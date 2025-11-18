Россия выбирает город и устраивает террор: Жданов предупредил о следующей массированной атаке

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

В ночь на 18 ноября РФ нанесла масштабный удар по городу, направив около 45 ударных беспилотников типа «Шахед». Атака повлекла за собой значительные разрушения: повреждены телебашня, офис медиакомпании, объекты гражданского бизнеса и жилые дома.

О том, как Россия изменила подход к ударам, чем эта атака была особенной и какой украинский город может стать следующей целью РФ, в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, российские атаки повторяются шаблонно.

Реклама

«Мы всегда говорим, что в Российской Федерации так принято. Они не любят отходить от тех шаблонов, которые у них есть на сегодняшний день. Даже по Днепру можно сказать, что шаблон тянется еще со времен Второй мировой войны», — говорит Олег Жданов.

Дело в том, что технически это очень выгодная массированная атака, объясняет военный эксперт. Она гарантированно преодолевает украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО):

«Массирование огня на одном месте или на одной групповой цели, какой является любой город, сосредоточение войск, техники или промышленного предприятия. Она создает условия, когда есть гарантия преодоления системы ПВО. А еще когда задаются разные типы средств воздушного нападения, то вероятность пробития системы ПВО возрастает, причем в разы. Что мы и наблюдаем», — объясняет эксперт.

Он добавляет, что со сбитием баллистики в Украине существует особая проблема:

Реклама

«Комплексов, которые могут перехватывать, у нас очень мало, очень мало. И когда мы получим следующие, я думаю, что это очень сложный вопрос и перспективы у нас не совсем радужные».

Чем особенна последняя атака России

Олег Жданов обращает внимание, куда российская армия целила во время последней массированной атаки:

«В Днепре обстреляли помещение средств массовой информации и телебашню. Вокзал — как инфраструктура мог быть назначен в качестве цели. Но особенность именно то, что они ударили по средству распространения информации. Вспомните март, Киев, ракетный удар в первые дни вторжения по району телебашни. Там вокруг мемориальное военное кладбище, и рядом мемориал Бабий Яр. То есть там никакой цели не было, кроме телебашни. Они попали на территорию телебашни».

Армия РФ работает по шаблону — что нужно «гасить» средства массовой информации», — говорит военный эксперт.

Реклама

«Информативность общества создает для врага огромную проблему. Потому что когда есть обмен информацией, люди понимают, что происходит и где происходит. И тогда человек может принимать решения, делать выводы, что ему делать дальше и куда двигаться. Особенность именно в этом», — считает Олег Жданов.

В то же время, промышленные объекты остаются приоритетными целями для армии РФ.

«Потому что они думают, что там что-то еще работает или могут быть склады. Инфраструктурные объекты — тоже приоритетная цель. И вот они решили, а почему бы нет, и ударили по СМИ или техническим средствам распространения информации. Потому что любая телебашня сегодня используется как антенна и ретранслятор для передачи данных или распространения информации», — объясняет Олег Жданов.

Какие города РФ может выбрать для последующего удара

По мнению эксперта, российская армия и дальше будет устраивать такие атаки, ведь там понимают, что их эффективность достаточно высока.

Реклама

«Даже в Киеве нам сложно справляться с таким количеством средств воздушного нападения. Кстати, они на другие города, кроме Киева, используют меньше и баллистических ракет тех же, и меньше ударных беспилотников или вообще беспилотников. Потому что понимают, что там слабее ПВО и его легче будет перегрузить для того, чтобы преодолеть», — говорит Олег Жданов.

Он предполагает, что массированные удары будут ограничиваться дальностью досягаемости комплексов «Искандер-М» — именно баллистической ракеты.

«Они будут создавать в этой зоне, если провести от нашей границы 500-километровую зону, 480 км гарантирована дальность пуска ракеты „Искандер-М“. Приблизительно в этой зоне они будут повторять — выбирать места, областные центры или какие-то промышленные хабы, или по данным их разведки, накопление наших войск, возможно, полигоны, учебные центры или где они там примут решение. Они будут наносить подобные удары».

В то же время, по словам Олега Жданова, остальные удары по центральной и западной части страны не столь эффективны из-за большого расстояния.

Реклама

«Попытки охватить как можно больше распыляют средства воздушного нападения. И туда, во вторую половину нашей страны, скажем так, правобережной Украины, в основном долетают только крылатые ракеты, за исключением Кинжала. А их очень ограничено в плане носителей. Ну, три ракеты они запустят, но не 10, как по столице они били, или по Днепру групповой ракетный удар. Так что, скорее всего, массированность ударов будет продолжаться, но в зоне досягаемости ракеты “Искандер-М”, — объясняет эксперт.

Россия готовится к массированному удару

Мониторинговые каналы сообщают, что армия РФ готовится к массированному удару с применением стратегической авиации. Олег Жданов говорит, что в России не отказались от таких атак, а скоро их может стать больше.

“Нет, они не отказались. Я думаю, что ракетные удары стратегической авиации, скорее всего, могут возобновиться с затуханием боевых действий. Когда будет пауза на зимний период, тогда вместо интенсивных боев на линии фронта мы будем получать массированные ракетно-дроновые удары с применением стратегической авиации», — предполагает эксперт.

У армии РФ появился новый тип «Шахеда»

Олег Жданов добавляет, что при массированном ударе по Днепру армия РФ использовала несколько типов ударных беспилотников. Враг накапливает их и имеет достаточное количество для регулярных массированных атак по Украине:

Реклама

«Герань-3» — это реактивный «Шахед», он отличается только скоростью и дальностью полета. Летит до 700 километров, со скоростью 500-550 километров. «Гарпия» — это оперативно-тактический дрон, имеющий дальность до 500 километров. Они расширяют линейку выпускаемых дронов», — говорит эксперт.

Дело в том, что «Герань» — это оперативно-стратегическое оружие, потому что у него дальность полета достигает тысячи километров, поясняет Олег Жданов:

«Так зачем использовать на дальность, на которую достигает та же „Гарпия“ или „Шахед-3“ в реактивном исполнении. Тем более что у него больше скорость, его сложнее перехватить, меньше время на перехват. Он менее маневрен, больше идет по прямой линии с небольшими отклонениями или поворотами, но скорость у него почти втрое больше, чем у обычного „Шахеда“.

Кроме того, сейчас у армии РФ появился новый тип ударного дрона — «Шахед-101».

Реклама

«Это иранский дрон, дальность у него 300 км и у него всего 8-9 кг боевая часть. Но он может применяться, потому что дальность позволяет. Зачем тратить большой, когда можно запустить больше меньших дронов», — говорит Олег Жданов.