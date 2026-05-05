Россия выбрала новые цели для ударов по Украине: Жданов предупредил об опасности

Российская армия корректирует свою тактику обстрелов украинских городов и, кроме регулярных атак, начала целенаправленно бить по новым объектам — автозаправочным станциям (АЗС). Поэтому среди людей растет тревога: некоторые украинцы избегают заправок, опасаясь новых ударов.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, почему Россия избрала именно такие цели, станет ли эта практика системной, а также оценил риски для Киева и других городов.

По его словам, ключевая цель таких атак — нарушить логистику Украины. При этом сама идея не нова: подобную тактику россияне применяли еще в начале полномасштабного вторжения, когда массово обстреливали нефтебазы по всей стране.

«Они логистику нашу пытаются сломать. Это главная цель. Они поняли, что у нас, если помните, в 2022 году начиналось с ракетных ударов и бомбардировок, тогда еще авиация летала российская, и бомбила наши нефтебазы. Они практически не пропустили ни одной нефтебазы ни в одной области нашей страны. Все были атакованы. Были случаи, когда нефтебаза уже давно не работает, но по ней все равно был нанесен ракетный удар», — отметил Олег Жданов.

Эксперт напомнил, что после тех обстрелов Украине удалось перестроить систему снабжения горючего, сделав ее более гибкой.

«Мы перенастроились, и у нас сегодня фактически логистика, скажем так, мобильная. У нас нет нефтебаза, они разбомблены, но при этом у нас страна снабжается топливом на всей территории. И вот россияне, вероятнее всего, приняли решение в прифронтовых областях уничтожать места, где можно пополнить топливные запасы. Это АЗС — баз нет, а АЗС есть, где люди заправляются. Я думаю, что такие удары по инфраструктуре они будут только наращивать», — объяснил он.

Жданов также предупредил, что риск подобных атак существует не только для прифронтовых регионов. При наличии достаточного количества дронов-камикадзе враг может бить и по объектам в глубоком тылу, в частности в столице.

«Есть угроза. Дело в том, что они могут это делать и в глубь нашей территории. Здесь вопрос, чтобы у них хватило средств огневого впечатления. То есть, того же количества „Шахедов“. Но я не исключаю, что они могут добраться и в Киев. Если Шахеды долетают до западных областей, почти до западной границы нашей страны, то вполне вероятно, что они и здесь будут», — предупредил Олег Жданов.

В то же время, по его оценке, удары по АЗС в относительно безопасных регионах будут оказывать, прежде всего, психологическое влияние на население.

«Смотрите здесь, в глубине страны, это будут фактически элементы террора. И вот, что вы говорите, что в Харькове уже есть паника среди населения, люди боятся заезжать на АЗС. А это создание общественного мнения, точнее, излом общественного мнения в плане противостояния РФ», — говорит эксперт.

