Россия "взялась" за Одессу: Жданов рассказал, зачем враг терроризирует город и в который раз уничтожает почту

Уничтожено депо "Новой почты", повреждены склады с рассадой, спортзал и пожарная часть, ранены 14 человек, один из которых в больнице — таковы последствия последнего ракетного удара, который нанесла по Одессе российская армия вечером 1 мая. Враг ежедневно терроризирует город и гражданских жителей.

Почему российская армия "взялась" за Одессу, куда целится и зачем который раз уничтожает почтовые склады, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Зачем Россия терроризирует Одессу

По его словам, Одесса – город, который выбрала Россия в качестве очередной жертвы.

“Так же, как они терроризируют и Херсон, и Сумы, и Харьков. Здесь ничего удивительного и неожиданного для нас нет. К сожалению, они взялись за Одессу. Тем более, что к ней у них очень много претензий. Потому что, во-первых, они не смогли там высадиться и захватить ее. Они постоянно говорят, что Одесса — это "русский город". Во-вторых, мы смогли отвоевать Черное море. Сегодня Одесса работает, товарооборот портов вышел на довоенный уровень. И для них это очень досадно. Поэтому, скорее всего, они решили терроризировать Одессу таким образом", — рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что ранее враг обычно атаковал город комплексом "Бастион", ракетами П-800 "Оникс".

“А сейчас, возможно, тех ракет осталось очень мало и мощность их меньше, поэтому они обстреливают Одессу "Искандерами". Что есть, тем и атакуют”, – говорит Олег Жданов.

Для чего враг наносит удары по "Новой почте"

Российская армия во второй раз уничтожает ракетами склады и отделения "Новой почты". В феврале 2023 года враг ударил ракетами С-300 по терминалу в Харькове.

Сегодня российские пропагандисты распространяют фейк, что якобы в атакованных РФ сортировочном депо и отделении в Одессе был склад с боеприпасами производства стран НАТО.

"Российские военкоры обвинили "Новую почту" в том, что она переправляет боеприпасы — в посылках едет оружие из США. Поэтому они считают это легитимной целью. Мы понимаем, что это полная дикость, а они думают, что это на полном серьезе такая ситуация. К сожалению”, – рассказал Олег Жданов.

РФ может нанести массированный удар

По словам военного эксперта, в России наконец-то поняли, что взять Киев очень тяжело — это напрасный расход ракет, ведь мы каждый раз отбиваем атаку по столице.

“Да, у нас есть повреждения, но они незначительны. Они не имеют такой серьезной огласки, потому что разрушения не так значительны, как они ожидают. А в этих городах они поняли, что у нас недостаточно средств противовоздушной обороны. Особенно тех, кто может бороться с баллистическими целями. Они же баллистическими ракетами обстреливают или КАБами. Это то, против чего у нас нет средств ПВО. Поэтому они и переключились на Сумы, Харьков и сейчас Одесса начала подпадать под эти удары”, — рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт говорит, что российская армия учится и меняет приоритеты целей, понимая, что нанесением ударов Киеву они ничего не достигнут.

“Хотя я не исключаю, что будет массированный удар… С началом наступательных действий, я бы ожидал массированный удар со стороны РФ, ракетный удар или ракетно-шахедный. Если массированный удар, то столицу не минует. Потому что они постараются продемонстрировать свои намерения, что они так серьезно пошли в наступление. Это может быть где-то вторая половина мая, когда они начнут основной этап основного наступления на Востоке и возможно на Северо-Востоке Украины”, — считает Олег Жданов.

Напомним, 1 мая вечером оккупанты снова ударили по Одессе — это уже третий день подряд, когда россияне атакуют этот украинский город.

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