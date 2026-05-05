- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 965
- Время на прочтение
- 3 мин
Россия выбрала новые цели для ударов по Украине: Жданов предупредил об опасности
Только в течение 1–2 мая в Харькове и области в результате ударов были уничтожены девять АЗС. Во время недавней атаки по Днепру еще одна заправка выгорела дотла после прямого попадания.
Российская армия корректирует свою тактику обстрелов украинских городов и, кроме регулярных атак, начала целенаправленно бить по новым объектам — автозаправочным станциям (АЗС). Поэтому среди людей растет тревога: некоторые украинцы избегают заправок, опасаясь новых ударов.
Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, почему Россия избрала именно такие цели, станет ли эта практика системной, а также оценил риски для Киева и других городов.
По его словам, ключевая цель таких атак — нарушить логистику Украины. При этом сама идея не нова: подобную тактику россияне применяли еще в начале полномасштабного вторжения, когда массово обстреливали нефтебазы по всей стране.
«Они логистику нашу пытаются сломать. Это главная цель. Они поняли, что у нас, если помните, в 2022 году начиналось с ракетных ударов и бомбардировок, тогда еще авиация летала российская, и бомбила наши нефтебазы. Они практически не пропустили ни одной нефтебазы ни в одной области нашей страны. Все были атакованы. Были случаи, когда нефтебаза уже давно не работает, но по ней все равно был нанесен ракетный удар», — отметил Олег Жданов.
Эксперт напомнил, что после тех обстрелов Украине удалось перестроить систему снабжения горючего, сделав ее более гибкой.
«Мы перенастроились, и у нас сегодня фактически логистика, скажем так, мобильная. У нас нет нефтебаза, они разбомблены, но при этом у нас страна снабжается топливом на всей территории. И вот россияне, вероятнее всего, приняли решение в прифронтовых областях уничтожать места, где можно пополнить топливные запасы. Это АЗС — баз нет, а АЗС есть, где люди заправляются. Я думаю, что такие удары по инфраструктуре они будут только наращивать», — объяснил он.
Жданов также предупредил, что риск подобных атак существует не только для прифронтовых регионов. При наличии достаточного количества дронов-камикадзе враг может бить и по объектам в глубоком тылу, в частности в столице.
«Есть угроза. Дело в том, что они могут это делать и в глубь нашей территории. Здесь вопрос, чтобы у них хватило средств огневого впечатления. То есть, того же количества „Шахедов“. Но я не исключаю, что они могут добраться и в Киев. Если Шахеды долетают до западных областей, почти до западной границы нашей страны, то вполне вероятно, что они и здесь будут», — предупредил Олег Жданов.
В то же время, по его оценке, удары по АЗС в относительно безопасных регионах будут оказывать, прежде всего, психологическое влияние на население.
«Смотрите здесь, в глубине страны, это будут фактически элементы террора. И вот, что вы говорите, что в Харькове уже есть паника среди населения, люди боятся заезжать на АЗС. А это создание общественного мнения, точнее, излом общественного мнения в плане противостояния РФ», — говорит эксперт.