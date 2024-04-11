Россия выпустила по Украине более полусотни ракет и дронов: все, что известно о мощной атаке

Ночью и под утро 11 апреля страна-террорист массированно атаковала Украину десятками дронов и ракет. Главной целью были энергообъекты в восточных, центральных и западных областях.

Где раздавались взрывы, есть ли пострадавшие и сколько воздушных целей удалось сбить ПВО — собрал ТСН.ua.

Куда целился противник

Оккупационные войска снова били по энергетической инфраструктуре. По данным ДТЭК, Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, получившие серьезные повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что под ударом кафиров были энергообъекты передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

" Атакованные объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики уже работают над устранением последствий", — написал он на странице в фейбуке.

По каким областям била Россия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне били по Киевской, Львовской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской, в Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть. Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях", – написал глава государства.

Зеленский призвал западных партнеров не "закрывать глаза и не вести долгие дискуссии", а предоставить Украине системы ПВО и другую оборонную поддержку.

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"Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критична потребность Украины в ПВО. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет разрешено и дальше это делать, если российские ракеты и "шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор", — подчеркнул он.

Где самая сложная ситуация

У Зеленского проинформировали, что самая сложная ситуация в Харьковской области, где враг нанес только более 10 ракетных ударов по самому Харькову. Заместитель руководителя офиса президента Алексей Кулеба добавил, что из-за атаки более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения.

Кулеба отметил, что энергетики и профильные службы анализируют последствия российской атаки. Специалисты, местные и областные власти работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.

"С 06:31 в Харьковской области действуют графики аварийных отключений. В других регионах ограничения потребления не применялись", — сообщили в "Укрэнерго".

Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов предупреждал, что в городе возможны проблемы с энергоснабжением. В частности, из-за атаки врага метро не будет работать.

Последствия атаки РФ 11 апреля 2024 года / Фото: ГСЧС Украины

РФ массированно ударила ракетами и дронами по Львовской области

Как рассказали во Львовской ОВА, российские крылатые ракеты разного класса и беспилотники Shahed атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры в области.

Глава ОВА Козицкий уточнил, что это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция – в Червоноградском. На атакуемых объектах возникли пожары. Их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, глава ОВА отметил, что все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Куда попали захватчики в Киевской области

Также россияне пытались нанести удар по Киевской области. Глава ОВА Руслан Кравченко отметил, что Киевская область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами.

"Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры. Пока информация о пострадавших и погибших не поступала. Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте", — говорится в сообщении.

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Атака на юг

Под ударом врага был также юг. По данным Сил обороны, оккупанты атаковали южные области ударными дронами в несколько волн. Боевая работа продолжалась более 5 часов. Под прицелом окупантов была энергетическая инфраструктура. Отмечается, что 21 БПЛА был уничтожен во время боевой работы сил противовоздушной обороны:

7 – на Одесчине,

8 – на Николаевщине,

3 – в Херсонской,

3 – Днепропетровской областях.

В Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не повреждены. В Николаевской области обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Также взрывы раздавались в Запорожской области.

"На рассвете враг массированно атаковал разными типами ракет. По Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации. 2 ракеты силами противовоздушной обороны были уничтожены, но, к сожалению, есть и попадание. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждение уточняется, информации о пострадавших не было", — говорится в сообщении.

Сколько воздушных целей сбила ПВО во время атаки РФ

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что россияне атаковали Украину 82 средствами воздушного нападения. Основным направлением удара РФ стала Львовская область. ПВО уничтожило 18 ракет и 39 беспилотников.

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

крылатых ракет 39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" ;

ударных БпЛА типа ; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Откуда Россия выпустила ракеты и дроны

По информации воздушных сил, страна-террористка выпустила с территории РФ и оккупированной территории:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 РФ выпустила из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область РФ);

крылатых ракет РФ выпустила из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область РФ); 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область РФ.);

аэробалистических ракет Х-47М2 из истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область РФ.); 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области РФ.);

зенитных управляемых ракет (пуски из Белгородской области РФ.); 40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарской РФ и Чауда в аннексированном Крыму).

ударных БпЛА типа (из районов Приморско-Ахтарской РФ и Чауда в аннексированном Крыму). 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной территории Запорожской области).

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Польша поднимала истребители

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши проинформировали, что во время очередного обстрела по Украине ночью и на рассвете 11 апреля Польша подняла в небо истребительную авиацию.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", – говорится в сообщении.

Польские военные объяснили, что подобные действия предприняты для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

Напомним, во время утренней тревоги в Ивано-Франковской области произошли взрывы.

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