. Если бы они были успешны и комплекс Patriot они действительно уничтожили, то я думаю, что посольство США или британское посольство, немецкое потихоньку паковало бы чемоданы во Львов. Если этого не происходит, значит все хорошо”, — рассказал Олег Жданов.

Пропаганда заявила, что "обнулила" ПВО в Киеве

Российские пропагандистские СМИ после ракетного удара по Киеву 13 декабря снова заявили, что "обнулили" ПВО в Киеве.

“Только в прошлый раз они почему-то приписали этот “подвиг” ракетам “Кинжал”, хотя мы не фиксировали взлет самолетов Миг-31. Заявление было, что шесть ракет выпустили. Тогда это шесть самолетов должно было быть в воздухе, а мы такого не наблюдали на тот момент. Они говорят то, что им вздумается. Для внутренней аудитории возможно пропаганда это использует”, — рассказал Олег Жданов.

Когда Россия может еще раз ударить по Киеву

По словам Олега Жданова, вероятность еще одного российского удара по комплексу С-400 зависит не от запаса ракет, а возможности комплексов.

“Мы очень много выбили комплексов С-400. Они уже снимают их с дальних границ, с севера, дальнего восхода и тянут сюда. Им нужно выбирать. Или тащить в Брянскую область для, допустим, Киева и близлежащих областей. Или тянуть на линию фронта для того, чтобы закрывать "дыры", там уже есть проблема. С ракетами, к сожалению, следует констатировать факт, что проблем у них нет. Как по запасам, так и по возможностям по производству”, — рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт говорит, что следующий ракетный удар по Киеву российская армия может нанести уже завтра. Ведь 14 декабря для президента РФ Владимира Путина – "сакральная дата". У диктатора запланирована пресс-конференция, где он проведет "прямую линию с народом".

"И завтра может быть такой удар. Затем Рождество — 25 декабря, Новый год. Так что атаки вполне вероятны. К сожалению, мы не можем с вами прогнозировать какие задачи ставятся в РФ. Если это давление на общество, на военно-политическое руководство страны с целью принуждения нас к переговорному процессу, капитуляции, то это одно. Да, здесь привязка к таким вот датам, чтобы испортить нам праздники, по всей вероятности”, — рассказал Олег Жданов.

Может ли РФ бить по энергетической инфраструктуре в Украине

По словам Олега Жданова, не стоит надеяться, что российская армия отказалась от идеи бить по энергетической инфраструктуре и терроризировать гражданское население.

Военный эксперт говорит, что техническое состояние российских носителей, количество ракет и способность украинской системы противовоздушной обороны отражать атаки — все эти факторы сегодня не дают возможности РФ наносить систематические удары по территории Украины так, как это было год назад. Кроме того, наша энергетическая система более защищена.

“Я думаю, здесь ряд факторов. Как говорится, звезды так сложились. Во-первых, наша противовоздушная система продолжает совершенствоваться на всех уровнях: тактическом, оперативном и стратегическом. Второй фактор — это количество ракет в РФ. Да, их там может быть, как говорит наша разведка, около 900 в целом разных типов. Но если разложить по отдельным типам, то количество не такое уж большое, чтобы систематически наносить массированные удары. И третий фактор — это техническое состояние носителей. Пусковая установка не может 100 пусков осуществить. К примеру, ранее комплекс С-300, предшественник "Искандера", был рассчитан на 20 пусков. А потом нужно было производить капитальный ремонт пусковой или регламентный ремонт. То же самое и здесь. Россия не рассчитывала на столь долгосрочную войну. Они гоняют самолеты с севера на юг, совершают пуски, а затем гонят их обратно. Это налет часов, а самолету нужно техническое обслуживание и там нельзя протереть пыль, посмотреть, сказать все нормально летай дальше. Тысячу часов мотодвигатель отработал — его нужно менять”, — рассказал Олег Жданов.

Ракетный удар по Киеву 13 декабря

Напомним, в ночь на 13 декабря Россия ударила по Киеву ракетами С-400 впервые за почти год. ПВО сбило все ракеты, но из-за падения обломков в столице есть разрушения, пострадали более 50 человек, среди них дети. Кроме того, 35 домов остались без света. В результате падения обломков ракеты на дорогу повреждена водопроводная сеть.

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