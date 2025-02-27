Россия выдвинет ультиматум Украине?: стало известно, что Кремль потребует от Киева на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о возможном прекращении огня! Тем временем стало известно, что может потребовать Кремль от Украины на переговорах. А Дональд Трамп заверил, что Путину придется пойти на уступки по войне в Украине.

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Большие города под угрозой

Кремль требует от Украины отказаться от контроля над крупными городами, в частности, Запорожьем, Херсоном и Краматорском, используя политическое давление и переговоры. Россия не имеет возможности захватить эти территории военным путем, поэтому стремится достичь своих целей дипломатически. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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"Россия продолжает заявлять о намерении полностью оккупировать Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.) остаются под контролем Украины".

Если оккупанты смогут установить контроль над этими городами, это приведет к масштабной гуманитарной катастрофе. Россия, вероятно, применит те же методы репрессий, депортаций и ассимиляции, которые уже использует на временно оккупированных территориях.

Зеленский о прекращении огня

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, как закончится война. Глава государства заявил, что не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности. Об этом Зеленский сообщил на брифинге. Он подчеркнул, что окончание войны должно состояться таким образом, чтобы все знали: завтра она не начнется снова. Цитирую: "Мы все должны понять, что не будет просто ceasefire (прекращение огня – ред.) – а у Украины нет гарантий безопасности. Так оно не будет. Будет только так: окончание войны так, что мы знаем, что завтра она не начинается. Так будет", – заверил президент. Более того, Зеленский подчеркнул, что максимально сохранит украинскую армию.

Украина и ее партнеры пока имеют разные видения количества миротворцев и работают над общей позицией, заявил Зеленский. По словам президента, окончательное решение во многом будет зависеть от того, какую роль примут на себя Соединенные Штаты.

Россия против

Кстати, в России не хотят прекращения огня. Так, глава МИД страны Сергей Лавров исключил возможность остановки боевых действий по линии столкновения. Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды. Цитирую: "Некоторые говорят, вот были идеи, давайте оставим линию столкновения – это русский, а вот украинский. Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей", – утверждает Лавров.

Он также сделал пропагандистское заявление, в котором сказал: "То, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов". Лавров утверждает, что на украинских территориях вроде бы очень много русских людей. Напомним, ранее Лавров заявлял, что прекращение боевых действий будет тогда, когда будут достигнуты договоренности, которые устроят РФ. Цитирую: "Вариант с "замиранием сразу", остановкой боевых действий по линии столкновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит", — подчеркнул он.

Заявления Трампа об окончании войны

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп пообещал Украине и РФ "лучшее мирное соглашение" и ответил, кто и чем должен уступить. Ряд новых заявлений американский президент сделал во время заседания своего кабинета 26 февраля. Прежде всего, Трамп оценил возможность вернуть Украине захваченные РФ территории. Он заявил, что соглашение об окончании войны будет предусматривать возвращение под контроль Киева части оккупированных земель и пообещал "сделать все возможное" и "постараться, чтобы Украина вернула себе как можно больше".

Трамп заверил, что Путин "будет вынужден" пойти на уступки в переговорах о прекращении войны в Украине. "Да", — ответил Трамп на вопрос, пойдет ли Путин на уступки. На вопрос, о каких именно уступках идет речь, он ответил: "Я не хочу вам сейчас говорить". Более того, Трамп заявил, что заставит Европу стать гарантом безопасности для Украины.

"Мы заставим Европу сделать это... Мы говорим о том, что Европа является их ближайшим соседом, но мы гарантируем, что все пройдет хорошо", — сказал он. Трамп также заявил, что может ослабить санкции против России, однако подождет договоренности. Он сообщил, что у него были "продуктивные разговоры как с президентом РФ Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским".

"Еще четыре недели назад никто не думал, что будет заключен мир. Мы будем пытаться заключить соглашение, с которым будет согласна и Россия, и Украина", – сказал Трамп. Что касается членства Украины в НАТО, то об этом наше государство, по словам Трампа, "должно забыть". Он заявил, что исключает возможность членства Украины в НАТО. По его мнению, именно это побудило Путина начать полномасштабную войну.

Историческая встреча

Добавлю, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что он совершит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки уже в эту пятницу, 28 февраля. Там он встретится с Дональдом Трампом. В настоящее время команды обоих лидеров активно работают над подготовкой к переговорам. Об этом глава государства объявил в вечернем видеообращении 26 февраля. Ожидается, что Киев и Вашингтон наконец подпишут соглашение о полезных ископаемых.

Напомним, Дональд Трамп снова сделал ряд скандальных заявлений. В этот раз он пообещал Украине и России "лучшее мирное соглашение" и ответил, кто и чем должен уступить.

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